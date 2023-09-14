دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة، تقف Astra Enterprise كمنارة للابتكار والتحول، ترقى إلى شعارها الملهم - "تمكين الأمم، التحول نحو المستقبل". حققت شركة التكنولوجيا التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها خطوات ملموسة في مجال التقنيات المتطورة، تاركة علامة لا تمحى على الساحة العالمية.

ويقف على رأس هذه الثورة التكنولوجية سمو معالي الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشريك والمساهم في Astra Enterprise ويشيد بالتزام الشركة الثابت بالتميز، لا سيما في الامتثال والتمويل، مما يضمن اقتصادًا أكثر أمانًا وأمانًا لكل من الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين.

تتميز رحلة Astra Enterprise الرائعة بالعديد من المعالم، مثل الحصول على براءات اختراع تقنية متعددة تغطي مجموعة واسعة من الابتكارات. تُظهر براءات الاختراع هذه براعة الشركة في تأمين البيانات عبر السجلات المحاسبية المتنوعة، وتقديم خدمة الضمان التي تضمن سلامة الأموال، والأنظمة الرائدة التي توفر ثقة لا يمكن دحضها في العقود الذكية.

وقد وسعت Astra Enterprise على مدى العقد الماضي، نطاق وصولها إلى 157 دولة، مدعومة بمحفظة من براءات الاختراع الممنوحة عالميًا. لقد خلقت تقنيتهم موجات من التغيير عبر مختلف القطاعات، من التمويل والحكومة إلى الهوية الرقمية وتبادل ائتمان الكربون. والجدير بالذكر أن ابتكارات Astra Enterprise كان لها تأثير عميق على الحد من آثار الكربون وتعزيز إدارة الموارد في كل من الدول المتقدمة والنامية.

تتكون محفظة Astra Enterprise من خمسة منتجات متميزة، كل منها مصمم لأغراض محددة مع مشاركة هدف مشترك: رقمنة العمليات وخفض التكاليف. وتشمل هذه المنتجات:

· خدمة الامتثال لدى ASTRA:وهي حل فريد من نوعه يساعد الحكومات والشركات في الحفاظ على الامتثال للمعايير الدولية.

· الحلول المصرفية: عبر تقديم تطبيقات مالية قوية تمكن المؤسسات المالية من تبسيط عملياتها.

· تطبيقات الأعمال مجموعة من أدوات الصناعة المبتكرة المصممة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.

· تقديم الإغاثة في حالات الكوارث: استجابة Astra Enterprise للصالح الاجتماعي، وتقديم الدعم الحيوي أثناء الأزمات.

· الحكومة الذكية رقمنة خدمات القطاع العام التي تحدث ثورة في الحوكمة.

تسترشد رحلة Astra Enterprise بمؤسسيها ذوي الرؤية، Arthur Ali وJez Ali وDamien O'Brien، الذين حولت فطنتهم التجارية الذكية رؤيتهم إلى حقيقة واقعة. وعلاوة على ذلك، تفتخر الشركة بفريق مثير للإعجاب من الشخصيات الرئيسية والمساهمين، نذكر منهم Ant Middleton، وهو ناشط سابق في القوات الخاصة في المملكة المتحدة ومؤلف عالمي لمؤلفات تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا، والذي يلعب أيضًا دورًا محوريًا في قيادة الشركة ويبرز معرفته وعقليته في مجال الأمن التكنولوجي من الدرجة العسكرية. السيد Luke Sellwood، وهو رجل أعمال معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل كمساهم وصوري رئيسي، حيث يساهم بخبرته الواسعة في نمو Astra العالمي.

بالإضافة إلى هذه الشخصيات المؤثرة، لدى Astra Enterprise مستشارون تنفيذيون رئيسيون، نذكر منهم Phil Hogan، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بخبرة واسعة في تقديم المشورة حاليًا إلى جي بي مورغان JP Morgan، والوزير السياسي الحصيف Mick Mulvaney، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق. يقدم هؤلاء المستشارون المتمرسون، من بين جملة أعضاء آخرين، وجهات نظر متنوعة ورؤى لا تقدر بثمن تزيد من إثراء مبادرات Astra Enterprise المبتكرة.

ومع استمرار Astra Enterprise في التألق على الساحة العالمية، لا يمكن للمرء إلا أن يتوقع المزيد من الابتكارات والتحولات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. إن التزامهم بجعل العالم مكانًا أفضل من خلال التكنولوجيا يمثل منارة للأمل والتقدم للجميع. تستعد Astra Enterprise لمواصلة مسارها الاستثنائي برفقة هذه العقول الرائعة التي توجه رحلتهم، نحو مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية للدول في جميع أنحاء العالم.

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