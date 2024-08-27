BingX ستحضر TOKEN2049 سنغافورة كراعٍ رئيسي

فيلنيوس، ليتوانيا، 27 أغسطس/آب 2024 /PRNewswire/ -- بصفتها منصة رائدة عالميًا في تبادل العملات المشفرة وملتزمة بتمكين المتداولين، يسر BingX الإعلان عن مشاركتها كراعٍ رئيسي في TOKEN2049 سنغافورة المقام في مارينا باي ساندز. يتماشى هذا المؤتمر العالمي البارز لمجتمع العملات المشفرة تمامًا مع مهمة BingX في جعل العملات المشفرة متاحة وودودة للجميع. ملتزمة بقيم تضع المستخدم أولاً، ستتواجد BingX في جناح خاص بالموقع، لتقديم تجربة غامرة وجذابة لجميع الحاضرين. سيضم الجناح عروضًا توضيحية متطورة، وجلسات تفاعلية، وفرصًا للتواصل مع مجتمع BingX.

BingX to Attend TOKEN2049 Singapore as Title Sponsor

ستنضم فيفيان لين، الرئيسة التنفيذية للمنتجات في BingX، إلى لجنة الخبراء المميزة في المؤتمر كمتحدثة، حيث ستشارك خبراتها حول أحدث التطورات في صناعة الويب3.

وقالت فيفيان: "نحن متحمسون لأن نكون الراعي الرئيسي في TOKEN2049 سنغافورة. هذا الحدث يمثل فرصة رائعة لنا لعرض ابتكارات BingX والتواصل مع مجتمع العملات المشفرة النابض بالحياة. إن مشاركتنا تؤكد التزامنا بتوفير منصة موثوقة وشفافة، تلهم المستخدمين للبقاء في مقدمة التطورات وتحقيق المزيد باستخدام العملات المشفرة. نحن نتطلع إلى التفاعل مع قادة الصناعة ومشاركة رؤيتنا لمستقبل الأصول الرقمية."

ستستضيف BingX حفلة حصرية قبل الحدث لمجموعة مختارة من الضيوف المدعوين فقط. سيقام هذا الحدث قبل مؤتمر TOKEN2049 سنغافورة، مما يوفر فرصة فريدة للضيوف المختارين للتفاعل مع الشخصيات الرئيسية في الصناعة في أجواء مريحة وغير رسمية. تعد هذه الحفلة الخاصة قبل الحدث وسيلة BingX لشكر شركائها والمتعاونين معها، مما يوفر مناسبة رائعة للاحتفال بإنجازاتهم ومناقشة الفرص المثيرة القادمة في عالم العملات المشفرة.

بعد أن حققت تأثيرًا كبيرًا سابقًا كراعٍ رئيسي في TOKEN2049 دبي، حيث عرضت ابتكاراتها وساهمت في مناقشات ديناميكية، تستعد BingX لمواصلة هذا الزخم في حدث سنغافورة. تبرز مشاركة المنصة التزامها بالابتكار والريادة في صناعة الويب3. من خلال التفاعل مع مجتمع العملات المشفرة العالمي في TOKEN2049 سنغافورة، تهدف BingX إلى تعزيز مكانتها كرائدة في مجتمع الويب3 العالمي. من خلال هذه المبادرات، تواصل BingX تمكين المستخدمين كمنصة رائدة تتمحور حول المستخدم وتتحلى بالموثوقية.

حول BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة رائدة لتبادل العملات المشفرة، تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول - وكلها مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتوفير منصة موثوقة تمكن المستخدمين من خلال أدوات وميزات مبتكرة لتحسين مهاراتهم في التداول. في عام 2024، أصبحت BingX بفخر الشريك الرسمي لتبادل العملات المشفرة لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل ظهورًا مثيرًا في عالم الرياضة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على: [email protected] لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://bingx.com

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