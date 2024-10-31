AXOR تشارك لأول مرة في معرض EICMA 2024، ميلان: منصة عالمية للابتكار وسلامة الراكب

بلجاوم، الهند, 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة AXOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الخوذات وإحدى الشركات التابعة لشركة VEGA Auto الشهيرة، لظهورها الأول الذي طال انتظاره في معرض EICMA 2024، أكبر معرض للدراجات النارية في العالم والذي يقام في ميلان بإيطاليا. ويمثل هذا إنجازا هاما لشركة AXOR، حيث يظهر التزامها بالسلامة والأناقة والتكنولوجيا المتطورة على منصة عالمية.

من البدايات المتواضعة إلى الشهرة العالمية:

تأسست شركة AXOR في عام 2015، وسرعان ما رسّخت مكانتها كعلامة تجارية موثوق بها لعشاق الدراجات النارية في 35 بلداً. من خلال التركيز على معدات الحماية والإكسسوارات عالية الجودة، تعطي AXOR الأولوية لسلامة الراكب وتجربة ركوب استثنائية.

معرض EICMA 2024: منصة للابتكار والتواصل

يوفر معرض EICMA لشركة AXOR المنصة المثالية لتقديم أحدث التطورات إلى الجمهور العالمي. هذا الحدث المرموق لا يجذب فقط عشاق الدراجات النارية ولكن أيضًا خبراء الصناعة والموزعين، مما يخلق فرصة فريدة من نوعها لعرض العلامة التجارية والتواصل.

الارتقاء بتجربة الراكب: الكشف عن أحدث الابتكارات

يدل وجود AXOR في معرض EICMA على تفانيها في دفع حدود تكنولوجيا الخوذات وحماية الراكب. سيحظى زوار كشك AXOR (القاعة 24، الكشك رقم E82) بمشاهدة عرض سلسلة الجلود الرجعية المصنوعة يدويًا من أحدث ابتكارات العلامة التجارية، بما في ذلك:

• Brutale

• Saber

• Dominator

• Rogue

توسيع نطاق الوصول وإقامة الشراكات:

تعكس مشاركة AXOR في معرض EICMA طموحها لتوسيع نطاق حضورها في السوق العالمية. يمثل هذا الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع الموزعين المحتملين وتعزيز الشراكات القائمة، مما يعزز من مكانة AXOR كفاعل رئيسي في صناعة خوذات الدراجات النارية.

علامة تجارية مبنية على الجودة والابتكار:

منذ إنشائها، أعطت AXOR الأولوية لعمليات الاختبار والاعتماد الصارمة لضمان الامتثال العالمي. إن هذا التركيز الثابت على الجودة، إلى جانب التواجد العالمي سريع التوسع، يضع AXOR كعلامة تجارية مرادفة للتميز وسلامة الراكب.

جرب AXOR في معرض EICMA 2024:

يُدعى الحضور في معرض EICMA 2024 لزيارة كشك AXOR (القاعة 24، الكشك رقم E82) لتجربة نهج العلامة التجارية المبتكر لحماية الراكب بشكل مباشر. تلتزم AXOR بتعزيز الروابط الدائمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة والركاب على حد سواء، مع تعزيز وعد العلامة التجارية بالتميز والسلامة والراحة التي لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات حول AXOR ومشاركتها في EICMA 2024، يرجى زيارة www.axorhelmets.com

للتواصل: Qurrattulain Choudhary ،[email protected]

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2544619/Axor_Logo.jpg