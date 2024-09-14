Beny تحصل على جائزة أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية للمحولات من قبل EuPD Research

ونتشو، الصين، 14 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- كشركة رائدة عالميا في مجال حلول الطاقة الجديدة، أعلنت شركة Beny عن حصولها على جائزة أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية للمحولات من قبل EuPD Research المرموقة. لا يسلط هذا التكريم الضوء على إنجازات Beny المتميزة فحسب، بل يعكس أيضًا المستوى العالي من الثقة التي يوليها الشركاء في جميع أنحاء العالم للشركة.

BENY

تعد جائزة أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية من قبل EuPD Research واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في صناعة الطاقة الكهروضوئية، والتي تم تصميمها لتكريم الشركات التي تتفوق في الوعي بالعلامة التجارية والحصة السوقية ورضا العملاء. من خلال إجراء أبحاث وتحليلات دقيقة للتقييم، تمتلك شهادة العلامة التجارية هذه بسلطة ومصداقية كبيرة في الصناعة. يدل الفوز بهذه الجائزة على مكانة الشركة الرائدة في السوق وتأثير العلامة التجارية الكبير.

باعتبارها شركة رائدة في قطاع الطاقة الجديدة على مستوى العالم، قادت Beny باستمرار الابتكار في تطوير المنتجات واكتسبت خبرة واسعة في الحلول المتكاملة. تتميز محولاتها الدقيقة بإنتاجها للطاقة العالية الرائدة في الصناعة، وقدرتها على التعامل مع التيار، وتوافقها مع الوحدات الكهروضوئية، مما يجعلها الخيار المفضل للتركيبات الكهروضوئية على الشرفات والأسطح.

في الوقت الحالي، أنشأت Beny تخطيطًا شاملًا للأعمال يدمج "الطاقة الكهروضوئية + تخزين الطاقة + شحن السيارات الكهربائية"، مما يوفر للعملاء العالميين حلًا كاملًا من إنتاج الطاقة إلى تخزينها واستخدامها. بفضل هذا التخطيط الاستراتيجي التطلعي والفهم العميق لاحتياجات العملاء، اكتسبت Beny اعترافًا شهرة واسعة النطاق في السوق، وتُوجت بحصولها على جائزة أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية 2024.

وتعليقا على الجائزة، قال جوندان وانج، المدير العام لشركة Beny: "إن الفوز بهذه الجائزة ليس فقط اعترافاً بإنجازاتنا بل هو أيضاً تشجيع لنا على التطور المستقبلي. ستتخذ Beny من هذا التكريم نقطة انطلاق جديدة لتواصل الابتكار والسعي نحو التميز لقيادة الصناعة إلى آفاق جديدة."

في المستقبل، ستواصل Beny الاستفادة من مزاياها التكنولوجية وقدراتها المبتكرة لتزويد العملاء بمنتجات وخدمات متفوقة. تخطط الشركة لزيادة استثماراتها في مجال البحث والتطوير، وتوسيع نطاق ترويج وتطبيق حلولها "الكهروضوئية + تخزين الطاقة + شحن السيارات الكهربائية"، ودعم التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء.

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