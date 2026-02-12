Ascentium تستحوذ على Clara وتتوسع في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وتعزز حضورها في الشرق الأوسط

سنغافورة, 12 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- استحوذت منصة خدمات الأعمال العالمية الرائدة Ascentium، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، على Clara، أكبر مزود مرخّص لخدمات الشركات (CSP) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ويسهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في توسيع بصمة Ascentium في منطقة الشرق الأوسط بالاستفادة من حضور Clara الراسخ في كلٍ من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC).

(From left to right) Lee McMahon and Patrick Rogers, Co‑Founders of Clara; Ross Munro, Chief Executive Officer of Harneys Fiduciary, An Ascentium Company; and Kathryn Burke, Managing Director of Clara, with Ahmed Arif, Co‑Founder of Clara.

تُعد Clara شريكاً محورياً للشركات التي تتطلع إلى مزاولة أعمالها ضمن المراكز المالية الرائدة العاملة وفق نظام القانون العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعم Clara قاعدة عملاء متنوعة تمتد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، إلى مكاتب المحاماة، وشركات رأس المال الاستثماري، والمستثمرين، ومسرّعات الأعمال، والكيانات المرتبطة بالحكومة. ويُعترف لها بخبرتها التنظيمية وقدرتها الموثوقة على تقديم خدمات التأسيس وحوكمة الشركات والامتثال المستمر، وكل ذلك مدعوم بتطبيق برمجي متطور.

يدعم هذا الاستحواذ خطط Ascentium للتوسع في ولايات قضائية استراتيجية رئيسية من خلال الشراكة مع شركات راسخة ومنظمة تتشارك معها في القيم وتتمتع بعروض قوية للعملاء. ومن خلال انضمامها إلى Ascentium، ستحصل Clara على إمكانية الوصول إلى منصة عالمية وقدرات مُعزَّزة في تقديم الخدمات إضافةً إلى طاقة استثمارية أكبر، بما يمكّن العملاء من التوسع عالمياً مع الاستمرار في الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية في كلٍ من ADGM وDIFC.

وقال Lennard Yong، من فريق الإدارة المؤسِّسة والرئيس التنفيذي لمجموعة :Ascentium "يُعد سوق أبوظبي العالمي (ADGM) إضافة مهمة إلى منصة Ascentium العالمية، وتُعد Clara الرائدة في السوق. إن مكانتها التنظيمية، وعلاقاتها الموثوقة مع العملاء، ونظامها التشغيلي التقني الرائد، تجعلها إضافة مثالية إلى Ascentium بينما نواصل التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."

وقالت Kathryn Burke، المديرة العامة لشركة :Clara "لقد بنت Ascentium منصة يقودها الأشخاص وتدعمها التكنولوجيا. ومن خلال الانضمام إلى Ascentium والالتزام بهذه القيمة المشتركة، يمكننا الجمع بين الرؤى البشرية وقوة الابتكار لمساعدة العملاء على التنقل في البيئات التنظيمية العابرة للحدود والتي تزداد تعقيداً بثقة، مع منح Clara القدرة على التوسع والانتشار للارتقاء بخبرتنا إلى المستوى التالي."

نبذة عن Ascentium

تُعد Ascentium منصة عالمية رائدة لخدمات الأعمال، مكرَّسة لمساعدة الشركات والأفراد على تحقيق نمو أكبر. ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، حيث تقود نمواً استثنائياً من خلال خبراتها المتخصصة، والتكنولوجيا الهادفة، والالتزام الراسخ بالتميز في تقديم الخدمات.

يضم فريق Ascentium أكثر من 2,500 متخصص في 45 مدينة عبر 23 سوقاً حول العالم، ونقدم حلولاً متكاملة في مجالات خدمات الشركات، والمالية والمحاسبة، وإدارة الصناديق، والموارد البشرية، وخدمات الوصاية والصناديق الاستئمانية. ومع خدمة أكثر من 60,000 كيان عميل عبر قطاعات متعددة، تجمع Ascentium بين الخبرة المتخصصة والحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا لمساعدة العملاء على التعامل مع التعقيد وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: ascentium.com

نبذة عن Clara

تُعد Clara نظاماً تشغيلياً موثوقاً للشركات يوفّر منصة رقمية مصمَّمة خصيصاً للعملاء ومستشاريهم لتأسيس كياناتهم في ADGM وDIFC وإدارتها بكفاءة. وتدير Clara ما يقرب من 2,000 شركة في كلٍ من ADGM وDIFC، كما لعبت دوراً ريادياً في تعزيز الوعي العالمي بأهمية المنطقتين الماليتين الحرتين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: clara.co

