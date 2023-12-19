Atos تعلن عن مؤتمر الاستدامة الثالث إلى جانب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تفخر Atos، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، بالإعلان عن النسخة الثالثة من مؤتمر Atos للاستدامة، وهو حدث رائد يهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار بين أعضاء منظومة تكنولوجيا المعلومات في طريق السعي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. والمؤتمر هو مبادرة استباقية تتماشى مع المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

Atos is ready to embark on a collective journey into the world of Sustainable IT Services.

ويجمع مؤتمر Atos للاستدامة قادة الفكر والخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف الصناعات لمناقشة التحديات الملحة التي يشكلها تغير المناخ وسُبل معالجتها من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات المستدامة. سيكون الحدث بمثابة منصة لتبادل الأفكار وعرض الحلول المبتكرة وبناء الشراكات لتحقيق تأثير إيجابي على البيئة.

وسنشارك بالتعاون مع شركائنا في التحالف الاستراتيجي مع شركات AWS و Dell و Dynatrace و Netapp و Pure Storage، ومع الوجود الاستثنائي لشريكنا في الصندوق العالمي للطبيعة، في استكشاف شامل لجدول أعمال متنوع، ونتعمق في مواضيع الاستدامة الهامة مثل:

الاستدامة عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات،

ثورة السحابة الخضراء،

حلول مكان العمل المستدامة،

إزالة الكربون في العالم البحري،

الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستدامة القائمة على البيانات،

الحفاظ على التنوع البيولوجي

يهدف هذا الجهد التعاوني إلى اكتساب نظرة متبصرة وعميقة لأحدث أطر الاستدامة التي تشكل ممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزيز روح التعاون والابتكار، وتحفيز التغيير القابل للتنفيذ من أجل مستقبل أكثر استدامة.

وقالت Berenice Chassagne، الرئيس التنفيذي للأسواق المتنامية (Growing Markets): إننا في Atos، نؤمن بقيادة التحول المستدام عبر الصناعات من خلال التعاون مع الشركاء وابتكار الحلول. فالأمر لا يتعلق الأمر فقط بتكنولوجيا المعلومات الخضراء ؛ بل يتعلق أيضًا بتكنولوجيا المعلومات الخضراء ؛ إنها ثورة تعيد تشكيل مشهد مسؤولية الشركات والحفاظ على البيئة. كانت Atos تسير على هذا الطريق لأكثر من عقد من الزمان حتى الآن، واكتسبت اعترافًا عالميًا من المنظمات من الدرجة الأولى مثل مؤشرات داو جونز للاستدامة DJSI. وهذا المؤتمر هو تعبير عن التزامنا بدفع الابتكار ودفع التغيير القابل للتنفيذ نحو مستقبل تتعايش فيه التكنولوجيا والاستدامة بشكل متناغم. ونقدم حلولاً شاملة بالتعاون مع شركائنا، لدفع النمو المستدام والربحية ". التزمت مجموعة Atos بتقليل التأثير البيئي لأنشطتها عبر سلسلة القيمة الخاصة بها في جميع أنحاء العالم لأكثر من 12 عامًا. وهي عضو في كل من مؤشر داو جونز للاستدامة العالمي لعام 2022 وأوروبا لمدة 8 سنوات وتُصنَّف من بين أول 3 شركات أوروبية في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات. تم إدراج Atos في الفئة "أ" لأكثر من 10 سنوات من قبل CDP (مشروع الكشف عن انبعاث الكربون)، والذي يكافئ الإجراءات لمكافحة الاحتباس الحراري.

ندعوك للاستماع إلى سلسلة البودكاست الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أعمالنا ونحن نستكشف ونساهم في محادثات هادفة على نطاق عالمي حول الاقتصاد الدائري، ونظام التبريد الغامر لجعل مراكز البيانات صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة، وقيادة الاستدامة في تخزين بيانات المؤسسة، والاستمتاع برحلة العمل نحو مستقبل أكثر استدامة باستخدام التكنولوجيا السحابية.

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر Atos للاستدامة والتسجيل في هذا الحدث، يرجى زيارة مؤتمر Atos للاستدامة 2023 – Atos

نبذة عن Atos

شركة Atos هي شركة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي يعمل لديها 105000 موظف وتحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 11 مليار يورو. تقدم المجموعة، التي تحتل المرتبة الأولى في أوروبا في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، حلولًا شاملة مصممة خصيصًا لجميع الصناعات في 69 دولة. تلتزم شركة Atos، الرائدة في مجال خدمات ومنتجات إزالة الكربون، بتوفير رقمي آمن ومزيل للكربون لعملائها. Atos هي شركة المجتمع الأوروبي (Societas Europaea) ومدرجة في Euronext Paris

إن الغرض من ATOS هو المساعدة في تصميم مستقبل مساحة المعلومات. وتدعم Atos من خلال خبرتها وخدماتها تطوير المعرفة والتعليم والبحث في نهج متعدد الثقافات وتسهم في تطوير التميز العلمي والتكنولوجي. تمكن المجموعة عملائها وموظفيها وأعضاء المجتمعات بشكل عام وفي جميع أنحاء العالم، من العيش والعمل والتطور بشكل مستدام، في مساحة معلومات آمنة ومأمونة.

نبذة عن المؤسسات التقنية (Tech Foundations)

Tech Foundations هي خط أعمال مجموعة Atos الرائدة في مجال الخدمات الخاضعة للإدارة، مع التركيز على البنية التحتية السحابية الهجينة وتجربة الموظفين والخدمات التكنولوجية، من خلال الحلول الخالية من الكربون وآلية العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعمل موظفوها البالغ عددهم 52000 موظف على تطوير ما يهم الشركات والمؤسسات والمجتمعات في العالم. وفروعها موجودة في 69 دولة، بإيرادات سنوية تبلغ 6 مليارات يورو.