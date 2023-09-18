Avaada Energy و Al Jomaih Energy and Water تشرعان في تحالف استراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط

نيودلهي, 18 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- شركة Avaada Energy، الذراع المتجددة لـ Avaada Group ( www.avaada.com )، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، يسرها أن تعلن عن شراكتها الاستراتيجية مع Al Jomaih Energy and Water (AEW) لريادة توليد الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ومناطق مختارة في الشرق الأوسط. وتتميز هذه الخطوة الهامة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الكيانين الموقرين.

Avaada Energy and Al Jomaih Energy and Water Embark on a Strategic Alliance for Renewable Power Advancements in the Middle East

من المقرر أن يستكشف التحالف الإمكانات الهائلة لحلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهجينة وتخزين طاقة البطارية. وأعرب السيد Vineet Mittal، رئيس مجلس إدارة Avaada Group، عن التزامنا بجلب ابتكارات الطاقة المستدامة إلى الشرق الأوسط قائلًا: "إن توحيد الجهود مع AEW يؤكد تفانينا في جلب ابتكارات الطاقة المستدامة إلى الشرق الأوسط".

تمهد مذكرة التفاهم الطريق لنهج تعاوني، مع لجنة مخصصة من كل من AEW و Avaada تشرف على المشاريع المحتملة. سوف تتفاعل AEW، بخبرتها المحلية العميقة الجذور، مع أصحاب المصلحة وتوفر الموارد الأساسية. في المقابل، ستغرس Avaada الشراكة بخبرتها التنموية الواسعة وفطنتها التقنية.

يمتد التعاون ليشمل خدمات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والتشغيل والصيانة (O&M). تستعد Avaada لتقديم حلولها ومؤهلاتها التنافسية في مجال الهندسة والمشتريات والبناء لإعدادات التشغيل والصيانة التعاونية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن Avaada

Avaada Group، التي يقودها صاحب الرؤية Vineet Mittal، هي منصة متكاملة للطاقة الخضراء تتمتع بخبرة في تصنيع الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقود الأخضر وتوليد الطاقة المتجددة وتصنيع المحلل الكهربائي. شركة Avaada Energy، كيانها الرئيسي، هو IPP للطاقة المتجددة سريع التطور في الهند، وتستهدف 11 جيجاوات من المشاريع بحلول عام 2026 و 30 جيجاوات طموحة بحلول عام 2030. حصلت Avaada مؤخرًا على جولة تمويل كبيرة بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات من Brookfield و GPSC، لتضخيم مشاريعها للهيدروجين الأخضر.

لمزيد من المعلومات:

· الموقع الإلكتروني: www.Avaada.com

· Twitter: @Avaadagroup

· Facebook: @AvaadaGroup

· LinkedIn: @AvaadaGroup

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