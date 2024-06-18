Boom Supersonic تكمل بناء مصنع Overture Superfactory

أول مصنع للطائرات الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة يعزز القيادة الأمريكية للجيل القادم في صناعات الطيران والفضاء

ستقدم طائرات Overture المنتجة في مصنع Superfactory ابتكارًا حيويًا للطيران وستضع معيارًا جديدًا للسفر الجوي العالمي

سوف يطير مئات الملايين من الركاب بسرعة تفوق سرعة الصوت على طائرات Overture

غرينزبورو، كارولاينا الشمالية و دنفر، 18 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أقامت اليوم بووم سوبرسونيك (Boom Supersonic) ، الشركة التي تبني أسرع طائرة ركاب في العالم ، حفل قصّ الشريط في مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري (Overture Superfactory)، للاحتفال باكتمال البناء. يقع مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري في مطار بيدمونت ترياد إنترناشونال (Piedmont Triad International Airport) في مدينة غرينزبورو ، بولاية كارولاينا الشمالية ، وهو أول مصنع للطائرات الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة. أوفرتور هي طائرة الركاب الأسرع من الصوت من شركة بووم ، والقادرة على الطيران بمرتين أسرع من الطائرات التجارية اليوم باستخدام ما يصل إلى 100٪ من وقود الطيران المستدام.

قال بليك شول ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بووم سوبرسونيك :"إن بناء مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري يمثل علامة فارقة رئيسية نحو ضمان استمرار الولايات المتحدة في قيادة صناعة الطيران والفضاء". "ستحول رحلات طيران سوبرسونيك تجربة السفر الجوي ، وتوفر أوفرتور بديلًا مبتكرًا مطلوبًا بشدة لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم".

مئات الملايين من الركاب سوف يسافرون بأسرع من الصوت على متن الطائرات المنتجة في مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري. ويملك خط التجميع الأول هذا القدرة على إنتاج 33 طائرة أوفرتور سنوياً ، بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار. وتخطط بووم لبناء خط تجميع إضافي ، وتوسيع نطاق الإنتاج ليصل إلى 66 طائرة أسرع من الصوت سنوياً. سيشمل حرم مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري أيضًا مركزًا للتسليم؛ حيث ستحصل شركات الطيران بما في ذلك يونايتد إيرلاينز (United Airlines) وأمريكان إيرلاينز (American Airlines) وجابان إيرلاينز (Japan Airlines) على طائراتها الأسرع من الصوت.

وقال الحاكم روي كوبر: "باعتبارها الولاية التي كانت الأولى في الطيران ، فإن ولاية كارولاينا الشمالية متحمسة لرؤية تقدم بووم نحو تقديم أول طائرة ركاب أسرع من الصوت مستدامة في العالم". "دولتنا لديها القوى العاملة الماهرة والبنية التحتية والموقع المثالي لمساعدة بووم على إحداث ثورة في السفر الجوي".

يقدر خبراء الاقتصاد في ولاية كارولينا الشمالية أن برنامج تصنيع بووم الكامل سيزيد من اقتصاد الولاية بما لا يقل عن 32.3 مليار دولار على مدى 20 عامًا ، مع إضافة مصنع سوبرفاكتوري مباشرة لأكثر من 2400 وظيفة.

"منطقة بيدمونت ترياد هي قوة اقتصادية ، تساعد على تعزيز مكانة ولاية كارولاينا الشمالية كأفضل ولاية للأعمال التجارية. قال فيل برغر، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ في ولاية كارولاينا الشمالية: "يعرض مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري التابع لشركة بووم، والذي سيُنتج طائرة الركاب التي ستغيّر عالم الطيران، المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تخلق الوظائف وتجذب الاستثمارات هنا".

سيكون مصنع أوفرتور سوبرفاكتوري، الذي شيدته شركة "بي إي آند كيه بيلدينج جروب" (BE&K Building Group) وصممته شركة "بي آر بي إتش" (BRPH) ، حاصلاً على شهادة "إل إي إي دي" (LEED) للريادة في التصميمات البيئية والطاقة، ومن المتوقع أن يكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 40٪ على الأقل مقارنة بمرافق التصنيع المماثلة.

مع اكتمال المبنى الآن ، ستركز بووم على تشغيل أرضية الإنتاج. بالشراكة مع مزود الأدوات "أدفانسد إنتجريشن تكنولوجي" (Advanced Integration Technology (AIT)) ، ستبدأ بووم في شراء وتثبيت الأدوات في مصنع سوبرفاكتوري ، بدءًا بوحدة خلية اختبار متقدمة. وباعتبارها أول قطعة رئيسية من المعدات سيتم تثبيتها ، سيتم استخدام خلية الاختبار لتطوير عمليات التصنيع ، وتحسين تدفق خط التجميع ، وتأهيل العاملين لإنتاج أوفرتور.

