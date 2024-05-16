BitOasis تختار Sumsub للتحقق المعزز من الهوية والامتثال للعملات الرقمية

تتعاون BitOasis مع Sumsub لتبسيط عملية تسجيل المستخدمين والمحافظة على التوافق التام مع لوائح مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 16 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Sumsub ، وهي منصة للتحقق المتكاملة توفر حلولاً مخصصة لمعرفة العملاء، ومعرفة الشركات ، ومراقبة المعاملات ، ومكافحة غسل الأموال لرحلة العملاء بأكملها ، أن تعلن عن تعاون جديد مع BitOasis ، وهي منصة العملات المشفرة الأكبر والأكثر ثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Sumsub announces its collaboration with BitOasis, the largest and most trusted cryptocurrency platform in the MENA region.

وقع اختيار شركة بت أواسيز (BitOasis) على شركة سامساب ( Sumsub) للتحقق من هوية التشفير وفحص مكافحة غسل الأموال لامتثال التشفير. ومنذ إطلاقها في عام 2016 ، كشركة أولى في التنظيم ، حافظت بت أواسيز على تركيزها الثابت على مهمتها المتمثلة في توفير مستخدمي التجزئة والمؤسسات من المنطقة بطريقة آمنة ومطابقة ومريحة لشراء وبيع وعقد أكثر من 60 عملة مشفرة. كانت بت أواسيز أول مزود خدمات الأصول الافتراضية الذي سجل في وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ، وكانت من بين أولى الشركات التي حصلت على تصريح تشغيل مؤقت من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بعد إنشاء الجهة التنظيمية في أوائل عام 2022. وبعد إعادة فتح منصتها مؤخرًا لمستخدمي التجزئة والمؤسسات الجدد ، ستمكن بت أواسيز من خلال هذه الشراكة مع سامساب من تعزيز عملية تسجيل المستخدمين في الوقت الذي تضمن فيه الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال الصارمة وغيرها من المتطلبات التنظيمية.

قال ستانفورد كاردوز، مدير مكافحة غسل الأموال في شركة بت أواسيز: "نحن متحمسون للبدء في العمل مع سامساب ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التحقق ومكافحة الاحتيال والامتثال. سوف تمكننا سامساب من تعزيز المزيد من الضوابط الصارمة التي نستخدمها لحماية مستخدمينا والنظام الإيكولوجي من الأنشطة غير المشروعة وستدعمنا في ضمان استمرار الامتثال الكامل للوائح مكافحة غسل الأموال المتطورة. من خلال تنفيذ حلول سامساب لمعرفة العميل وفحص مكافحة غسل الأموال، نتأكد من توفير أفضل تجربة مستخدم لعملائنا في الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم".

وقال بيتر سيفر، المؤسس المشارك ورئيس قسم الاستراتيجية بشركة سامساب: "نحن متحمسون لتعاوننا مع بت أواسيز ، وهي منصة تشفير رائدة في الشرق الأوسط". "نحن فخورون بالانضمام إلى مهمة بت أواسيز لبناء البنية التحتية لنظام مالي رقمي جديد قائم على العملات الرقمية ، وهو نظام شفاف وشامل وممتثل للضوابط وآمن".

نبذة عن BitOasis

يقع مقر بت أواسيز في دبي ، وهو أكبر منصة تداول العملات الرقمية الإقليمية وأكثرها ثقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست بت أواسيز في عام 2016 ، وهي شركة رائدة في النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية في المنطقة ، وتعمل كمنصة رئيسية للمشترين لأول مرة من العملات الرقمية والتجار المحترفين على حد سواء. تتوفر المنصة في 15 دولة في المنطقة ، وتوفر للمستثمرين طريقة آمنة وآمنة لشراء وعقد وبيع أكثر من 60 عملة مشفرة. ومنذ إطلاقها ، قامت بت أواسيز بمعالجة أكثر من 6 مليارات دولار من حجم التداول وجمعت أكثر من 40 مليون دولار من التمويل من كبار المستثمرين الإقليميين والعالميين ، مثل كوين سي دي إكس (CoinDCX )، و ومضة كابيتال (Wamda Capital) وجامب كابيتال (Jump Capital)، و بانتيرا كابيتال (Pantera Capital)، و جلوبال فاوندرز كابيتال (Global Founders Capital).

نبذة عن Sumsub

سامساب هي إحدى المنصات العالمية المتخصصة في مجال التحقق الكامل من الهوية تعمل على تأمين رحلة المستخدم بأكملها. وتتيح لك سامساب ، من خلال مبادئ "اعرف عميلك" و"اعرف شركتك" وحلول مراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص الخاصة بها، إمكانية تنظيم عملية التحقق الخاصة بك، والترحيب بالمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وخفض التكاليف وحماية عملائك.

تحظى منصة سامساب بثقة أكثر من 2000 عميل عبر صناعات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والنقل والتداول والتجارة الإلكترونية والألعاب على غرار كل من بت باندا (Bitpanda)، وويريكس (Wirex)، وأفيس (Avis)، وبايبت (Bybit)، وهوبي (Huobi)، وكايزن جيمنج (Kaizen Gaming)، وترانسفير جو (TransferGo).

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2412925/5_14_Sumsub_Image.jpg