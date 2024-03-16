BLUETTI تطرح حلول الطاقة النظيفة الخارجية في الشرق الأوسط

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مارس 2024 /PRNewswire/ -- دخلت شركة BLUETTI، الشركة العالمية الرائدة في حلول الطاقة النظيفة، دخولاً إستراتيجيًا إلى سوق الشرق الأوسط، حيث تقدم منتجات طاقة مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات الطاقة الخارجية بها.

وباعتبارها شركة رائدة في الصناعة تمتلك أكثر من 535 براءة اختراع، قامت BLUETTI بتوسيع أعمالها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة، ما يؤثر بشكل إيجابي في ملايين العائلات. لقد نال نجاح BLUETTI تغطية إعلامية واسعة النطاق من أهم المنصات، مثل The Verge وCNET وForbes وCNN.

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وبفضل التكنولوجيا، تذهل BLUETTI العالم باستمرار بالابتكارات والإنجازات الجديدة. في نوفمبر 2022، سجلت الشركة رقمًا قياسيًا عالميًا للتمويل الجماعي على Indiegogo، حيث جمعت أكثر من 12 مليون دولار من 5183 داعمًا. ويسلط حصول BLUETTI على الجوائز المرموقة، مثل جائزة CES، الضوء على تفانيها في الابتكار المستمر في قطاع الطاقة النظيفة.

حلول الطاقة من BLUETTI

لتلبية احتياجات الطاقة المتنوعة، توفر BLUETTI مجموعة من حلول الطاقة التي تشمل محطات الطاقة المحمولة وأنظمة تخزين الطاقة للمباني السكنية والألواح الشمسية القابلة للطي والملحقات ذات الصلة.

BLUETTI EB70: قوة هائلة، وحجم صغير

يعد الحل EB70 صغير الحجم ولكنه قوي، وهو الرفيق المثالي للأنشطة الخارجية مثل التخييم والنزهات والرحلات البرية، ما يضمن مصدر طاقة يريح مستخدميه من العناء والقلق. وبفضل سعته البالغة 716 وات في الساعة ومخرج 1000 وات، فإنه يعمل على تشغيل كل شيء بدءًا من الثلاجات وصانعات الثلج وحتى الهواتف. وتضمن بطارية فوسفات الحديد الليثيوم المتينة أكثر من عقد من الاستخدام الآمن والموثوق به، حتى في درجات الحرارة المرتفعة (حتى 40 درجة مئوية). ويدعم EB70 طرق الشحن المختلفة، بما في ذلك منفذ الحائط والسيارة والطاقة الشمسية.

BLUETTI AC180P: قوة متعددة الاستخدامات في أي مكان

يمكن لحل الطاقة الشامل هذا توفير الطاقة للعديد من المغامرات الخارجية والسيناريوهات التي تدور بعيدًأ عن تغطية شبكة الكهرباء. تزود BLUETTI جهاز AC180P بقدرة 1800 واط من الطاقة الثابتة و1440 واط في الساعة لتشغيل 99% من الأجهزة الشائعة. ويعمل وضع رفع الطاقة المبتكر على تعزيز الإخراج بما يصل إلى 2700 واط، وهو مثالي لتشغيل الأجهزة المقاومة. وهو يدعم الشحن التربو بقوة 1440 وات لشحن 0-80% خلال 45 دقيقة فقط. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن تصميمه الصديق للبيئة الشحن المستدام بالطاقة الشمسية، ما يقضي على الانبعاثات الضارة والضوضاء العالية المرتبطة بالمولدات التقليدية.

معلومات عن BLUETTI

اهتمت BLUETTI منذ بداياتها بأن تظل وفية للمستقبل المستدام من خلال تقديم حلول تخزين الطاقة المراعية للبيئة بأسعار معقولة، للاستخدام الداخلي والخارجي. ومع سنوات من الابتكار والالتزام بالعناية بالبيئة، قامت BLUETTI برعاية منتج واسع النطاق وموثوق به، ما أحدث تأثيرًا ملموسًا وإيجابيًا في تقليل بصمتنا الكربونية، حرصًا على سلامة كوكبنا. تابع BLUETTI لتعرف أحدث أخبارها:

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