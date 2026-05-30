Assured Space تعلن عن Penoptix™، رادار من الجيل التالي قابل للنقل للدفاع الصاروخي

تشاندلر، أريزونا، 30 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Assured Space اليوم عن Penoptix™، وهو نظام رادار من الجيل التالي يعمل في النطاق X وقابل للنقل بالكامل، صُمم للعمل في بيئات عملياتية ديناميكية ومتنازع عليها، حيث تُعدّ القدرة على التنقل والمرونة عاملين حاسمين.

يعالج Penoptix™ قيود أنظمة الرادار القديمة من خلال تقديم بنية موزعة يمكن نشرها سريعًا، وإعادة تموضعها، وتوسيع نطاقها مع تطور متطلبات المهمة. بدلاً من الاعتماد على نظام واحد ثابت، صُمم Penoptix ليعمل ضمن شبكة، بما يتيح مرونة أكبر، وازدواجية مدمجة، وأداءً أكثر قدرة على الصمود في الميدان.

Source: Assured Space

قال Sean McDaniel، الرئيس التنفيذي لشركة :Assured Space «صُممت أنظمة الرادار القديمة لبيئة تهديد لم تعد موجودة. يلبّي Penoptix™ متطلبات مستقبل الدفاع الصاروخي من خلال نظام متنقل معياري سهل الاستبدال والدفاع عنه. والأهم من ذلك، أنه ينقذ الأرواح بمنح قواتنا المقاتلة وأصدقاءنا وحلفاءنا قدرة شاملة الرصد قابلة للتوسع يحتاجون إليها لهزيمة التهديدات الحديثة.»

يعتمد Penoptix™ على تقنية CapLink Array™ المملوكة لشركة Assured Space، ويتميز بفتحة نشطة مدمجة بمساحة 3m² يمكن دمجها دمجًا متماسكًا مع وحدات إضافية لتشكيل شبكة مستشعرات قابلة للتوسع، توفّر قدرة شاملة الرصد تتسم بالمرونة، وهي قدرة مطلوبة في بيئات تهديدات غير متكافئة تتحدى دفاعات البلاد ودفاعات أصدقائنا وحلفائنا. يتيح ذلك للمشغلين توسيع نطاق التغطية، وتعزيز الازدواجية، والحفاظ على استمرارية التشغيل حتى في البيئات المتدهورة أو المضطربة.

يدعم النظام نموذج تشغيل «القتال فور الوصول»، بما يتيح النشر السريع، وإعادة التموضع المتكرر، والحفاظ على فعالية المهمة حتى عند فقدان وحدات فردية أو استبدالها. صُمم Penoptix للتكامل مع معماريات الرادار والقيادة والسيطرة القائمة، ويمكنه العمل عبر وسائط متعددة لنقل الاتصالات، بما في ذلك الشبكات الأرضية، والشبكات الساتلية، والشبكات اللاسلكية.

يعكس Penoptix™ نهج Assured Space في معماريات الرادار من الجيل التالي، وهو نهج يركز على القدرة على التنقل، والتصميم المعياري، والمرونة التشغيلية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://penoptix.com/

نبذة عن Assured Space

تأسست Assured Space في عام 2001، وهي شركة صغيرة مملوكة لقدامى المحاربين ومتخصصة في تقديم حلول متقدمة للترددات الراديوية لتطبيقات الدفاع والطيران والفضاء. يقع المقر الرئيسي لـ Assured Space في أريزونا، وتدير عمليات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. كما توفر أنظمة هوائيات المصفوفة الطورية المتقدمة، وحلول الجيل الخامس القابلة للتوسع القائمة على الثقة الصفرية، وحمولات الترددات الراديوية الجاهزة للمهام، ومستشعرات مخصصة، وتصاميم من الجيل التالي لتشكيل الحزم النشط والسلبي، بما يدعم الاتصالات الساتلية متعددة المدارات وأنظمة هوائيات الرادار الأرضية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2989918/PR_Image__2.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2744633/AssuredSpace_Logo.jpg