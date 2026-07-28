Asian Paints تطلق معرضها السنوي تحت عنوان "اللون: حكاية لا تنتهي" (Colour As Continuum) على مدى شهر كامل لاستكشاف اتجاهات الألوان والخامات والتصاميم الفنية القابلة للجمع فيNilaya Anthology

مومباي، الهند، 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- ماذا يحدث عندما يصبح اللون أكثر من مجرد اتجاه عابر، ليصبح حكاية تتقاطع فيها الخامات مع الحرفية، والذاكرة، والتصميم؟ Asian Paints تجيب على هذا السؤال وتنقل توقعات تقريرها السنوي ColourNext 2026 لأول مرة إلى عالم التصميم القابل للجمع من خلال معرض مبهر بعنوان "اللون: حكاية لا تنتهي" (Colour As Continuum) الذي تستضيفه Nilaya Anthology في مومباي.

Asian Paints Colour As Continuum at Nilaya Anthology

يمثّل المعرض تجربة تصميم منسقة امتدت فصولها على مدى شهر كامل، قدم خلالها للزوار تصوراً جديداً لاتجاهات الألوان الأربعة ضمن تقرير ColourNext 2026: ألوان الواقع (IRL)، ألوان الطبيعة الريفية الهادئة (Pastoral)، ألوان المستقبل المتجدد (Solarpunk)، وألوان أحلام البقظة (Daydream)، من خلال مجموعة مختارة بعناية من قطع الأثاث والأعمال الفنية والتصاميم المادية، تحمل توقيع نخبة من أبرز المصمّمين والحرفيين ضمن قائمة Nilaya Anthology المرموقة. يهدف المعرض إلى تجاوز مجرد الاستشراف التقليدي لاتجاهات الألوان، داعياً الزوار إلى اختبار اللون مباشرة، بوصفه تجربة حسّية تتشكّل عبر القصص والمشاعر وتجارب الاستكشاف المادية.

على مدى العقدين الماضيين، تطوّر تقرير ColourNext ليصبح المرجع الأكثر شمولاً ودقة بين تقارير استشراف الألوان والخامات في منطقة جنوب آسيا، إذ يستكشف الألوان باعتبارها انعكاساً حياً لأنماط الحياة المتغيرة، والابتكارات المادية، وأساليب الحياة الناشئة. ويجسّد عنوان المعرض "اللون: حكاية لا تنتهي" (Colour As Continuum) فكرة مفادها أن اللون ليس مجرد تجربة منفصلة أو معزولة. باستخدام مجموعة منسّقة من التصاميم القابلة للجمع، تمكن الزوار من التعرّف على الطريقة التي يتشكّل فيها اللون من خلال الخامات والحرفية والذاكرة الثقافية. وقد نبضت المساحات المختلفة من المعرض بالحياة لتعكس الدفء الملموس لألوان الحياة الواقعية، والتقاليد الحرفية بألوان الطبيعة الريفية الهادئة، والرؤية المتجددة للمستقبل، المحاطة بنعومة ألوان أحلام اليقظة. وقد ضمّ المعرض مجموعة منتقاة بعناية من القطع لتجسيد الاتجاهات اللونية الأربعة، من تصميم كلّ من شارلوت بيريان، لو كوربوزييه، بيير جانيريه، كريستوف ديلكورت، كريستابل ماكغريفي، أشيش شاه، رافي فازيراني، باولا بارونيتو، لورا باسكينو، جاكلين لايتون بويس وغيرهم.

كما تضمّن المعرض مختبر الألوان (Colournext Lab)، الذي أتاح للزوار استكشاف تأثير المواد الحيوية، والألياف المنسوجة، والتقنيات الحرفية اليدوية، والأسطح الشفافة، والتشطيبات التجريبية وقدرتها على نقل المشاعر وتعزيز الوعي البيئي ودعم الاستمرارية الثقافية عبر الزمن.

وفي معرض حديثه عن تقرير ColourNext، قال أميت سينجل، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Asian Paints: "منذ إطلاقه، تطور تقرير ColourNext ليصبح وثيقة ثقافية تسلّط الضوء على التحولات في المجتمع والتكنولوجيا والحرف والسلوك البشري ودورها في تشكيل المساحات التي نعيش فيها. وقد سعينا من خلال معرض 'اللون: حكاية لا تنتهي' (Colour As Continuum) إلى نقل تقرير ColourNet من مجرد محاولة تقليدية لاستكشاف الاتجاهات اللونية إلى تجربة غامرة في مجال التصميم الاقتنائي في Nilaya Anthology."

وفي إطار البرنامج، شهدتNilaya Anthology حفل إطلاق منشور جديد بعنوان "أودايشانث فيرناندو: التصميم الحي" (Udayshanth Fernando: Living Design)، وهو كتيّب جديد من دار النشر "ريزولي يو إس إيه" (Rizzoli USA). كما استضافت أمسية مع الفنان المقيم في لندن HARRI لاستكشاف الابتكار المادي ومستقبل التصميم. وقد تمكن الزوار من تتبع مسار تطوّر تقرير ColourNext منذ إطلاقه في عام 2003 من خلال السرد الأرشيفي وأسلوب السرد الذي يدرس العلاقة بين اللون والخامة والتشطيب والملمس (CMFT).

تجدر الإشارة إلى أن معرض "اللون: حكاية لا تنتهي" (Colour As Continuum) أقيم في مقر شركة Nilaya Anthology حتى نهاية يوليو 2026.

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