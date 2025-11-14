Beehive Fintech تُعيد ابتكار عمليات التأمين الائتماني بالتعاون مع Perfios، مما أدى إلى تسريع قرارات القروض بنسبة 48%

سنغافورة ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Beehive Fintech، المنصَّة الرائدة في الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ( SMEs ) ، عن تحديث شامل لعمليات التأمين الائتماني باستخدام حلول Perfios المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. باستخدام منصَّة Perfios Nexus، حققت Beehive Fintech زيادة بنسبة 48% في سرعة عمليات التأمين الائتماني، مع تعزيز دقة تقييم المخاطر وتسريع قرارات الإقراض بشكلٍ ملموس.

تم التوصل اليوم إلى صيغة تعاون خلال مهرجان سنغافورة للتقنيات المالية، في خطوة تُمثل إنجازًا بارزًا ضمن رؤية Beehive Fintech لتوفير حلول إقراض رقمية أسرع مدعومة بالبيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). إن Perfios Nexus 360 هي منصَّة شاملة ومتقدمة لعمليات استخلاص المستندات وتصنيفها وتحليلها ومعالجتها بذكاء، بهدف تمكين قرارات ائتمانية فورية في الوقت الحقيقي. وبفضل قدراتها في تسريع عمليات الفحص والتحقق وتطبيق سير عمل مؤتمت بالكامل، ساعدت المنصَّة المقرضين على تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والسرعة في معالجة القروض.

بعد النجاح الكبير في تنفيذ هذا المشروع، تعتزم الشركة توسيع تطبيق حلول Perfios في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، بما يُعزز بنية الإقراض الرقمي لديها ويدعم وصولها إلى المزيد من الشركات التي تفتقر إلى الخدمات المالية الكافية.

"نسعى دائمًا في Beehive Fintech إلى جعل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) أكثر سرعة وسهولة وشفافية"، حسبما صرَّحت Abiha Ahmed, مديرة العمليات والمخاطر في Beehive Fintech . "وقد شكَّلت حلول Perfios Nexus تحولاً نوعيًا في عملياتنا الائتمانية، حيث مكنتنا من تسريع تقييم الطلبات بدقة عالية مع الحفاظ على معايير صارمة لإدارة المخاطر. لقد عززت هذه الشراكة قدرتنا على تقديم حلول تمويل سلسة ومدفوعة بالبيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، وستواصل لعب دور محوري مع توسعنا في منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC)."

"نحن سعداء بالشراكة مع Beehive Fintech في رحلتهم التحويلية"، حسبما قال Pramod Veturi، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في Perfios . "تُقدِّم منصة Perfios Nexus مستوى عاليًا من الذكاء والدقة والقابلية للتوسع في كل مرحلة من مراحل تقييم الائتمان. يعكس النجاح المتسارع لـ Beehive Fintech الدور المحوري للتكنولوجيا في إعادة صياغة معايير السرعة والدقة في قرارات الإقراض. ونفخر بشراكتنا في دعم رؤيتهم لبناء منظومة مالية أكثر تطورًا وذكاءً تعتمد على البيانات".

نبذة عن Beehive :

تأسست Beehive في عام 2014، وهي أول منصة إقراض رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) يتم تنظيمها من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) و الهيئة العامة للخدمات المالية (FSA) في عُمان. تربط Beehive الشركات التي تبحث عن تمويل بالمستثمرين الراغبين في دعم نموها، وتقدم خيار تمويل أسرع وأكثر مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). من خلال التكنولوجيا والالتزام بدعم الشركات الإقليمية، أصبحت Beehive شريكًا موثوقًا به للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (GCC).

تعرَّف على المزيد من المعلومات على https://www.beehive.ae . في الإمارات العربية المتحدة، تخضع شركة Beehive P2P Limited لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). في سلطنة عُمان، تخضع شركة Beehive Financial Technology SPC لإشراف الهيئة العامة للخدمات المالية (FSA)، وفي المملكة العربية السعودية، تخضع شركة Beehive Saudi لتقنية ونظم المعلومات لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

نبذة عن Perfios :

تأسست Perfios عام 2008، وهي شركة عالمية تقدم حلول SaaS بين الشركات (B2B)، حيث تخدم قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمين في 20 دولة، وتُمكّن أكثر من 1000 مؤسسة مالية حول العالم. من خلال منصاتها وبرمجياتها المبتكرة، تمكّن Perfios المؤسسات المالية من إعادة صياغة عملياتها بشكلٍ شامل، بما في ذلك الاكتتاب، واستقطاب العملاء، واتخاذ القرارات، ومنع الاحتيال، وتخفيف المخاطر، والتحصيل، والمراقبة، بسرعة وكفاءة وعلى نطاق واسع. تقدّم الشركة سنويًا 8.2 مليار نقطة بيانات للبنوك والمؤسسات المالية، مما يسهل اتخاذ القرارات بشكلٍ أسرع ويُسرّع الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية لعملاء المؤسسات. يقع المقر الرئيسي لشركة Perfios في بنغالور، ولها مكاتب حول العالم، مع أكثر من 75 منتجًا ومنصة وأكثر من 500 واجهة برمجة تطبيقات (APIs)، لتمنح عملاءها منصة تقنية قوية وشاملة من البداية للنهاية.

