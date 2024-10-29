BAIC تكشف عن سيارة SUV BJ30 الهجينة المتطورة في مصر ، والتي ستحدث ثورة في مفهوم القيادة في المناطق الحضرية وخارج الطرق

القاهرة, 29 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في شهر أكتوبر، أطلقت "بي إيه آي سي" (BAIC) رسميًا سيارتها الهجينة، BJ30 ، في مدينة القاهرة بمصر ، مما يمثل علامة بارزة في التوسع العالمي للشركة في سوق مركبات الطاقة الجديدة.

تم تصميم سيارة BJ30 ، المجهزة بنظام القيادة الهجينة المبتكر (Magic Core)، لتلبية متطلبات كل من الحياة الحضرية والمغامرات في الهواء الطلق. مع التكنولوجيا المتقدمة والأداء الاستثنائي، تقدم سيارة BJ30 مزيجًا مثاليًا من العملية والإثارة للمستهلكين الذين يقدرون الحرية وأسلوب الحياة النشط. من خلال إدخال هذا الطراز إلى السوق المصرية، تهدف "بي إيه آي سي" إلى توفير مستوى جديد من تجربة القيادة التي تجمع بين الكفاءة والراحة وقدرات القيادة على الطرق الوعرة.

حضر الحدث شخصيات رئيسية في الصناعة وممثلين عن وسائل الإعلام. ألقى "سونغ وي"، رئيس "بي إيه آي سي" ، خطابًا ، وقدم ترحيبًا حارًا وشكرًا من القلب لجميع الضيوف على الانضمام إلى هذه المناسبة الهامة.

خلال خطابه، سلط "سونغ وي" الضوء على وجود "بي إيه آي سي" منذ فترة طويلة في صناعة السيارات، حيث تفخر بتاريخ يمتد إلى 66 عامًا وبصمة عالمية قوية. يتم تصدير منتجات "بي إيه آي سي" حاليًا إلى 49 دولة ومنطقة، مما يكسب ثقة وإعجاب المستهلكين في جميع أنحاء العالم. الآن، تدخل "بي إيه آي سي" السوق المصرية، وهي دولة معروفة بتاريخها الغني والطلب المتزايد على المركبات المبتكرة عالية الجودة. مع التزام قوي بتقديم منتجات مصممة خصيصًا، تهدف "بي إيه آي سي" إلى تلبية الاحتياجات المحددة للمستهلكين المصريين.

خلال حدث الإطلاق، أعلنت "بي إيه آي سي" أيضًا عن شراكتها الاستراتيجية مع "ألكان أوتو" (Alkan Auto)، وهي جزء من مجموعة "ألكان جروب" (Alkan Group)، وهي شركة رائدة راسخة في قطاع السيارات في مصر. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون وجود "بي إيه آي سي" في المنطقة ويعزز قدرتها على خدمة العملاء المحليين بشبكة وكلاء قوية وخدمات احترافية.

بالنظر إلى المستقبل، تلتزم "بي إيه آي سي" بتعزيز الابتكار في مجال السيارات والعمل بشكل وثيق مع المستهلكين العالميين لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة. مع سيارة BJ30 ، فإن "بي إيه آي سي" مستعدة لمرافقة السائقين في كل رحلة ، وتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها توفر توازنًا بين الأداء والراحة والمسؤولية البيئية.