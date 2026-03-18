Bahwan CyberTek تطلق AIgeniX، منصة ذكاء اصطناعي وكيلي للابتكار المشترك ودفع التحول وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تشيناي، الهند، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Bahwan CyberTek (BCT)، المزود العالمي لحلول التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم إطلاق AIgeniX، منصتها من الجيل التالي في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي، والمصممة لمساعدة المؤسسات على الابتكار المشترك والبناء والتحول وتوسيع نطاق الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف البيئات التجارية والتقنية.

تجمع AIgeniX بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والتكامل المؤسسي لتسريع التحول الرقمي، وتحسين العمليات، وإطلاق قيمة تجارية جديدة. فهي تستخلص ما تختزنه الأنظمة القديمة من معارف، وتولّد معماريات حديثة وتعليمات برمجية جاهزة للإنتاج، وتؤتمت عمليات الاختبار والنشر عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. كما تتيح للمؤسسات تسريع مبادرات التحديث مع الحفاظ على الحوكمة وإمكانية التتبع والموثوقية التشغيلية المطلوبة في البيئات الحرجة للمهام.

وقد صُممت AIgeniX بوصفها منصة ذكاء اصطناعي أفقية للمؤسسات، بما يتيح للمؤسسات دمج الذكاء الاصطناعي في وظائفها المؤسسية الرئيسية، من الهندسة وعمليات تكنولوجيا المعلومات إلى تجربة العملاء والعمليات التجارية وذكاء البيانات. وتعتمد المنصة على سير عمل منسقة بواسطة الوكلاء ونماذج ذكاء اصطناعي خاصة بالمجال لتحقيق تحسينات قابلة للقياس في الإنتاجية والمرونة واتخاذ القرار.

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي عبر دورة الحياة كاملة، بدلاً من حصره في أدوات تطوير معزولة، تُمكّن المنصة المؤسسات من خفض تعقيد الهندسة بشكل ملموس وتسريع زمن طرح المنتجات في السوق.

وتعتمد AIgeniX على وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين صُمموا لخدمة مراحل رئيسية من دورة حياة التطوير. ويشمل هؤلاء الوكلاء مَن يحللون الأنظمة القديمة ويجرون لها هندسة عكسية لاستخراج منطق الأعمال، ويولّدون تعليمات برمجية قابلة للتوسع وآمنة، ويحسّنون تخطيط التطوير وسير العمل وفق منهجية Agile، ويجرون الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار المتقدمين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

وقد بُنيت AIgeniX مع مراعاة متطلبات البيئات المؤسسية، وتتضمن منظومة من الضمانات تشمل فرض السياسات، والحد النشط من الهلوسة، وقياساً عن بُعد شاملاً، وإمكانية الملاحظة، إلى جانب التحقق بإشراف بشري ضمن الحلقة، بما يضمن الشفافية والمساءلة في عمليات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قال Vish Srinivasan، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في Bahwan CyberTek: "ستأتي الموجة التالية من التحول من المؤسسات التي تُدمج الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها. ومع AIgeniX، نقدّم منصة تنقل المؤسسات من حدود الأتمتة التدريجية إلى تسليم برمجيات ذكي بحق، وتساعدها على تحويل طموح الذكاء الاصطناعي إلى أثر تجاري حقيقي وقابل للتوسع."

وتدعم AIgeniX نماذج لغوية كبيرة معتمدة على مستوى المؤسسة، ونماذج لغوية صغيرة خاصة بالمجال، وعمليات نشر معزولة عن الإنترنت. كما تتكامل بسلاسة مع سلاسل أدوات Agile وDevOps والأمان الحالية، بما يتيح للمؤسسات تبني التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من دون تعطيل عمليات الهندسة القائمة.

وتشير التطبيقات المبكرة لـ AIgeniX إلى أن المؤسسات يمكنها تحقيق خفض يتراوح بين 30 و40 بالمئة في جهد الهندسة، إلى جانب تسريع تحديث التطبيقات، وتحسين قابلية التنبؤ بالتسليم، والحصول على رؤية في الوقت الفعلي لأداء دورة حياة البرمجيات.

وقالت Padma Vakkalanka، رئيسة ممارسة الهندسة الرقمية في Bahwan CyberTek: "تبحث المؤسسات على نحو متزايد عن سبل لتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة البرمجيات بأكملها، بدلاً من الاكتفاء بأدوات تطوير معزولة. وتجمع AIgeniX بين الذكاء الاصطناعي الوكيلي وذكاء المجال وأتمتة الهندسة لمساعدة المؤسسات على تحديث الأنظمة المعقدة بوتيرة أسرع وتقديم برمجيات عالية الجودة على نطاق واسع."

ومع AIgeniX، تعزز Bahwan CyberTek رؤيتها بأن تكون شريكاً استراتيجياً في التحول بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد المؤسسات على الانتقال من مرحلة التجريب إلى الاعتماد الموسع للذكاء الاصطناعي.

نبذة عن Bahwan CyberTek

Bahwan CyberTek (BCT) مزود عالمي رائد لحلول التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبصفتها شريكاً موثوقاً، خدمت الشركة أكثر من 2200 عميل، من بينهم شركات Fortune 500، وتدفع الابتكار من خلال منتجاتها وعروض خدماتها وشراكاتها الاستراتيجية. تأسست BCT عام 1999، وتضم أكثر من 4000 متخصص يتمتعون بخبرات فنية ومجالية في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والنفط والغاز، والاتصالات، والطاقة، والقطاع الحكومي، والتجزئة، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. وقدمت BCT حلولها في أكثر من 50 دولة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

للتواصل الإعلامي: Vinod Nair، نائب الرئيس للتسويق

البريد الإلكتروني: [email protected]

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2659004/5254770/Bahwan_CyberTek_Logo.jpg