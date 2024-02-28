Axon Technologies و Keyrus تعلنان عن شراكة استراتيجية لتحسين أعمال الأمن السيبراني

Keyrus تستحوذ على حصة أقلية في Axon Technologies، مضيفةً محفظة الأمن السيبراني الخاصة بـ Axon إلى حلول Keyrus، وموسعة وصول Keyrus خلال الشرق الأوسط وأفريقيا

باريس ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- في تطور هام في قطاع الأمن السيبراني، أعلنت Keyrus، رائد عالني في ذكاء البيانات والتحول الرقمي، عن استحواذها على حصة أقلية في Axon Technologies، المزود الرائد لخدمات الأمن السيبراني ومقره دبي، الإمارات العربية المتحدة. يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي علامة هامة في استراتيجية الأمن السيبراني لـ Keyrus، مشكلًا خطوة طموحة نحو إنشاء قوة عالمية في مجال الأمن السيبراني.

التوسع الاستراتيجي وتحسين حلول الأمن السيبراني

من المتوقع أن تحدث الشراكة بين Keyrus و Axon Technologies ثورة في المشهد الأمني السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً مع دخول Keyrus إلى السوق السعودي المربح. تمكن هذه الخطوة Keyrus من مواصلة استثماراتها في عمل أمن سيبراني حديثة التكوين، مقدمةً حلول تحسن أمن البيانات لكلى العملاء الحاليين والجدد.

عبر Eric Cohen، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Keyrus، عن حماسه قائلًا: "هذا الاستثمار في Axon Technologies يمثل خطوة هامة في استراتيجيتنا للأمن السيبراني. نحن نشرع في رحلة مثيرة لتعظيم قدراتنا في الأمن السيبراني وترسيخ لاعب بمستوى عالمي في هذا المجال. يتماشى النهج الابتكاري لـ Axon Technologies في الاستشارات والخدمات المُدارة بشكل مثالي مع رؤيتنا وثقافتنا. نتطلع بشدة لدمج Axon مع نظامنا البيئي لتعزيز حلولنا الأمنية السيبرانية ومواجهة تحديات الأمن الرقمي لعملائنا.".

شارك هادي حُسن، الرئيس التنفيذي لـ Axon Technologies، أيضاً أفكاره: "تشكل هذه الشراكة حقبة جديدة لـ Axon Technologies، حيث ستدفعنا إلى الأمام في مهمتنا لحماية المنظمات من التهديدات السيبرانية. نحن معجبون برؤية Keyrus ونؤمن بأن قوتنا المتحدة ستؤدي إلى حلول مبتكرة في مجال البيانات والأمن السيبراني، مواجهة التحديات الحاسمة المتعلقة بالهوية الرقمية، وأمن التطبيقات، واجهة برمجة التطبيقات API ، وأمن البيانات عبر بيئات وصناعات مختلفة.".

قال هادي درويش، رئيس مجلس إدارة DIV Capital والشريك المؤسس لـ Axon Technologies: "من المُرضي رؤية Axon Technologies تنمو من مجرد فكرة إلى لاعب رئيسي في مجال الأمن السيبراني. بانضمام Keyrus إلينا، نتوقع فترة من النمو المستمر، مستغلين خبرتنا المجمعة وسمعاتنا المعروفة. نحن واثقون من أن Axon Technologies ستواصل توسيع حضورها في السوق وتقديم حلول بأعلى مستوى.".

محفظة أمن سيبراني شاملة ووصول عالمي

في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، برزت Axon Technologies، والتي تم تأسيسها في 2020، كمثال للتميز والابتكار في مجال الأمن السيبراني، مظهرةً نموًا ملفتًا ومرونة في عملياتها. مع إيرادات بلغت 3.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023 وزيادة كبيرة متوقعة في الأنشطة، يمثل ذلك شهادة على نموذج أعمالها القوي، التقديم المتميز للخدمات، والثقة التي يضعها العملاء في Axon Technologies. الفريق المكون من 30 محترف مكرث هو أثمن أصول الشركة. تلتزم Axon Technologies بتنمية فريقها، وتعزيز ثقافة الابتكار، والتعاون، والتعلم المستمر.

Axon Technologies والمعروفة بخبرتها في الأمن السيبراني، ستكون الآن قادرة على استغلال التواجد العالمي والقدرات التي توفرها Keyrus. مع وجود مقرها الرئيسي في دبي وبصمتها الكبيرة في الشرق الأوسط، أوروبا وأفريقيا، تتمركز Axon Technologies بشكل جيد يمكنها من مراقبة التهديدات ودعم برامج الأمن السيبراني للعملاء في هذه المناطق بفاعلية. مع خلال دعم شبكة Keyrus العالمية، تتأهب Axon Technologies لنمو غير مسبوق وهي مكرسة لوضع معايير جديدة لمشهد الأمن السيبراني.

