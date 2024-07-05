BingX تعزز شراكتها مع نادي تشيلسي كشريك رسمي للملابس التدريبية لفريق الرجال

فيلنيوس، 5 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- يسر BingX، إحدى منصات تداول العملات المشفرة الرائدة، أن تعلن عن مرحلة جديدة ومثيرة في شراكتها مع نادي تشيلسي. اعتبارًا من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25، ستنتقل BingX من كونها شريك الأكمام إلى شريك الملابس التدريبية الرسمي لفريق تشيلسي للرجال.

للاحتفال بهذا الإنجاز، أطلقت BingX طائرات مسيرة مصممة خصيصًا لتسليم الأطقم التدريبية في ملعب ستامفورد بريدج - بأسلوب يتماشى مع عالم العملات المشفرة. ولأول مرة على الإطلاق، يظهر شعار BingX بشكل بارز على الجهة الأمامية للملابس التدريبية، التي سيرتديها اللاعبون والجهاز الفني للفريق خلال جميع الجلسات التدريبية.

مع انتقال BingX لتصبح الراعي الرئيسي على قمصان التدريب لفريق الرجال للموسم المقبل، ستعزز هذه الرؤية المتزايدة من حضور BingX في مجتمع الرياضة العالمي، مما يربط العلامة التجارية بالسعي الدؤوب نحو التميز. تمامًا كما يتدرب لاعبو كرة القدم للوصول إلى ذروة الأداء، يتميز متداولو BingX بالتحليل الدقيق والتداولات الاستراتيجية. من أرض التدريب إلى ساحة التداول، تمكن BingX وتشيلسي أولئك الذين لا يقبلون بالقليل ويواصلون رفع مستوى الأداء.

يمكن لمستخدمي BingX وعشاق الرياضة توقع مجموعة من المزايا والفرص الحصرية، بما في ذلك تذاكر مباريات تشيلسي، تجارب VIP في أيام المباريات، وبضائع مشتركة فاخرة. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق BingX مسابقة تداول مثيرة تحاكي فعالية تسليم الطائرات المسيرة، مما يزيد من تفاعل المجتمع مع مفهوم "التسليم الجوي". ستشمل هذه المسابقة أنشطة تسجيل الدخول اليومية حيث يمكن للمشاركين الحصول على تسليمات مثيرة، مما يضيف طبقة إضافية من التفاعل والإثارة لمستخدمي BingX.

وعبرت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX، عن حماسها للشراكة المتطورة: "نحن متحمسون للارتقاء بتعاوننا مع تشيلسي إلى المستوى التالي كشريك الملابس التدريبية الرسمي لفريق الرجال. هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا المشترك بالسعي الدؤوب نحو التميز والابتكار. نتطلع إلى تمكين مستخدمينا ومشجعينا بتجارب وفرص فريدة، وبناء مستقبل أذكى وأجرأ."

في وقت سابق من هذا العام، وسعت BingX آفاقها من خلال الدخول في شراكة عابرة للحدود مع تشيلسي، أحد أعرق وأوسع الأندية دعمًا في العالم، كشريك الأكمام الرسمي. معًا، أطلقوا مبادرة "تمكين المستقبل"، مدفوعين بالشغف المشترك والالتزام بالاستكشاف بلا حدود. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية دخول BingX إلى عالم الرياضة والترفيه، حيث تجمع بين اثنين من قادة الصناعة الملتزمين بالتميز.

حول BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة، تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX منتجات وخدمات متنوعة، بما في ذلك التداول الفوري والمشتقات والتداول بالنسخ وإدارة الأصول - جميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتوفير منصة موثوقة تمكن المستخدمين من الأدوات والميزات المبتكرة لرفع كفاءتهم في التداول. في عام 2024، أصبحت BingX بفخر الشريك الرسمي لتبادل العملات المشفرة لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل دخولًا مثيرًا في عالم الرياضة.

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شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg