Bakken Energy ترحب بـ JIM SINEGAL و RICHARD GALANTI كمستشارين استراتيجيين

من المقرر أيضًا أن ينضم Dale Haugen و Matthew Stoltz من داكوتا الشمالية إلى فريق تطوير الهيدروجين النظيف

بسمارك، داكوتا الشمالية وويستلاك فيلاج، كاليفورنيا، 7 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسر Bakken Energy، المطور المبتكر للهيدروجين النظيف، أن تعلن عن إضافة قادة أعمال محترمين إلى فريقها كمستشارين استراتيجيين بالإضافة إلى اثنين من المديرين التنفيذيين المتميزين في داكوتا الشمالية إلى فريقها الهيدروجين النظيف.

انضم Jim Sinegal، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لـ Costco Wholesale، و Richard Galanti، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير Costco Wholesale، إلى مجموعة Bakken Energy الاستشارية المحترمة. ستعزز خبرتهما وتوجيهاتهما القيمة قدرة Bakken Energy على التنقل في مشهد الطاقة الديناميكي وتسريع تطوير مشاريع الهيدروجين النظيف في الولايات المتحدة.

بصفته أحد مؤسسي Costco Wholesale، لعب Jim Sinegal دورًا محوريًا في تشكيل نجاح الشركة وترسيخ سمعتها كشركة رائدة في صناعة البيع بالتجزئة. من خلال فهمه العميق للعمليات التجارية والتخطيط الاستراتيجي، سيساهم Sinegal بقيادته الثاقبة والتزامه بالتميز لفريق Bakken Energy، مما يعزز نمو الشركة ونجاحها.

يجلب Richard Galanti، نائب الرئيس التنفيذي الحالي والمدير المالي ومدير Costco Wholesale، ثروة من المعرفة والخبرة المالية إلى المجموعة الاستشارية. قد كانت إدارته المالية الاستراتيجية مفيدة في دفع نمو Costco وربحيتها وعلامتها التجارية، مما جعل رؤيته في التخطيط المالي وإدارة المخاطر ذات قيمة عالية فيما توسع Bakken Energy عملياتها وتستكشف فرصًا جديدة.

أعرب Steve Lebow، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Bakken Energy، عن سعادته بالتعاون مع Sinegal و Galanti قائلًا: "يجمع هذا التعاون بين شخصين استثنائيين يتمتعان بخبرة واسعة في قطاعي البيع بالتجزئة والنقل لتقديم رؤى وتوجيهات لا تقدر بثمن لـ Bakken Energy. لقد عرفت كل من هؤلاء السادة لأكثر من 40 عامًا، وقد شارك كلًا منهما في Bakken Energy منذ إنشائها ويسعدني أن أرحب بـ Jim و Richard في مجموعتنا الاستشارية المثيرة للإعجاب بالفعل. وتعزز إضافتها التزامنا بتجميع فريق متنوع وواسع المعرفة لتوجيه اتجاهنا الاستراتيجي بينما نطور الهيدروجين النظيف لمساعدة الولايات المتحدة على إزالة الكربون".

سينضم كل من Dale Haugen و Matthew Stoltz، وهما محترفان متميزان يتمتعان بوظائف رائعة في قطاع الطاقة في داكوتا الشمالية، إلى فريق الهيدروجين النظيف في Bakken Energy في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز قدرات الشركة على إزالة الكربون من أصعب قطاعات الاقتصاد باستخدام الهيدروجين النظيف بأسعار معقولة.

سينضم Dale Haugen، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في مجالات الهندسة وإدارة أصول البنية التحتية والتخطيط المالي للمرافق، إلى Bakken Energy في وقت لاحق من هذا العام لقيادة مشاريع تطوير الهيدروجين النظيف في Bakken Energy. إشرافه الاستثنائي على أصول البنية التحتية الكهربائية ومجالات التطوير بقيمة 1.1 مليار دولار لتعاونية محلية في غرب داكوتا الشمالية أكسبه إشادة، بما في ذلك جوائز المجلس الأمريكي للهندسة من مونتانا وداكوتا الشمالية لعمله في "إدارة البرامج لنمو الطاقة؛ Bakken Boom". مع أكثر من 43 عامًا من العمل في قطاع الطاقة، يجلب Dale إلى Bakken Energy خبرة واسعة في تطوير الطاقة وعلاقات عميقة مع المنتجين والمطورين والمتعهدين في قطاع الطاقة في ولاية داكوتا الشمالية وخارجها.

كما أن Matthew Stoltz، وهو مهندس كهربائي عمل مع Haugen على مدار الـ 24 عامًا الماضية، يتمتع بأكثر من 36 عامًا من الخبرة في تخطيط نظام طاقة الجهد العالي وتحليله وتشغيله. خلال مسيرته المهنية، تمكّن من ترقية نظام نقل منطقة Bakken لاستيعاب النمو الهائل للنفط والغاز، مع آخر 20 عامًا له في تعاونية Basin للطاقة الكهربائية. سيصبح Stoltz، الذي سينضم إلى Haugen في وقت لاحق من هذا العام، عضوًا بارزًا في مشروع تطوير الهيدروجين النظيف لـ Bakken Energy.

وقال Lebow: "يسعدنا أن نرحب بـ Dale Haugen و Matthew Stoltz في فريقنا". "ستكون خبرتهما في الإدارة التعاونية لا تقدر بثمن بينما نواصل مهمتنا المتمثلة في إزالة الكربون من أصعب قطاعات الاقتصاد. ونحن على ثقة من أن مساهماتهما ستعزز قدرتنا على تحقيق خطوات كبيرة في تطوير مشاريع الهيدروجين النظيف".

نبذة عن Bakken Energy

Bakken Energy هي شركة هيدروجين نظيفة مبتكرة تعمل على أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف بأسعار معقولة في الولايات المتحدة. وتتمثل مهمتها في إزالة الكربون من قطاعات الاقتصاد التي يصعب إزالة الكربون منها باستخدام الهيدروجين النظيف بأسعار معقولة وتطوير اقتصاد الهيدروجين المستقبلي الذي يؤدي إلى مستقبل منخفض الكربون.

للتواصل: Mike Heimowitz, 202.669.7689, [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2168652/Bakken_Energy_Logo.jpg

Bakken Energy SOURCE