BCT Digital وChartis Research تجريان استبيانًا يكشف: أكثر من 72٪ من المؤسسات المالية تخطط للاستثمار بشكل كبير في تكنولوجيا العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة

- الكشف عن اتجاهات الإنفاق العالمي على المخاطر الاجتماعية والاجتماعية والمناخية في دراسة استقصائية تسلط الضوء على الامتثال التنظيمي باعتباره التحدي الرئيسي

تشيناي ، الهند ، 16 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- نشرت "بي سي تي ديجيتال" (BCT Digital) ، وهي شركة التحول الرقمي العالمية التي تقدم حلول التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا الاستدامة ، بالتعاون مع شركة كارتيس ريسيرش (Chartis Research)، نتائج دراستها الشاملة لخطر العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة والمناخ. بعنوان "نظرة كارتيس للسوق: استبيان عن مخاطر العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة والمناخ"، يحلل كيف تقوم المؤسسات المالية العالمية بدمج عوامل مخاطر العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة والمناخ في عملياتها لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية.

استقطب الاستطلاع رؤى من 77 من ممارسي مخاطر العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية الذين يمثلون المؤسسات المالية مع أصول تحت الإدارة تتراوح ما بين 1 مليار دولار إلى 500 مليار دولار تقع في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد وجد الاستبيان أن أكثر من 72٪ من المؤسسات المالية تخطط لإنفاق ما يصل إلى 500،000 دولار أو أكثر على تكنولوجيا العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة.

تقوم معظم الشركات بمراجعة استراتيجياتها للعوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة ربع سنويًا ، حيث تنفق في المتوسط من 250،000 دولار إلى 500،000 دولار سنويًا ، حيث من المرجح أن تتجاوز مؤسسات أمريكا الشمالية والأوروبية 500،000 دولار.

عندما يتعلق الأمر بالعوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة، أشار 52٪ من المستجيبين إلى الامتثال التنظيمي باعتباره التحدي الأساسي يليه تقييم المخاطر (48٪). بالنسبة للمخاطر المناخية ، فإن التحديات هي تلبية توقعات اختبارات الإجهاد التنظيمي (67٪) ، والمحاسبة الدقيقة لغازات الدفيئة (56٪) ، ودمج مخاطر المناخ بشكل عملي في خطوط المنتجات (50٪).

قالت جايا فيدياناتان ، الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي تي ديجيتال"،: "نحن سعداء لتقديم هذا الاستبيان الذي يكشف عن التوجهات، والتحديات، والأولويات ضمن نطاق مخاطر العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة والمناخ ، بالإضافة إلى تناول أسئلة مثل تطور أسواق التكنولوجيا ، والتأثيرات الديموغرافية على تخطيط المخاطر ، والدوافع الأساسية للأجندات الاستراتيجية للشركات. هناك نقص في التوحيد في معايير الإبلاغ عن مخاطر العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة والمناخ ؛ حيث قد يكون لدى البلدان المختلفة أطر خاصة بكلِ منها. هذا التفاوت يجعل من الصعب على الشركات متعددة الجنسيات الحفاظ على تقارير متسقة. نحن على استعداد لمعالجة الاحتياجات المتزايدة لأسواق العوامل البيئية، والاجتماعية والحوكمة ومخاطر المناخ ، وعلى أساس هذا الاستبيان، نحن واثقون من معالجة التقاطع بين هذين المجالين."

حول BCT Digital :

تركز شركة "بي سي تي ديجيتال" (BCT Digital)، وهي شركة عالمية للتحول الرقمي ، على تقديم حلول التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيا الاستدامة للأسواق المصرفية والمالية الدولية ، والقطاعات الصناعية الرئيسية. يكمن جوهر عروض "بي سي تي ديجيتال" في القدرة على تحديد الثغرات وبناء الحلول المناسبة للهند وقابلة للتوسع في الأسواق العالمية. لمعرفة المزيد، تفضّلوا بزيارة https://www.bctdigital.ai.

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