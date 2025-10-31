Autech-Otis تكشف عن الجيل الجديد من حل مواقف السيارات XY المصمَّم خصيصًا للبيئات الحضرية العالمية

تُسرّع Autech-Otis Parking Systems من وتيرة توسّعها في الأسواق العالمية من خلال نظام مواقف السيارات الذكي من الجيل الجديد.

سيول، كوريا الجنوبية, 31 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- تأسست شركة Autech-Otis، المتخصَّصة في معدات مواقف السيارات الميكانيكية، في عام 2016 من خلال مشروع مشترك مع شركة Otis، الرائدة عالميًا في مجال مصاعد المباني. مستفيدةً من أكثر من 40 عامًا من الخبرة المتراكمة في التكنولوجيا والتصميم، تقود الشركة صناعة مواقف السيارات الميكانيكية في كوريا من خلال تطوير حلول مبتكرة وأكثر أمانًا لمواقف السيارات.

ومؤخرًا، كشفت شركة Autech-Otis عن نظام مواقف السيارات من نوع الشطرنج (XY) من الجيل الجديد، والمُصمم خصيصًا للأسواق الخارجية، وقد حظي هذا النظام باهتمام واسع من مُطوري المباني في المناطق الحضرية. يتميز النظام بتصميم مبتكر يُتيح تحريك المركبات بحرية في الاتجاهين الأفقي والرأسي، مما يُساهم في زيادة كفاءة استغلال المساحات في مواقف الركن إلى أقصى حد ممكن، حتى في المواقع ذات المساحة المحدودة.

ومن المتوقع أن يشهد النظام طلبًا قويًا في المدن العالمية الكبرى التي تتميز بكثافة سكانية عالية وندرة في الأراضي المتاحة. وانطلاقًا من هذه التكنولوجيا المتقدمة، تعمل شركة Autech-Otis حاليًا على تسريع توسّعها في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

كما خطف التصميم الذي جرى تحسينه خصيصًا ليتناسب مع بيئات مواقف السيارات في المدن العالمية الكبرى، أنظار الجميع. يعتمد نظام XY على هيكل مُدمج ونظام تحكم عالي الأداء يُتيح الاستفادة المثلى من المساحات المحدودة تحت الأرض وفوقها في المدن الحضرية. ويسمح ذلك بالتكيف المرن مع مختلف ظروف المواقع في المناطق التجارية الكبرى والمباني متعددة الاستخدامات والمطارات والبِنى التحتية للمدن الذكية.

إضافةً إلى ذلك، قامت شركة Autech-Otis بدمج حلول شحن المركبات الكهربائية (EV) ونظام تقليل الضوضاء الصوتي ضمن النظام، مما يقدم مجموعة منتجات متكاملة تُسهم في تطوير بنية تحتية مستدامة للمدن الذكية.

صرّح مُمثل عن شركة Autech-Otis قائلاً: "يشهد الطلب على أنظمة مواقف السيارات من الجيل الجديد باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بنية المدن الذكية نموًا سريعًا في الأسواق العالمية. بدعمٍ من عقود من الخبرة التقنية المتراكمة وشراكات عالمية قوية، تسعى شركة Autech-Otis إلى أن تصبح رائدًا عالميًا يُسهم في تشكيل مستقبل جديد لثقافة مواقف السيارات".

وأضاف: "نحن متحمسون لمشاركة أكثر من 40 عامًا من الخبرة في تقديم أفضل أنظمة مواقف السيارات في المواقع المعمارية ومشروعات المواقف حول العالم. بفضل خبرتنا المتخصصة في مجال أنظمة مواقف السيارات، سنواصل تقديم حلول مثالية ومخصَّصة للعملاء الذين يواجهون تحديات في توفير مساحات كافية لمواقف السيارات".

لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة https://www.autech-otis.co.kr/en/main