قال بول مينجرت ، رئيس هيئة مطار بيدمونت ترياد: "نتطلع إلى نجاح شركة بووم في مهمتها لإعادة الطيران التجاري الأسرع من الصوت ومساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على قيادتها للابتكار في مجال الطيران". "نحن ممتنون لشراكتنا مع "منظمة شراكة التنمية الاقتصادية في ولاية كارولاينا الشمالية" (Economic Development Partnership of North Carolina (EDPNC)) والقادة المنتخبين والمجتمع المحلي الذين سيواصلون منح شركة بووم ترحيبًا حارًا في منطقة ترياد".

يأتي حدث الانتهاء من التشييد اليوم بعد وقت قصير من الرحلة الافتتاحية لطراز "إكس بي - 1" (XB-1) ، وهي الطائرة الأسرع من الصوت من إنتاج شركة أوفرتور التي تُظهر تكنولوجياتها المتقدمة، والتي تمثل علامة فارقة رئيسية نحو عودة السفر الجوي الأسرع من الصوت. حصلت "إكس بي - 1" (XB-1) على أول تصريح طيران خاص من نوعه (Special Flight Authorization (SFA)) لتجاوز سرعة "1 ماخ" من إدارة الطيران الفيدرالية (Federal Aviation Administration (FAA)). يستمر برنامج اختبار الطيران لطراز "إكس بي - 1" (XB-1) في التقدم في موهافي ، بولاية كاليفورنيا ، وسوف يؤكد أداء الطائرة وخصائص التعامل حتى الوصول للسرعات الأسرع من الصوت وخلالها.

نبذة عن Boom Supersonic

تتمثل مهمة بووم سوبرسونيك في جعل العالم أكثر سهولة بشكل كبير من خلال الرحلات التي تكون أسرع وأكثر بأسعار معقولة وأكثر ملاءمة وأكثر استدامة.

تعمل بووم سوبرسونيك على إحداث تحول ثوري في مجال السفر الجوي مع طائرة أوفرتور ، أسرع طائرة ركاب في العالم، المُحسّنة من حيث السرعة والسلامة والاستدامة. ويمكن لطائرة أوفرتور أن تطير بسرعة مضاعفة قياسًا بطائرات الركاب الحالية وهي مصممة للعمل بوقود الطيران المستدام بنسبة 100%. يبلغ عدد طلبيات الشركة من طائرات أوفرتور، بما في ذلك الطلبيات والطلبيات المسبقة من أمريكان إيرلاينز (American Airlines)، ويونايتد إيرلاينز (United Airlines)، وجابان إيرلاينز (Japan Airlines)، 130 طائرة. وتعمل بووم مع شركة نورثروب جرومان (Northrop Grumman) على التطبيقات الحكومية والدفاعية للطائرة أوفرتور. وتشمل قائمة الموردين والشركاء الذين يتعاونون مع شركة بووم في برنامج الطائرة أوفرتور كلًا من آيرنوفا (Aernnova)، وأكيتوري (Aciturri)، وكولنز آيروسبيس (Collins Aerospace)، وإيتون (Eaton)، وهانيويل (Honeywell)، ولاتيكوير (Latecoere)، وليوناردو (Leonardo)، وسافران لاندنج سيستمز (Safran Landing Systems)، بالإضافة إلى القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية (United States Air Force).

يعتبر سيمفوني (Symphony™) هو نظام الدفع الذي سيعمل على تشغيل طائرة أوفرتور، وهو محرك تم تطويره بواسطة شركة بووم بالتعاون مع موردين عالميين آخرين على غرار شركة فلوريدا توربين تكنولوجيز (Florida Turbine Technologies (FTT))، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة كراتوس دفنس آند سكيوريتي سوليوشنز إنك (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.)، بالإضافة إلى شركة كوليبريام أديتيف (Colibrium Additive)، وهي شركة تابعة لشركة "جي إي" (GE)، وشركة ستاندرد آيرو (StandardAero).

"إكس بي - 1" (XB-1) هي الطائرة التي تجسد تكنولوجيا شركة بووم وأول طائرة نفاثة أسرع من الصوتي مطورة بشكل مستقل في العالم. وطارت الطائرة لأول مرة في مدينة موهافي ، بولاية كاليفورنيا في مارس 2024. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://boomsupersonic.com .

تتوفر الصور والفيديوهات من خلال https://boomsupersonic.com/newsroom/media-assets

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