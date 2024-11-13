AXOR Helmets تتألق في معرض EICMA 2024 بميلانو، مع تحقيقها اتصالات عالمية

ميلانو

13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024

/PRNewswire/ -- حققت شركة AXOR Helmets، التابعة لشركة Vega Auto، ظهورًا مميزًا لأول مرة في معرض EICMA المرموق في ميلانو، لافتة انتباه عشاق الدراجات النارية والمؤثرين والمشاهير في جميع أنحاء العالم. استُقبِل المعرض المشحون بطاقة حماسية، والذي سلط الضوء على تفاني AXOR في السلامة والابتكار والتصميم، بردود فعل إيجابية ومتجاوبة من المشترين الرئيسيين والجهات الفاعلة في الصناعة، وخاصة من أمريكا الجنوبية وأوروبا والصين والولايات المتحدة.

The Global Team -- Vega Auto Accessories Axor -- Brutale

في جناح AXOR، شهد الزوار العالميون مجموعة الشركة من الخوذات عالية الجودة والمصممة بشكل احترافي. سرقت خوذة Brutale الراقية، التي أطلقها فريق إدارة AXOR، الأضواء كواحدة من المنتجات البارزة في الحدث. إن خوذة Brutale، المصممة مع اثنين من الأجنحة الخلفية لتعزيز الديناميكا الهوائية واستقرار السائق، التزام AXOR بالجمع بين الأناقة والسلامة والوظيفة. تقدم الخوذة لكل من السائقين المحترفين والعاديين حلًا متقدمًا للاستقرار والراحة في السرعات العالية.

تعزز الحدث بشكل أكبر بحضور المؤثرين الهنود المشهورين، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل XBHP، وJS Films، ومشاهير بوليوود مثل John Abraham، الذين زاروا كشك AXOR. ساهم اهتمامهم وحضورهم في إنجاح مشاركة AXOR في EICMA، مما يظهر النفوذ المتزايد لـAXOR على الصعيدين المحلي والدولي.

بناءً على الاتصالات التي أُقيمت وردود الفعل الإيجابية التي تم تلقيها في EICMA، تستعد AXOR بالفعل لجعل مشاركتها في معرض EICMA حدثًا سنويًا، مما يضمن منصة دولية مستمرة لتبادل أحدث التطورات مع مجتمعات الدراجات النارية في جميع أنحاء العالم.

يمثل EICMA 2024 أيضًا معلماً هامًا لـAXOR Helmets، إذ تخطط العلامة التجارية لإطلاق Brutale وغيرها من خطوط الخوذات الشعبية في الهند في أسبوع الدراجات الهندي (IBW) 2024، المقرر عقده في غوا. يسمح هذا التوسع للسائقين الهنود بتجربة نفس تصاميم الخوذات المبتكرة التي تتلقى التكريم في الساحة العالمية.

اعتبارًا من يناير 2025، ستكون سلسلة AXOR Retro، بما في ذلك خوذة Brutale، متاحة للشراء عبر مختلف المنصات، بما في ذلك الموقع الرسمي لـAXOR وأسواق الطرف الثالث الشعبية، مثل Amazon وFlipkart. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن شبكة AXOR الوطنية للموزعين المعتمدين إمكانية الوصول إلى هذه المنتجات على نطاق واسع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد بين السائقين الهنود.

للتواصل الإعلامي:

Qurrattulain Choudhary

[email protected]

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