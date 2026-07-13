Atelier Expressions توسّع محفظتها من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في Khoya

تواصل TVS VENU تنمية منصتها الراقية لأسلوب الحياة، Atelier Expressions، من خلال استثمار بحصة أغلبية في العلامة المتخصصة في الميثاي المصنوعة يدويًا، وهي نوع من الحلويات الهندية التقليدية، والتي تتخذ من نيودلهي مقرًا لها.

بنغالورو، الهند، 13 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أبرمت Atelier Expressions، المنصة الراقية لأسلوب الحياة التابعة لـ TVS VENU، اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة Lonestar Hospitality Private Limited (Khoya)، وهي العلامة الفاخرة لحلويات الميثاي المصنوعة يدويًا التي تتخذ من نيودلهي مقرًا لها. ويمثّل هذا الاستحواذ خطوة جديدة في استراتيجية Atelier Expressions الرامية إلى بناء محفظة من الأعمال الحرفية ذات التراث الثقافي العريق وإمكانات النمو القوية.

وستستحوذ Atelier Expressions على حصة أغلبية في الشركة، وذلك خاضع لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية أغسطس 2026.

تساعد Atelier Expressions، من خلال استثماراتها، الأعمال الاستثنائية على تحقيق إمكاناتها الكاملة، مع الحفاظ على الأصالة والهوية والطابع المميز، وهي عناصر تشكّل جوهر نجاحها. أعادت Khoya تقديم أحد أكثر تقاليد الهند الطهوية رسوخًا برؤية جديدة لجمهور عصري. ويجعل الجمع بين الأصالة الثقافية والجودة الاستثنائية والأسس التجارية المتينة من العلامة إضافة طبيعية إلى محفظة العلامات الراقية المتنامية لدى Atelier Expressions. سيحتفظ Sid Mathur، مؤسس Khoya، بالمسؤولية التشغيلية والتنفيذية الكاملة، بدعم من فريقه الحالي.

وبموجب هذه الشراكة، تنضم إحدى العلامات الغذائية الفاخرة المرموقة في الهند إلى محفظة Atelier Expressions الآخذة في النمو. تبني المنصة الاستثمارية في قطاع أسلوب الحياة التابعة لـ TVS VENU مجموعة منتقاة بعناية من العلامات والتجارب الاستثنائية، من بينها J.L. Coquet، دار بورسلين ليموج العريقة التي تجسّد أكثر من 200 عام من الحرفية الفرنسية؛ وKhadak، المطعم الشهير في دبي الذي أسسه الشيف Naved Nasir؛ وHedon، الشركة المصنّعة الفاخرة لخوذات الدراجات النارية ومقرها لندن، والمعروفة بجمعها بسلاسة بين الدقة الهندسية والتصميم الحرفي.

تأسست Khoya في عام 2016 على يد Sid Mathur، ورسخت مكانتها بوصفها علامة فاخرة مميزة في مجال الحلويات من خلال تقديم الميثاي الهندية لجمهور معاصر. وبالجمع بين مكونات استثنائية وحرفية راقية وتصميم مدروس، ساعدت العلامة على إعادة تعريف فئة ارتبطت طويلًا بالتقاليد، وقدّمت بذلك طرحًا راقيًا متجذرًا في تراث الهند الطهوي العريق.

وقالت Tara Venu، المديرة التنفيذية في Atelier Expressions: "أعاد Sid تقديم أحد أقدم التقاليد الطهوية في الهند لجيل جديد من المستهلكين، مع الحفاظ على جوهر ما يجعلها مميزة. وهذه القدرة على احترام التقاليد وبناء علامة معاصرة في الوقت نفسه هي تحديدًا ما يجذبنا إلى أعمال مثل Khoya". وأضافت: "تعكس Khoya الصفات التي نبحث عنها عند اختيار استثمارات Atelier Expressions، ونتطلع إلى العمل معًا للبناء على نجاحها مع الحفاظ على الأصالة والطابع المميز اللذين يحددان هذه العلامة".

وقال Sid Mathur، مؤسس Khoya: "تتيح لنا هذه الشراكة مع Atelier Expressions فرصة كبيرة لتوسيع حضورنا في مختلف أنحاء الهند، واستكشاف تعاونات جديدة، والارتقاء بـ Khoya إلى نجاح أكبر. تأسست Khoya انطلاقًا من قناعة بأن الميثاي الهندية تستحق ما تحظى به أرقى علامات الأغذية الفاخرة في العالم من عناية وإبداع واهتمام بالتفاصيل. وكل منتج نصنعه متجذر في التراث، ومصمم بعناية ليتناسب مع الطريقة التي يستمتع بها الناس بالطعام ويتشاركونه اليوم. وعندما نظرنا في المرحلة التالية لـ Khoya، أردنا شريكًا يشاركنا الإيمان بالجودة وبناء العلامة على المدى الطويل. وتُعد Atelier Expressions الشريك الأنسب لنا، ونتطلع معًا إلى تعريف مزيد من الناس بالحلويات الهندية في أفضل صورها".

