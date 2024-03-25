Boom Supersonic تُعلن عن نجاح رحلة للطائرة التجريبية XB-1

تمثل الرحلة الافتتاحية محطة مهمة في المسيرة نحو عودة الطيران الأسرع من الصوت

توفر XB-1 الأساس لطائرة Boom الأسرع من الصوت، Overture

موهافي، كاليفورنيا ودنفر، 25 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Boom Supersonic، الشركة التي تصنع أسرع طائرة ركاب في العالم، Overture، اليوم عن الرحلة الناجحة للطائرة XB-1، أول طائرة أسرع من الصوت تم تطويرها بشكل مستقل في العالم، في ميناء Mojave Air & Space Port في موهافي، كاليفورنيا. مثل Overture، تستفيد XB-1 من أحدث التقنيات لتمكين الطيران الأسرع من الصوت بما في ذلك مركبات ألياف الكربون، وإلكترونيات الطيران المتقدمة، والديناميكا الهوائية المحسنة رقميًا، ونظام دفع متقدم يفوق سرعة الصوت.

The inaugural flight of XB-1 marks a major milestone toward the return of supersonic travel.

وقال Blake Scholl، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Boom Supersonic: "اليوم، حلقت XB-1 في نفس المجال الجوي الشهير الذي كسرت فيه طائرة Bell X-1 حاجز الصوت لأول مرة في عام 1947. لقد كنت أتطلع إلى هذه الرحلة منذ تأسيس Boom في عام 2014، وهي تمثل أهم إنجاز حتى الآن في طريقنا لإتاحة السفر بطيران أسرع من الصوت للمسافرين في كل أنحاء العالم."

قاد XB-1 كبير طياري الاختبار في Boom، الكابتن Bill "Doc" Shoemaker، بينما قاد طيار الاختبار الكابتن Tristan "Geppetto" Brandenburg طائرة التتبع T-38 التي راقبت الرحلة. أقلعت XB-1 من ميناء Mojave Air & Space Port وحلقت في نفس المجال الجوي الذي استضاف العديد من الرحلات الجوية التاريخية الأولى، بما في ذلك رحلات Bell X-1، وNorth American X-15، وLockheed SR-71 Blackbird. لقد حققت XB-1 أهدافها الاختبارية كافة، بما في ذلك تحقيق ارتفاع آمن وناجح يبلغ 7120 قدمًا وسرعة تصل إلى 238 عقدة (273 ميلاً في الساعة).

وقال الكابتن Bill "Doc" Shoemaker، كبير طياري الاختبار في Boom Supersonic: "يحق لكل فرد في فريق XB-1 أن يكون فخورًا للغاية بهذا الإنجاز الكبير. لقد كان شرفًا لي أن أشارك هذه الرحلة مع العديد من المهنيين المتفانين والموهوبين. إن الخبرة التي اكتسبناها في الوصول إلى هذا الإنجاز ستكون بالغة القيمة في إحياء Boom للسفر الأسرع من الصوت."

بعد عقدين من إيقاف العمل بطائرات Concorde، تمثل الرحلة الأولى لطائرة XB-1 عودة طائرة مدنية أسرع من الصوت إلى مجال الطيران وتمهد الطريق لإعادة إتاحة السفر الأسرع من الصوت. يوفر برنامج XB-1 الأساس لتصميم وتطوير Overture، مع إرساء قواعد ثقافة السلامة أولاً في الهندسة والتصنيع. لقد استعانتXB-1 بالتقنيات والابتكارات الرئيسية، بما في ذلك:

نظام رؤية الواقع المعزز: ثمة كاميرتان مثبتتان على مقدمة الطائرة، معززتان رقميًا بمؤشرات الاتجاه ومسار الرحلة، مما يوفر شاشة عرض عالية الدقة للطيار ويتيح رؤية ممتازة للمدرج. يضمن هذا النظام تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية من دون ثقل أو تعقيد في المقدمة المتحركة للطائرة.

