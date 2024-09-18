ATFX Connect تطلق ميزة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDFs

لندن، 17 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ATFX Connect، الاسم التجاري لشركة أسواق AT العالمية (المملكة المتحدة) المحدودة ("ATFX")، عن إضافة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ("NDFs") إلى محفظة منتجاتها.

ستزود هذه الميزة الإضافية قاعدة العملاء العالمية للشركة بإمكانية الوصول إلى أسواق التسعير والعملات في آسيا وأمريكا اللاتينية.

هذه الميزة الهامة تعني أن ATFX Connect، الذراع المؤسسي لشركة أسواق AT العالمية (المملكة المتحدة) المحدودة، يمكن أن توفر لقاعدة عملائها العالمية زيادة السيولة والشفافية عبر مجموعة أوسع من المنتجات. يعكس هذا الطلب المتزايد من عملائها على قدرات التداول الإلكتروني في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDFs، والقدرة على أتمتة أسعار البث المباشرة وتزويدهم بها، ما يسمح للعملاء بالمشاركة بشكل أكثر فعالية في هذا الفضاء.

شاركنا Wei Qiang Zhang، المدير التنفيذي لشركة ATFX Connect، حماسه حول الميزة المضافة الجديدة: "إن دلّ هذا على شيء فهو ولاء شركتنا الراسخ لقاعدة عملائنا العالمية. من خلال تقديم التسعير الإلكتروني وإتاحة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDFs، نحن نلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا. إن تركيزنا على الأتمتة وأسعار البث المباشرة في الوقت الفعلي يعني زيادة السيولة والشفافية، ويعكس تفانينا في الابتكار والتميز في خدمة عملائنا المؤسسيين".

أصبحت رقمنة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDFs ضرورة لا غنى عنها في السوق المؤسسية مع تحول الطلب من جانب المشترين من تنفيذ العمليات الصوتي ورواج الطرق الإلكترونية، ويسعى المشاركون في السوق الآن إلى تحقيق نهج يستند بصورة أكبر إلى الأتمتة، الأمر الذي سينعكس عن طريق زيادة السيولة والشفافية حين التداول. يظهر هذا الإطلاق التزام ATFX Connect بتقديم حلول أكثر ديناميكية ومنهجية للعملاء ويعكس شراكاتها القوية مع مزودي السيولة LPs، الذين يستمرون في دعم ATFX على مستوى العالم.

تواصل مع فريق مبيعات ATFX Connect لمعرفة المزيد عبر الرابط www.atfxconnect.com

حول ATFX Connect

ATFX Connect هي اسم تجاري لشركة أسواق AT العالمية (المملكة المتحدة) المحدودة، وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية. تتوفر عروض السيولة المخصصة لـ ATFX Connect للمؤسسات وصناديق التحوط والوسيط إلى الوسيط والمكاتب العائلية ومديري الأصول والأفراد ذوي القيمة العالية.

يدعم ATFX Connect العملاء المؤسسيين من خلال توفير إمكانية الوصول المباشر إلى السوق للسيولة من بنوك الدرجة الأولى T1 ومقدمي الخدمات غير المصرفية للعملات الفورية والمعادن الثمينة والعقود مقابل الفروقات CFDs والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDFs. بالإضافة إلى ذلك، تمكن البنية التحتية المرنة ATFX من إدارة التجميع والتسعير وتسمح بالاندماج مع أي منصة طرف ثالث.

شركة أسواق AT العالمية (المملكة المتحدة) المحدودة هي جزء من مجموعة ATFX.