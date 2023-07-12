BetterPlace توسع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعلن عن أحدث شراكة استراتيجية مع AMY TECH DMCC

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/-- في خطوة لزيادة حصتها السوقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت شركة BetterPlace، منصة البرمجيات كخدمة الرائدة في آسيا لإدارة القوى العاملة في الخطوط الأمامية، عن شراكتها مع شركة AMY TECH DMCC، وهي شركة استشارية بارزة ومزودة لخدمات التنفيذ والدعم متخصصة في مساعدة الشركات بسلاسة على حلول Microsoft Dynamics ERP وCRM القائمة على السحابة. ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من شراكتها الأولى مع " EvomatiQ" وشراكتها العالمية مع "Microsoft". تهدف BetterPlace إلى اختراق سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال EvomatiQ ومن خلال Microsoft، تهدف إلى تعزيز مصداقيتها في السوق وعرض البرمجيات كخدمة من خلال توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على منصتها، بالإضافة إلى التعاون في مبادرات GTM المشتركة.

من المتوقع أن يؤدي التحالف بين BetterPlace وAMY TECH DMCC إلى توسيع اختراق الشركة للسوق في دول مجلس التعاون الخليجي وتمكينها من خدمة عدد كبير من الشركات. مع وجود أكثر من 500 شركة تعمل في المنطقة، كل منها لديه متوسط قوة عاملة لا يقل عن 1000 عامل في الخطوط الأمامية، فإن شراكة BetterPlace مع AMY TECH DMCC ستمنحها فرصة للوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة بخدماتها. تهدف منصة BetterPlace المتقدمة لإدارة رأس المال البشري إلى تحسين التوظيف الآلي، وإعداد القوائم وإدارة المناوبات، والإجازات والحضور، وإدارة الأداء، والتعلم والارتقاء بالمهارات، وكشوف المرتبات متعددة البلدان، والامتثال. لعملائها في مجال الضيافة، وتجارة التجزئة، ولوجستيات التجارة الإلكترونية، وFMS.

وقال فيناي بنجابي، المدير الإداري في AMY TECH DMCC: " كانت إدارة القوى العاملة في الخطوط الأمامية تمثل تحديًا لفرق الموارد البشرية. مع BetterPlace، ستتمكن AMY من إشراك العملاء بقاعدة كبيرة من القوى العاملة في الخطوط الأمامية وستمكن فرق الموارد البشرية من تبسيط عمليات القوى العاملة في الخطوط الأمامية. مع منصة BetterPlace، سنكون قادرين على الوصول إلى عمال الخطوط الأمامية في الميل الأخير وتغليفهم أيضًا في الاقتصاد الرسمي".

وأضاف برافين أغاروالا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة BetterPlace: "تتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة سوق كبيرة مع أكثر من 18 مليون عامل في الخطوط الأمامية وفرصة سوق تقدر بنحو 28 مليار دولار أمريكي. إدراكًا للإمكانات الهائلة، تستثمر BetterPlace بشكل استراتيجي 20 مليون دولار أمريكي للاستفادة من هذا السوق المزدهر. كجزء من هذه الخطة الرئيسية الشاملة، تلعب الشراكة مع AMY TECH DMCC دورًا حاسمًا، حيث تمكن BetterPlace من الاستفادة من خبرتها والاستفادة بشكل مشترك من هذه الفرصة الرائعة. نحن متحمسون ونتطلع إلى التأثير الذي تحدثه هذه الشراكة على المنطقة ".

نبذة عن BetterPlace

تأسست BetterPlace في عام 2015، وهي أكبر منصة SaaS لإدارة القوى العاملة في الخطوط الأمامية في آسيا. استفاد من الشركة أكثر من 30 مليون عامل وعائلة ومكنت أكثر من 1500 شركة كعملاء في جميع أنحاء آسيا. نظرًا لكونها حلًا متكاملًا، فإن BetterPlace تلبي سلسلة القيمة الكاملة لإدارة القوى العاملة في الخطوط الأمامية بدءًا من الاكتشاف والتوظيف والإعداد إلى إدارة البائعين وإعداد القوائم ورفع المهارات وإدارة الإنتاجية ونقل الفوائد والائتمان.

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