BSI تحث الصناعة على احتضان حقبة الرقمنة الجديدة للبيئة المبنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- مع تحول BIM (نمذجة معلومات البناء) إلى ممارسة إلزامية في دبي لمباني محددة[1]، تسلط BSI الضوء على فوائد تبني إدارة المعلومات (BIM) باستخدام الممارسات الأفضل المعترف بها دوليًا، مثل معيار ISO 19650، والاستراتيجيات الرقمية الأوسع لتحسين الأمان والجودة والكفاءة والاستدامة في البيئة المبنية.

مع توقع نمو مستقر في صناعة البناء في الإمارات العربية المتحدة[2] في المستقبل، ألقى Rahul Shah، مدير البيئات المبنية على مستوى العالم في BSI، خطابًا في الاجتماع السنوي لفرع الإمارات العربية المتحدة لـ 2024 والذي عقد في مقر بلدية دبي، حيث ناقش قيمة إدارة المعلومات (BIM) الجيدة للأعمال والتي يمكن تحقيقها مع دمج المنظمات لإدارة المعلومات (BIM) وغيرها من الاستراتيجيات الرقمية في ممارساتهم من أجل تسريع التقدم نحو مستقبل أفضل.

في صناعة البناء، أبرز Shah أن الـ BIM يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على البيئة بالإضافة إلى تقديم تقليل في التكاليف وتحسن في الأرباح. المنظمات من حول العالم قدمت تقارير عن تحسينات كبيرة في الإنتاجية، وتخفيض التكاليف والنفايات، وتوفير الوقت.

تتضمن الـ BIM طريقة تعاونية للعمل مدعمة بعمليات معدة للشراء، والإدارة، وتبادل المعلومات. هذه العملية تمتد خلال دورة الحياة الكاملة للأصل المبني بأكمله، من تخطيط، وتصميم، وبناء، وتشغيل وتفكيك.

اعتباراً من يناير 2024، فرضت بلدية دبي الـ BIM لطلبات تصريح البناء، ما يظهر التزامًا بتبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع البناء. هذه الخطوة مصممة لتمكين المعنيين من مواجهة التحديات بشكل استباقي، مما يضمن جمع بيانات عالية الجودة لمبادرات التوأم الرقمي والمدن الذكية. متطلبات بلدية دبي تسلط الضوء على استثمار استراتيجي في تحسين معايير البناء ودعم الابتكار داخل الصناعة.

قال Rahul Shah، مدير تطوير البيئة المبنية على مستوى العالم في BSI: "تهانينا لبلدية دبي لتفعيل إلزامية الـ BIM بنجاح من يناير 2024. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لدفع التحول الرقمي في دبي. منظمات البيئة المبنية في دبي لديها فرصة مثيرة لتبني التحول الرقمي الذي يمكن أن يجلبه الـ BIM، بما يتماشى مع قرار بلدية دبي.

"المشهد الرقمي العالمي يتغير. تبني استراتيجيات رقمية مثل BIM يمكن أن يساعد الشركات على تحسين الأمان والجودة والكفاءة والاستدامة في البيئات المبنية، جالبًا فوائد عبر المجتمع. BSI فخورة بأن تكون شريكًا موثوقًا به، مع حزمة من المعايير، والشهادات، والتدريب لدعم الصناعة في هذه الحقبة الجديدة. نحن هنا لمساعدة قطاع البيئة المبنية على تسريع التقدم نحو مجتمع عادل وعالم مستدام.".

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[1] https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2023/10/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-BIM-9-1-2.pdf

[2] MEED | ناتج قطاع البناء في الإمارات ليتسع بنسبة 4% في 2024