Ashwin Sheth Group تكشف عن معلمها المميز الخامس عشر في كانديفالي في مومباي تحت اسم "EDMONT Aurelia"

~ واحدة من أطول المشاريع متعددة الاستخدامات في كانديفالي في مومباي

~ تمتد على مساحة 2.02 فدان من الأراضي وقد تم بناء EDMONT بشكل مثالي من أجل صفوة المجتمع

~ أعجوبة سكنية مؤلفة من 51 طابقًا تدمج الحداثة والمساحات الخضراء ووسائل الراحة التي لا مثيل لها وتقدم أسلوب الحياة العالمي

مومباي، الهند، 5 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- تقدم مجموعةAshwin Sheth Group، وهي جهة عقارية مخضرمة معروفة بمشاريعها العقارية الفاخرة في الهند، مشروعها الرئيسي الخامس عشر في غرب كانديفالي تحت اسم "EDMONT" في مومباي في الهند، إلى جانب مشروع مشترك مع K Hemani. تمتد EDMONT على مساحة 2.02 فدان، وهي مشروع متعدد الاستخدامات، وناطحة سحاب مكونة من 51 طابقًا تدمج مساحات البيع بالتجزئة، مع EDMONT Aurelia كمرحلة افتتاحية أولى. وتوفر شقق واسعة بعدد 2 أو 3 غرف نوم وصالة ومطبخ جنبًا إلى جنب مع عقارات Jodi flats التي تسمح بدمج الشقق (شقتين بغرفتين نوم وصالة ومطبخ)، بدءًا من 761 قدم مربع بسعر 2.09 كرور روبية هندية فصاعدًا، ويقدم فرصة للمعيشة الفاخرة والاستثمار الذكي في المشهد العقاري المزدهر في مومباي.

تميز EDMONT نفسها كملاذ للأنشطة الترفيهية، مع التركيز على المساحات المفتوحة الواسعة، والمساحات الخضراء، والتخطيط الدقيق لـ 60% من مساحتها الواقعة بالقرب من المناطق الهادئة. يجسد هذا المشروع التزام مجموعة Ashwin Sheth Group الثابت بالتميز، مما يجسد رؤية الشركة لتجاوز الحدود التقليدية لتزويد السكان بأسلوب حياة يمزج بين الحداثة والراحة بسلاسة.

قال السيد أشوين شيث، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعةAshwin Sheth Group، معربًا عن رؤيته للافتتاح، "من المتوقع أن تشهد مومباي زيادة بنسبة 5.5 في المائة في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في عام 2024، وهذا نتيجة لارتفاع الطلب والنمو الاقتصادي القوي، وفقًا لتقرير Knight Frank India، وأنا متفائل للغاية بشأن سوق العقارات في مومباي كخيارات استثمارية لأسواق الهنود غير المقيمين والمشترين المحتملين. يمثل إطلاق مشروعنا الأخير في كانديفالي ومومباي وEDMONT Aurelia رؤيتنا لإعادة تحديد كانديفالي كوجهة عالمية رائدة. وينصب تركيزنا على تجاوز الحدود، وتقديم ليس فقط المنازل ولكن فرصة استثمارية يتردد صداها مع الجالية الهندية. ونحن حريصون على تنظيم الوحدات السكنية الواسعة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، وتلبية الأذواق والتطلعات المميزة لمشتريّ المنازل في الهند وفي جميع أنحاء العالم."

من المقرر أن يصل سوق العقارات الهندي إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، مع تزايد الطلب في المناطق الرئيسية في مومباي مثل كانديفالي، وذلك وفقًا لخبراء الصناعة. تقع كانديفالي في الضواحي الغربية لمومباي، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية تفضيلًا في مومباي. كما أنها مرتبطة جيدًا بأجزاء أخرى من مومباي، مما يجعلها موقعًا محتملًا لجذب مشتريّ المنازل والمستثمرين. تتمتع كانديفالي ببنية تحتية اجتماعية متطورة وحديثة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز التسوق والمطاعم، مما يجعلها منطقة مكتفية ذاتيًا. وقد ساهم ذلك في نمو سوق العقارات في المنطقة.

تقدم EDMONT أكثر من 25 وسيلة راحة متميزة ومُنظَّمة بدقة لتلبية احتياجات المجتمع العالمي. كما يضمن موقعها الاستراتيجي الوصول السهل إلى جنوب مومباي عبر طريق ورابط طريق S.V. مما يجلعها وجهة سكنية ونمط حياة رائد. كما توفر الاتصال بالمراكز التجارية الرئيسية، مثل Malad وGoregaon وAndheri، وتضمن الراحة للهنود غير المقيمين الذين يبحثون عن استثمار يتماشى مع أسلوب حياتهم العالمي.

لمعرفة المزيد عن المشروع يرجى زيارة: https://www.ashwinshethgroup.com/portfolio/edmont/

تم تسجيل المشروع عبر رقم تسجيل MahaRERA: EDMONT Aurelia - P51800053546

للاطلاع على المزيد يرجى النقر فوق: https://www.ashwinshethgroup.com/ | تابعونا على: Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Ashwin Sheth Group | في الهند

ريدِّي فيرا | المسؤولة عن العلاقات العامة والتواصل مع الشركات

9619776362 91 + | [email protected]

­­­­­­­­­­­­­