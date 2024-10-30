BAIC تعرض تشكيلة متقدمة في معرض جدة الدولي للسيارات 2024

جدة ، المملكة العربية السعودية , 30 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تفخر "بي إيه آي سي" (BAIC) ، واحدة من العلامات التجارية الرائدة للسيارات في الصين ، بتقديم أحدث تشكيلة لها في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024 ، مما يعرض تراث العلامة التجارية الغني والالتزام المستمر بالابتكار. منذ إنشائها ، التزمت "بي إيه آي سي" بالقيم الأساسية المتمثلة في "المسؤولية والحكمة والشغف" وتعزز باستمرار تأثيرها العالمي. على مر السنين ، استمرت "بي إيه آي سي" في قيادة التقدم التكنولوجي وامتياز المنتجات، واكتسبت الثقة والتقدير من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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في معرض هذا العام ، تتميز "بي إيه آي سي" بتشكيلة رائعة ، بما في ذلك سيارات BJ30 و BJ60 و BJ40 pro و BJ40 S، بالإضافة إلى سيارات X7 و X55 و U5 plus الجديدة كليًا. تسلط هذه المجموعة المتنوعة من سيارات الدفع الرباعي الضوء على نقاط قوة "بي إيه آي سي" في القيادة الذكية ، المصممة لتلبية متطلبات السوق المحلية. مع نماذج الوقود عالية الكفاءة ، تجمع "بي إيه آي سي" بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم المدروس ، مما يوفر للمستهلكين تجربة نقل متفوقة توازن بين الطاقة والميزات الذكية. علاوة على ذلك ، فإن تقدم "بي إيه آي سي" في القيادة الذكية يعزز تجربة المستخدم مع السلامة والراحة المتطورة ، مما يخلط بين الجودة والتكنولوجيا بسلاسة.

بالنظر إلى المستقبل ، تلتزم "بي إيه آي سي" بتطوير صناعة السيارات من خلال الابتكار التكنولوجي والممارسات التي تضع احتياجات المستخدم في المقام الأول. تؤكد رؤية الشركة على إنشاء مركبات أكثر ذكاءً ، وتحقيق تعهدها بالجودة والابتكار في مجال التنقل. تهدف "بي إيه آي سي" إلى دمج الناس والمركبات والبيئة ، مما يقود الصناعة إلى عصر جديد من النقل. يضمن هذا النهج في التفكير المستقبلي أن "بي إيه آي سي" تظل في طليعة تطوير السيارات ، وتقدم رحلات آمنة ومريحة وذكية لحياة أفضل.

لا يُظهر حضور "بي إيه آي سي" في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024 التزامها بالجودة والابتكار فحسب ، بل يعزز أيضًا تصميمها على التوسع في سوق الشرق الأوسط. ندعو المستهلكين إلى توقع مستقبل مثير للتعاون مع "بي إيه آي سي" بينما نواصل السعي إلى التميز في مجال التنقل الجيد وفتح طرق جديدة للشراكة والمشاركة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2543379/image.jpg