BlackBerry تشارك في Cybertech Africa

هذا التجمع الأول من نوعه في أفريقيا سيعقد في رواندا

واترلو، أونتاريو, 27 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX:BB) أعلنت اليوم أنها ستشارك في Cybertech Africa ، في رواندا. سيجمع الحدث الأول من نوعه في المنطقة المسؤولين الحكوميين وقادة التكنولوجيا لتعزيز الأمن السيبراني في أفريقيا وسيعقد في الفترة من 1-2 أغسطس. في Cybertech Africa، ستلتقي BlackBerry بمسؤولين حكوميين أفارقة وقادة مؤسسات للمساعدة في التنقل في المشهد السيبراني المتزايد التعقيد ودفع تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

قال Neelam Sandhu، رئيس قسم عملاء النخبة، ورئيس قسم التسويق، ورئيس قسم الاستدامة في BlackBerry: "نتطلع إلى الانضمام إلى الحكومات والشركات من جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز المحادثات الحاسمة حول الأمن السيبراني في المنطقة". "مع استمرار تزايد الهجمات السيبرانية في جميع أنحاء أفريقيا، أصبح الأمن السيبراني أولوية حاسمة للمنطقة. يتطلب التحول الرقمي في أفريقيا، الذي تتصدره رواندا، أمنًا إلكترونيًا قويًا كنقطة انطلاق له. علاوة على ذلك، يعد التعاون بين القطاعين الخاص والعام أمرًا أساسيًا لتعزيز المرونة الجماعية في هذا العصر الرقمي".

تحظى BlackBerry، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني ورائدة الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بثقة الحكومات والشركات لحماية عملياتها الرقمية. برنامج BlackBerry يربط ويحمي أكثر من نصف مليار نقطة نهاية اليوم، حيث يشمل عملاء الشركة قطاعات تشمل 17 من حكومات مجموعة العشرين، وصناعة السيارات، ومصنعي الأجهزة الطبية، وأكبر البنوك في العالم، وأكثر من ذلك.

"تعد التكنولوجيا السيبرانية في أفريقيا فرصة لنا للجمع بين اللاعبين الرئيسيين الذين يعتبرون حاسمين للنهوض بالأمن السيبراني في المنطقة" هذا ما قالته معاليها Paula Ingabire، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في حكومة رواندا. "تؤكد مشاركة BlackBerry في Cybertech Africa على الدور الحاسم الذي تلعبه شركات التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في جهود أفريقيا لتعزيز أمننا السيبراني الجماعي ودفع النمو الاقتصادي."

أفريقيا، الشريك القيم لـ BlackBerry منذ أن أثارت الشركة ثورة في الهاتف المحمول، أساسية للمستقبل الرقمي والمرونة السيبرانية في العالم. تلعب رواندا، وهي واحدة من أكثر البلدان ابتكارًا في إفريقيا، دورًا رئيسيًا في التحول الرقمي والنظام البيئي للأمن السيبراني في المنطقة. وتشمل سياساتها الرقمية التطلعية سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي، وضعتها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تتمتع رواندا بأعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13 مليار دولار في عام 2022.

تلتزم BlackBerry بالشراكة مع الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، والاستفادة من ريادتها في إنترنت الأشياء (IoT) وبرامج الأمن السيبراني، لبناء عالم مستدام.

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نبذة عن BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) توفر برامج وخدمات أمنية ذكية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تؤمن الشركة أكثر من 500 مليون نقطة نهاية بما في ذلك أكثر من 235 مليون مركبة. الشركة التي يقع مقرها في واترلو، أونتاريو، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلامة وحلول خصوصية البيانات، وهي شركة رائدة في مجالات إدارة نقاط النهاية وأمن نقاط النهاية والتشفير والأنظمة المدمجة. رؤية BlackBerry واضحة - وهي تأمين مستقبل متصل يمكنك الوثوق به.

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