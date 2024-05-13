Blockdaemon تُوسع تواجدها في أبوظبي من خلال تأسيس كيان لها في سوق أبوظبي العالمي

يمهد حصول شركة Blockdaemon على موافقة سوق أبو ظبي العالمي الطريق لتحقيق استراتيجية الشركة للتوسع في الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Blockdaemon الرائدة في مجال البنية التحتية لتقنية البلوكتشين على المستوى المؤسسي اليوم أنها تعمل على توسيع وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إنشاء مكتب وتأسيس كيان لها في أبوظبي، وذلك تحت إشراف سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

التوسع في تشغيل وتوفير حلول البنية التحتية لـلويب 3 في دولة الإمارات العربية المتحدة سيشمل توفير حلول البنية التحتية للعقدة والمصادقة عليها محلياً، بالإضافة إلى تقنية مجموعة MPC المستضافة ذاتياً.

أكّد Amor Sexton، المدير التنفيذي للعمليات ،أن "هذا يمثل خطوة كبيرة لـشركة Blockdaemon في تعزيز وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعميق شراكتنا مع الجهات التنظيمية والعملاء المحليين" و "مع حصول Blockdaemon على الموافقة من سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، فإننا لا نقوم فقط بترسيخ مكانتنا في المنطقة باعتبارنا المزود الرائد للبنية التحتية للويب 3 ولكننا نؤكد أيضًا التزامنا بدعم المؤسسات ذات البنية التحتية لـلبلوكتشين وتؤكد هذه الموافقة التزامنا بالعمل بنزاهة وموثوقية."

وعلق Konstantin Richter، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Blockdaemon، قائلاً: "مع استمرارنا في توسيع عملياتنا وتعميق شراكاتنا في جميع أنحاء العالم، يمهد هذا الإنجاز الطريق لمزيد من التعاون والابتكار في نظام البلوكتشين البيئي النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن متحمسون للفرص المقبلة ونظل ثابتين في مهمتنا المتمثلة في تمكين الشركات والمؤسسات من خلال حلول البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير لتقنية البلوكتشين."

وقال آرفيند رامامورثي Arvind Ramamurthy، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ Blockdaemon، على حصولها على ترخيص سوق أبو ظبي العالمي، والذي سيمكنها من تأسيس حضورها في أبوظبي والتوسع في المنطقة. ,يؤكد اختيار أبرز شركات البنية التحتية الرائدة في مجال البلوكتشين على مستوى المؤسسات لسوق أبوظبي العالمي على البيئة التنظيمية المتكاملة التي نقدمها، ويعكس أيضاً الإمكانات الكبيرة والطلب المتزايد ضمن فئة الخدمات المرتبطة بقطاعات البلوكتشين والويب 3. وإننا بدورنا لطالما حرصنا على توفير منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات مثل Blockdaemon وتعزز نجاحها، وإننا نتطلع إلى الفرص والآفاق الجديدة التي ستنتج عن تواجد هذه الشركات في المنطقة."

تم تأسيس Blockdaemon من قبل Konstantin Richter في عام 2017، لتوفير البنية التحتية المؤسسية إلى بروتوكولات البلوكتشين والمؤسسات المالية المحلية والتقليدية المشفرة. توسعت Blockdaemon في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فبراير 2022 وبعد ذلك بوقت قصير في مارس 2022، توسعت إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يأتي هذا الإعلان الأخير بعد النمو الجغرافي الكبير وابتكار المنتجات في Blockdaemon، مع استخدام Builder Vault باستخدام تقنية MPC المتقدمة لدينا في يونيو 2022، ومجموعة Blockdaemon في أبريل 2023 وBlockdaemon's Indexed-Data Powered ومجموعة API الشهر مارس.

نبذة عن Blockdaemon

تعمل Blockdaemon على تشغيل اقتصاد البلوكتشين من خلال مجموعة من حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة. نحن شريك عالمي حاصل على شهادة ISO-27001 مع تغطية بروتوكولية واسعة النطاق، ونقدم عمقًا تقنيًا، واتفاقيات رائدة في الصناعة، وأكثر من 70 نقطة تواجد عالمية من خلال أكثر من 10 من مزودي الخدمات السحابية والمعدنية، ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتجربة مؤسسية غير مسبوقة. نحن نقدم حلول تجارية متكاملة للتبادلات والخزائن ومنصات التشفير والمؤسسات المالية والمطورين باستخدام مجموعتنا الشاملة من أدوات البلوكتشين، بما في ذلك العقد المخصصة، وواجهات برمجة التطبيقات، والدعم المالي، والدعم المالي السلس، وتقنية MPC، وغيرها. توفر Blockdaemon لعملائها الثقة للتوسع بسرعة وسهولة دون المساس بالأمن أو الامتثال.

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للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

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