الديناميكا الهوائية المحسنة رقميًا: استخدم المهندسون عمليات محاكاة ديناميكيات الموائع الحسابية لاستكشاف آلاف التصميمات لـXB-1. والنتيجة هي تصميم محسّن يجمع بين التشغيل الآمن والمستقر عند الإقلاع والهبوط مع ضمان الكفاءة عند السرعات التي تفوق سرعة الصوت.

مركبات ألياف الكربون: تم تصنيع XB-1 بالكامل تقريبًا من مواد مركبة من ألياف الكربون، مما يمكنها من تحقيق تصميم ديناميكي هوائي متطور في هيكل قوي وخفيف الوزن.

المداخل الأسرع من الصوت: يمتص محرك XB-1 الهواء البطيء الأسرع من الصوت محولاً إياه إلى سرعات أقل من سرعة الصوت، مما يحول الطاقة الحركية بكفاءة إلى طاقة ضغط، فيتيح للمحركات النفاثة التقليدية تشغيل XB-1 منذ الإقلاع وحتى الطيران الأسرع من الصوت.

تتم الرحلة الافتتاحية للطائرة التجريبية XB-1 مع استمرار Overture في التقدم نحو الإنتاج، مع شبكة عالمية متنامية من موردي المستوى 1 وسجل طلبات يتضمن 130 طلبًا وطلبًا مسبقًا من American Airlines، وUnited Airlines، وJapan Airlines. وستحمل Overture ما بين 64 إلى 80 راكبًا بسرعة 1.7 ماخ، أي نحو ضعف سرعة الطائرات التي تطير بسرعة أقل من سرعة الصوت اليوم. لقد تم تصميم Overture، التي تم تحسينها من أجل السرعة والسلامة والاستدامة، لتعمل باستخدام ما يصل إلى 100% من وقود الطيران المستدام (SAF).

لمزيد من المعلومات حول XB-1، ترجى زيارة: https://boomsupersonic.com/xb-1

لمزيد من المعلومات حول Overture، ترجى زيارة: https://boomsupersonic.com/overture

معلومات عن Boom Supersonic

تتمثل مهمة Boom Supersonic في جعل التنقل حول العالم أسهل وأيسر كثيرًا، من خلال رحلات جوية أسرع وأقل تكلفة وأكثر راحة واستدامة.

وتعمل شركة Boom على تطوير Overture، أسرع طائرة ركاب في العالم، المُحسّنة من حيث السرعة والسلامة والاستدامة. وسوف تطير Overture بسرعة مضاعفة لطائرات اليوم وتم تحسينها لتعمل بوقود طيران مستدام (SAF) بنسبة تصل إلى 100%. تبلغ الطلبات على Overture عدد 130 طائرة، بما في ذلك الطلبات والطلبات المسبقة من American Airlines، وUnited Airlines، وJapan Airlines. وتتعاون Boom مع شركة Northrop Grumman للتطبيقات الحكومية والدفاعية لـ Overture. ومن بين الموردين والشركاء المتعاونين مع Boom على برنامج Overture كل من Aernnova وAciturri وCollins Aerospace وEaton وHoneywell وLatecoere وLeonardo وSafran Landing Systems والقوات الجوية الأمريكية.

إن Symphony™‎ هو نظام الدفع الذي سيعمل على تشغيل Overture، وهو محرك تم تطويره بواسطة Boom مع موردين عالميين بما في ذلك Florida Turbine Technologies (FTT)، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة Kratos Defense & Security Solutions, Inc.، وGE Additive، وStandardAero.

XB-1 هي طائرة تجريبية للتكنولوجيا المطورة من جانب Boom وأول طائرة نفاثة أسرع من الصوت تم تطويرها بشكل مستقل في العالم. ولقد أتمت الطائرة أول رحلة لها في موهافي، كاليفورنيا في مارس 2024. للمزيد من المعلومات، ترجى زيارة https://boomsupersonic.com.

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