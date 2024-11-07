Arjo وBruin Biometrics تغلقان اتفاقية التوزيع، وBruin Biometrics تستأنف أعمال المبيعات والتسويق المباشرة للماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة Provizio®

لوس أنغلوس ولندن ، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كلٌ من "بروين بايوميتيركس" (Bruin Biometrics) و"آرجو" (Arjo) عن الانتقال الفوري لأعمال المبيعات والتسويق المباشرة للماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة (SEM) الذي يحمل اسم Provizio® إلى "بروين بايوميتيركس"، بعد أربع سنوات من التعاون بين الشركتين.

Provizio® SEM Scanner

كما تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام ، قررت الشركتان عدم تمديد اتفاقية التوزيع للماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة (Provizio). وبناءً على ذلك ، واعتبارًا من اليوم ، فإن جميع أعمال المبيعات والتسويق لمنتجات الماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة (Provizio) تنتقل من "آرجو" إلى "بروين بايوميتيركس". لا تزال الشركتان ملتزمتان بالكامل بدعم العملاء طوال العملية لضمان مستوى عالٍ مستمر من خدمة العملاء.

علّق الرئيس التنفيذي لشركة "بروين بايوميتيركس"، (مارتن بيرنز) قائلاً: "إن دعم عمل مستخدمي الماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة (Provizio) لتحقيق معدل حدوث بنسبة صفر لإصابات الضغط التي يمكن الوقاية منها في جميع ظروف الرعاية هو أولويتنا القصوى ونحن نتطلع إلى دعم مستخدمي الماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة (Provizio) مباشرةً للمساعدة في التغلب على هذا التحدي".

تمثل إصابات الضغط تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ، ولدى "آرجو" خبرة واسعة في كلٍ من الوقاية والعلاج في هذا المجال. قال (يواكيم ليندوف) ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "آرجو": "نرى اهتمامًا متزايدًا بحلولنا الأخرى ونحن ملتزمون تمامًا بمواصلة دعم عملائنا في جهودهم لمنع إصابات الضغط".

لمزيد من المعلومات عن "بروين بايوميتيركس"، يُرجى التواصل مع:

Kate Hancock، نائب الرئيس التنفيذي، الاتصالات الخارجية ، Bruin Biometrics - الهاتف: +447827315347

البريد الإلكتروني: [email protected]

تفاصيل التواصل الإعلامي:

Joanna Dodd, Alicia Barkle - Rochester PR Group: [email protected], [email protected]

عن Bruin Biometrics

تعتبر شركة "بروين بايوميتيركس إل إل سي" (Bruin Biometrics LLC) رائدةً في تحديث الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا أجهزة الاستشعار الحيوي للكشف المبكر ورصد الحالات المزمنة القابلة للوقاية بالتعاون مع الأطباء السريريين. تم الاعتراف بعمل "بروين بايوميتيركس" على تقنية تقييم الماسح الضوئي للرطوبة تحت البشرة بجوائز ابتكار الرعاية الصحية العالمية المتعددة ويتم تنفيذها في مرافق الرعاية الصحية عبر مجموعة متنوعة من ظروف الرعاية. يقع مقر "بروين بايوميتيركس" في لوس أنغلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2549409/Provizio_SEM_Scanner.jpg

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