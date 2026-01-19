Astec LifeSciences تستعرض منجزات التصنيع وقيادة أهداف التنمية المستدامة في "المؤتمر والمعرض الدولي لعلوم المحاصيل" التابع لـ "جمعية مصنعي ومحضّري المبيدات الحشرية في الهند" بدبي

مومباي، الهند, 18 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تشارك شركة "آستيك لايف ساينسز ليمتد" (Astec LifeSciences Limited) ، وهي شركة تابعة لشركة "جودريدج آجروفيت ليمتد" (Godrej Agrovet Limited) وجزء من مجموعة "جودريدج إندستريز جروب" (Godrej Industries Group) الشابة التي تأسست منذ 128 عامًا ، في "المؤتمر والمعرض الدولي لعلوم المحاصيل" (ICSCE) التابع لـ "جمعية مصنعي ومحضّري المبيدات الحشرية في الهند" (PMFAI) المقرر عقده في يومي 19 و20 يناير في دبي. ستشارك الشركة مع العملاء والشركاء في قدرات التصنيع الشاملة ومبادرات الاستدامة.

على مر السنين ، تطورت "آستيك لايف ساينسز" كمصنِّع موثوق بمجموعة واسعة من المواد الكيميائية الزراعية والمكونات الفعالة والوسائط الصيدلانية. مع الخبرة المثبتة في دعم العملاء من التطوير إلى التوريد التجاري على نطاق واسع ، تتضمن بصمة الشركة التصنيعية تسعة مصانع متعددة الأغراض من الطراز العالمي مصممة للتعامل مع المواد الكيميائية المعقدة والمتطلبة. مع قدرات المفاعلات المرنة التي تتراوح من 3 كيلو لتر إلى 32 كيلو لتر عبر الأنظمة المبطنة بالزجاج وأنظمة الصلب المقاوم للصدأ وأنظمة Hastelloy ، تمكّن "آستيك لايف ساينسز" العملاء من التوسع بكفاءة مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة والاستدامة الصارمة.

قال "بورجيس جودريدج"، المدير التنفيذي ، شركة "جودريدج آجروفيت ليمتد" و العضو المنتدب ، شركة "آستيك لايف ساينسز ليمتد": "تم تصميم منصة التصنيع لدينا لتوفير المرونة والسلامة والاستعداد للتصدير على نطاق واسع. مع محطات متعددة الأغراض ، ومجموعة واسعة من قدرات المفاعلات عبر أنظمة مختلفة ، وبنية تحتية متقدمة للتقطير والفصل ، لدينا الموارد اللازمة للتعامل مع الكيمياء المعقدة وتلبية متطلبات العملاء المتنوعة. يوفر "المؤتمر والمعرض الدولي لعلوم المحاصيل" التابع لـ "جمعية مصنعي ومحضّري المبيدات الحشرية في الهند" بدبي منصة مثالية لإظهار كيفية تمكين قدراتنا التصنيعية من التوسع بسهولة ، من دفعات صغيرة بالكيلوجرامات إلى إنتاج تجاري متعدد الأطنان ، مع الحفاظ على معايير الجودة والامتثال التنظيمي بما يتماشى مع المعايير العالمية."

الاستدامة هي ركيزة أساسية لفلسفة تصنيع "آستيك لايف ساينسز". قامت الشركة بتنسيق عملياتها بشكل استباقي مع أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، مدعومةً بالعديد من الشهادات الدولية على مستوى البيئة والسلامة والجودة. حصلت الشركة مؤخرًا على ميدالية EcoVadis الذهبية ، مما جعلها من بين أفضل 5 في المائة من الشركات في جميع أنحاء العالم للاستدامة وأداء أهداف التنمية المستدامة؛ وهو عامل تمييز قوي يعكس الحوكمة المنضبطة والعمليات المسؤولة والإشراف البيئي على المدى الطويل.

يعد حضور "آستيك" في معرض "جمعية مصنعي ومحضّري المبيدات الحشرية في الهند" بدبي توضيحًا قويًا لالتزام مجموعة "جودريدج إندستريز جروب" ببناء شركات تصنيع تنافسية على الصعيد العالمي ومتجذرة بعمق في مبادئ الاستدامة وترتكز على الثقة والحجم والتميّز التشغيلي.

