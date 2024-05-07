Biogénesis Bagó والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة ACSAD، يعملان سويًا لتحسين إنتاجية الماشية في الشرق الأوسط

وقعت Biogénesis Bagó مذكرة تفاهم مع المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة ACSAD، بهدف تحسين إنتاجية الحيوانات

بوينس آيرس، الأرجنتين, 7 مايو 2024 /PRNewswire/ -- وقعت كلًا من Biogénesis Bagó والمركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة (ACSAD) اتفاقية لتحسين إنتاجية الماشية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض المعدية، التي لا تزال تؤثر بشكل كبير على بعض الدول في جميع أنحاء العالم.

تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور نصر الدين عبيد، المدير العام لـ ACSAD والسيد Esteban Turic، الرئيس التنفيذي لشركة Biogenesis Bagé، وحضر خلال الحدث، السيد خالد حنيفت وزير الزراعة في الأردن، والسيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة في لبنان، بالإضافة إلى Daniel Helou، المدير الإقليمي لشركة Biogénesis Bagó في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. تعتبر هذه الاتفاقية عنصر أساسي في تعزيز الجهود المشتركة التي تُمَكن سلطات المنطقة من توفير حلول علمية ونوعية لتحسين المؤشرات الإنتاجية والإنجابية في بلدانهم.

وقال Turic: "نحن فخورون بالقدرة على التعاون مع ACSAD في معالجة التحديات التي يواجهها المنتجون في المناطق القاحلة والأراضي الصحراوية". وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Biogénesis Bagó: "لحسن الحظ، لدينا محفظة منتجات وخبرة دولية تسمح لنا بالعمل معًا لتقديم قيمة إلى المنطقة".

وبالتالي، تستمر Biogénesis Bagó، شركة التكنولوجيا الحيوية العالمية المتخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق الحلول لصحة الحيوان والإنتاجية، في تعزيز وجودها والتزامها بالتنمية الإنتاجية للمنطقة، وتقديم المشورة وتوفير منتجاتها وخدماتها.

نبذة عن Biogénesis Bagó: شركة تكنولوجيا حيوية عالمية رائدة في قطاع الصحة والإنتاجية ورعاية الحيوانات. تقوم الشركة بتطوير وإنتاج وتسويق منتجات ذات مستوى عالمي لحماية الحالة الصحية في الدول وتلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وكذلك في سلامة إنتاج الأغذية، وهي مرجع للوقاية من مرض الحمى القلاعية ومكافحة هذا المرض وأحد المنتجين الرئيسيين للقاح داء الكلب، حيث يمكنها الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية على الفور في أي مكان في العالم.

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