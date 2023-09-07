BlackBerry تكشف عن جدول أعمال BlackBerry Summit

سيكشف حدث التكنولوجيا لهذا العام عن الاتجاهات الكلية وابتكارات الجيل التالي التي تشكل مستقبل تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء – من ذكاء الحافة والذكاء الاصطناعي و الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الأمن السيبراني والأنظمة المدمجة، والمزيد

واترلو، أونتاريو، 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited ( (NYSE: BB; TSX: BB كشفت اليوم عن جدول أعمال BlackBerry Summit، أكبر حدث للشركة لهذا العام، والذي سيعقد في فندق Conrad New York Downtown في 17 أكتوبر 2023.

ستكشف BlackBerry Summit عن الاتجاهات العالمية التي ستشكل مستقبل الأعمال هذا العقد، في عالم مدفوع بالتطورات التكنولوجية السريعة والمتأثر بعجز الثقة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيختبر الحاضرون تقنيات جديدة لتلبية احتياجاتهم من تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء – من حلول الذكاء الحافة والأمن السيبراني والاتصالات إلى الأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، بالإضافة إلى المزيد.

سيجمع الحدث الجديد والموسع، الذي يرتكز على موضوع "الثقة"، أصواتًا رائدة من جميع أنحاء العالم ويوفر رؤية بانورامية لاستراتيجية الشركة، من خلال الكلمات الرئيسية والجلسات والعروض التوضيحية والموائد المستديرة والشبكات.

"تعد BlackBerry Summit بالوفاء بطلبك منا بالتواصل أكثر مع BlackBerry، من أجل الابتكارات والشراكات التي تبث الثقة في رحلات التحول الرقمي الخاصة بك. سيكشف الحدث أيضًا عن الاتجاهات الكلية التي يجب مراعاتها عند تشكيل استراتيجيات أعمالك" هذا ما قاله Neelam Sandhu، كبير مسؤولي نجاح عملاء النخبة، وكبير مسؤولي قسم التسويق ورئيس قسم الاستدامة في BlackBerry. "يسعدنا أن نكشف عن جدول أعمال من شأنها تحويل النظم الإيكولوجية لتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء وتمكين عملائنا من إطلاق العنان لقيمة الأعمال بثقة في العالم الرقمي. من الذكاء الاصطناعي و الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى ذكاء الحافة والأمن السيبراني، وأكثر من ذلك، ستقدم BlackBerry Summit تجربة لا يمكن تفويتها".

تفضل بزيارة BlackBerry.com/Summit لاستكشاف جدول أعمال BlackBerry Summit ومعرفة المزيد عن الحدث. سجل الآن لتأمين مكانك وكن أول من يعرف بينما نعلن عن المزيد من تجارب الفعاليات.

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نبذة عن BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) توفر برامج وخدمات أمنية ذكية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تؤمن الشركة أكثر من 500 مليون نقطة نهاية بما في ذلك أكثر من 235 مليون مركبة. الشركة التي يقع مقرها في واترلو، أونتاريو، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلامة وحلول خصوصية البيانات، وهي شركة رائدة في مجالات إدارة نقاط النهاية وأمن نقاط النهاية والتشفير والأنظمة المدمجة. رؤية BlackBerry واضحة - وهي تأمين مستقبل متصل يمكنك الوثوق به.

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