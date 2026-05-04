BitDelta تحصل على الموافقة المبدئية من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة استراتيجية ضمن مسيرة توسع المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تُمكّن الموافقة المبدئية على ترخيص الفئة الخامسة الصادرة عن هيئة سوق المال شركة بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م من تعزيز حضورها المؤسسي في واحدة من أسرع المراكز المالية نمواً في العالم، بما يرسّخ التزام الشركة بالعمل وفق أعلى المعايير التنظيمية في كل سوق تدخله.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

حصلت بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م (BitDelta) على الموافقة المبدئية من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار ترخيص الفئة الخامسة. وتُمثّل هذه الموافقة خطوة محورية في مسار التوسع الإقليمي الاستراتيجي للشركة، وتؤكد التزامها طويل الأمد بالعمل في بيئة منظمة وخاضعة للإشراف بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

BitDelta receives In-Principal approval from UAE CMA / SCA

وبموجب إطار عمل هيئة سوق المال، يُتيح ترخيص الفئة الخامسة لشركة بيتديلتا تقديم المنتجات والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعدّ هذا الإطار بوابة تنظيمية معتمدة تُمكّن شركات الوساطة العالمية من تأسيس حضور ممتثل وخاضع للإشراف في المنطقة.

بناء أفضل منصات التداول المؤسسية موثوقية في المنطقة

تأتي الموافقة المبدئية الممنوحة من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الهدف الاستراتيجي لشركة بيتديلتا (BitDelta) الرامي إلى تأسيس عمليات مرخّصة ضمن جهات تنظيمية مرموقة. وتلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في هذه الاستراتيجية، نظراً لما تتمتع به من بيئة أسواق رأس مال متطورة وسريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع، عند الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية، أن يُمكّن ترخيص الفئة الخامسة شركة بيتديلتا (BitDelta) من العمل ضمن إطار تنظيمي خاضع للإشراف عند التعامل مع العملاء في المنطقة، وذلك مع استمرار الإشراف التنظيمي والامتثال الكامل لكافة القوانين والمتطلبات المعمول بها.

"لقد تطورت دولة الإمارات العربية المتحدة لتتجاوز كونها مركزاً مالياً إقليمياً، لتصبح سوقاً مالية معترفاً بها على المستوى العالمي. ويعكس الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار الفئة الخامسة التوجه الاستراتيجي لشركة بيتديلتا (BitDelta) نحو تأسيس حضور منظم في منطقة الشرق الأوسط. كما يؤكد التزام الشركة بالعمل بشفافية، ووفق معايير تنظيمية صارمة، وبحوكمة قوية وانضباط مؤسسي عبر جميع جوانب أعمالها."

ويُمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة لشركة بيتديلتا (BitDelta) ، ويدعم هدفها في خدمة العملاء عبر المنطقة ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف وممتثلة للأنظمة، رهناً بالموافقة التنظيمية النهائية والإشراف المستمر."

الدكتور ديميتريوس زامبوغلو – الرئيس التنفيذي، مجموعة بيت دلتا

نهج متعدد الجهات التنظيمية لتعزيز ثقة العملاء

ومن خلال استراتيجية الترخيص التكاملي، تعمل بيتديلتا (BitDelta) على بناء هيكل تشغيلي عالمي يهدف إلى تعزيز ثقة العملاء عبر ضمان الإشراف التنظيمي، والكفاية الرأسمالية، ووضوح المساءلة، مع ترسيخ التزام الشركة بالامتثال والشفافية والسلوك المسؤول في الأسواق.

الخطوات القادمة

مسار الحصول على الترخيص الكامل

يُشير الحصول على الموافقة المبدئية إلى الإنجاز الناجح للمراجعة التنظيمية الأولية من قِبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويُتيح لشركة بيتديلتا (BitDelta) الانتقال إلى المراحل النهائية من عملية الترخيص. وتشمل هذه المراحل استيفاء متطلبات رأس المال، واستكمال تعيينات الحوكمة والإدارة العليا، واستكمال إعدادات التشغيل.

وتعتزم الشركة استكمال المتطلبات التنظيمية المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة من قِبل هيئة سوق المال.