طوّر Mathur علامة Khoya بالتعاون مع مؤرخي الطعام والأكاديميين، بهدف تقديم طرح أكثر رقيًا للميثاي الهندية الكلاسيكية بما يلائم المستهلك المعاصر. ويستند في ذلك إلى خبرات واسعة اكتسبها في Impresario Group، حيث أسهم في إنشاء علامات منها Smoke House Deli وSocial، إلى جانب خبرته في شركة Secret Ingredient، الرائدة في مجال الاستشارات الغذائية في الهند، التي تقدم المشورة للعديد من العملاء المرموقين.

وتشمل محفظة Khoya اليوم الميثاي التقليدية الراقية، وتشيكي، وموخواس، ووجبات خفيفة مالحة، إلى جانب منتجات أخرى. وتخدم العلامة عملاءها من خلال قنواتها الرقمية الخاصة ومنافذ تجزئة مختارة في دلهي.

Atelier Expressions

يقع مقر Atelier Expressions، التي تقودها Tara Venu، في سنغافورة، وهي جزء من TVS VENU، المنصة المؤسسية التي تبني وترسّخ وتوسّع شركات تحظى باحترام عالمي في قطاعات التنقل والخدمات المالية والعقارات وأسلوب الحياة. وتقوم TVS VENU، الحاضرة في أكثر من 90 دولة، على قيم راسخة على مدى قرن، قوامها الثقة وإسعاد العملاء، وترتكز على الجودة والتكنولوجيا والابتكار. وبإيرادات تقارب 6.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2026، تجمع TVS VENU ضمن محفظتها أكثر من 64,000 شخص يمثلون أكثر من 50 جنسية، مع مراكز تميز في الهند وإندونيسيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وتشمل محفظة Atelier Expressions علامة J.L. Coquet، دار بورسلين فرنسية من ليموج تأسست قبل أكثر من قرنين في قلب ليموج، مهد حرفية صناعة البورسلين، وتقوم على مهارة حرفية نادرة، والعمل اليدوي، والنار. وتشمل مشاريع المحفظة الأخرى Khadak، المطعم ذو الطابع الجريء في دبي الذي أطلقه الشيف Naved Nasir، الذي سبق أن قاد مطعم Dishoom الشهير في لندن، وHedon، الشركة المصنّعة الفاخرة لخوذات الدراجات النارية ومقرها لندن.

وتجسد Atelier Expressions، المستندة إلى إرث TVS VENU، رؤية لجيل جديد تربط بين التراث الثقافي والإبداع الموجّه نحو المستقبل.

Lonestar Hospitality Private Limited ("Khoya")

انطلقت Khoya في عام 2016، وهي شركة خاصة لإنتاج الأغذية، متخصصة في الحلويات الهندية الفاخرة المصنوعة يدويًا، ومقرها نيودلهي. وتقدم Khoya مجموعة من الميثاي التقليدية الراقية، وتشيكي، وموخواس، ووجبات خفيفة مالحة، إلى جانب منتجات أخرى، مع التركيز على المكونات عالية الجودة والعرض الفاخر لأغراض البيع بالتجزئة وهدايا الشركات. وتبيع Khoya منتجاتها عبر الإنترنت ومن خلال منافذ تجزئة مختارة في دلهي.

أسس Sid Mathur علامة Khoya. وعلى الرغم من أن Sid بدأ مسيرته المهنية في الخدمات المصرفية الخاصة، فقد انتقل إلى الهند من لندن في عام 2009 وانضم إلى Impresario Group. ولعب Sid دورًا محوريًا في إنشاء علامات غذائية شهيرة مثل Smoke House Deli وSocial. وفي عام 2010، أسس Sid شركة Secret Ingredient، التي تُعد اليوم شركة الاستشارات الرائدة في قطاع الأغذية في الهند، بعد أن عملت على أكثر من 100 من مفاهيم الأغذية والمشروبات عبر فئات متنوعة. وتقدم Secret Ingredient المشورة لعملاء بارزين، من بينهم فنادق تاج، وThe Oberoi، وKhyber Hotel، وQavali، وThe British School، وGMR، وChaayos، وDLF، وSelect Citywalk، وVeeba Sauces، وعدد من العلامات الاستهلاكية عالية النمو، في مجالات تطوير المفهوم، واستراتيجية العلامة التجارية، وهندسة قوائم الطعام، وتنفيذ المشاريع بالكامل. وفي عام 2016، أنشأ Sid علامة Khoya انطلاقًا من حبه وشغفه الدائم بكل ما هو حلو وجميل.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/3005452/KHOYA_PR_image.jpg