من المتوقع أيضًا أن تحسن الشراكة عروض كلا الشركتين. تتماشى خبرة Axon Technologies في أمن البيانات، الأمن السحابي، عمليات DevSecOps والخدمات الأمنية المُدارة بسلاسة مع الأهداف الاستراتيجية لـ Keyrus في المبادرات الرقمية، ومبادرات البيانات، والذكاء الاصطناعي وتحولات الحلول السحابية.

عن Axon Technologies

تقدم Axon Technologies خدمات أمن سيبراني شاملة تشمل الاستشارات، الخدمات الأمنية المُدارة، الهندسة، والاختبار. الشركة هي رائدة في تلبية احتياجات الأمن السيبراني لعملاء البنية التحتية الضرورية، من الاستشارات الاستراتيجية إلى الإدارة العملية والدعم الهندسي التقني الأمني والخدمات الأمنية المُدارة، ما يضمن نهجًا قويًا وشاملًا للأمن السيبراني. تشمل محفظة الخدمات للشركة:

• الاستشارات والمشورات الأمنية التقنية: التوجيه والخبرة لبرامج الأمن السيبراني التقنية.

• الاختبار الأمني المتقدم: اختبارات أمنن سيبراني صارمة عبر البيئة لتحديد ومعالجة الثغرات الأمنية.

• الهندسة والمعمار الأمني: تصميم وتنفيذ معماريات أمنية قوية عبر البيئات داخل مقرات الأعمال والسحابية.

• الخدمات الأمنية المُدارة: الإدارة المستمرة والدعم لعمليات الأمن السيبراني.

عن Keyrus

Keyrus هي لاعب عالمي في قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا ومتخصص في البيانات والتكنولوجيا الرقمية، مكرس لمساعدة الشركات على استغلال نموذج البيانات والرقمنة لتعزيز أدائهم، تسهيل وتسريع تحولهم، وتوليد محركات جديدة للنمو والتنافسية.

مع وضع الابتكار في صميم استراتيجيتها، تطور Keyrus عرض قيمة فريد في السوق يتمركز حول خمس مجموعات خدمية كبرى، كل منها يتألف من حلول متعددة:

• الأتمتة والذكاء الاصطناعي

• التجربة الرقمية المتمركزة على الإنسان

• تمكين البيانات والتحليلات

• الحلول السحابية والأمن

• تحول وابتكار الأعمال

اعتمادًا على الخبرة المجمعة لأكثر من 3,500 موظف نشط في 27 دولة و 4 قارات، فإن Keyrus واحدة من الخبراء العالميين الرائدين في مجال البيانات، والاستشارات، والتكنولوجيا.

Keyrus مدرجة في Euronext Growth Paris.

(ALKEY – رمز ISIN هو FR0004029411 – رمز Reuters هوKEYR.PA – رمز Bloomberg هو ALKEY: FP).

عن DIV Capital

DIV Capital، التي بدأت في الأصل كمكتب عائلي، تعمل الآن كشركة استثمار استراتيجي قابضة تتخصص في الخدمات الاستشارية المخصصة. تركز الشركة على تكبير رأس المال العائلي من خلال عروض شاملة تتضمن دعم الشركات في مراحلها الأولى، تخصيص الأصول بشكل استراتيجي، وتطوير بنية الحوكمة القوية. تعمل الشركة من جنيف ودبي وتقدم ثلاث خدمات أساسية:

• دعم أصول العائلة: الدعم المخصص لبناء تعيين للأصول يلبي أهداف الثراء.

• الرعاية المالية العائلية: دعم الأعمال التجارية التي تديرها العائلات، بهدف تعزيز إنشاء القيمة بشكل مستمر.

• الحوكمة والتقرير: استشارات حول أطر الحوكمة وتحسين معايير التقرير للإشراف الشامل على الأصول.

العبارات التطلعية

قد تكون بعض العبارات في هذا البيان الصحفي عبارات تطلعية أو بيانات لتوقعات للمستقبل استناداً إلى المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. تخضع مثل هذه العبارات بطبيعتها للمخاطر وعدم اليقين. قد تؤدي عوامل مثل تطور الأوضاع الاقتصادية العامة، ظروف السوق المستقبلية، أحداث الخسارة الكارثية غير العادية، التغييرات في الأسواق المالية وغيرها من الظروف إلى أن تكون الأحداث أو النتائج الفعلية مختلفة جوهريًا عما تم توقعه في هذه العبارات. لا تقدم أي من Axon Technologies أو Keyrus أو DIV Capital أي تمثيل أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن دقة، اكتمال أو حالة التحديث لمثل هذه العبارات. لذلك، في أي حال من الأحوال لن تكون الشركات والشركات التابعة مسؤولة أمام أي شخص عن أي قرار يتم اتخاذه أو عمل يتم تنفيذه استنادًا إلى المعلومات و/أو البيانات في هذا البيان الصحفي أو عن أي أضرار ذات صلة.

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