BZ Auto Group تكشف عن استراتيجية "تصدير السيارات 4.0" وتدعو إلى توحيد معايير القطاع وترسيخ النزاهة

هانغتشو، الصين، 20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، وتسارع التوسع الدولي للعلامات التجارية الصينية في مجال السيارات، أعلنت BZ Auto Group رسميًا عن استراتيجيتها "تصدير السيارات 4.0". وتطرح الاستراتيجية نهجًا مبتكرًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي ومحوره البيانات، يهدف إلى إعادة رسم ملامح منظومة تصدير السيارات عالميًا.

تأسست BZ Auto Group عام 2017 وتتخذ من هانغتشو، الصين مقرًا رئيسيًا لها، وهي مزوّد متكامل لخدمات وتصدير السيارات، ومتخصص في السيارات الجديدة والسيارات المستعملة ومركبات الطاقة الجديدة والمركبات التجارية. وتغطي أعمال المجموعة أسواقًا رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، حيث قامت بتصدير أكثر من 50 ألف مركبة، وحققت إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار أمريكي.

تمثل استراتيجية "تصدير السيارات 4.0" تحولاً جذريًا من نموذج التصدير التقليدي القائم على المعاملات إلى نموذج حديث تقوده قوى إنتاجية جديدة، تشمل الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات والتشغيل القائم على المنصات الرقمية. ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية والمنصات الرقمية عبر سلسلة القيمة بأكملها، تمكّن BZ Auto Group من تحقيق اختيار ذكي للمركبات ومواءمة دقيقة بين العرض والطلب، إلى جانب إدارة متعددة الأبعاد للمخاطر، ورقمنة عمليات الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وتوفير حلول تمويل لسلاسل الإمداد مدعومة بالبيانات.

وبالتوازي مع ذلك، تعتمد المجموعة نهج "العولمة مع التوطين"، من خلال إنشاء فرق محلية، وأطر امتثال تنظيمية، وشبكات خدمات في الأسواق الخارجية الرئيسية، بما يضمن عمليات مستدامة طويلة الأمد تتماشى مع التشريعات المحلية ومتطلبات الأسواق المختلفة.

وبالتزامن مع إعلانها الاستراتيجي، تدعو BZ Auto Group جميع الجهات الفاعلة في القطاع إلى تعزيز توحيد المعايير والالتزام التنظيمي وترسيخ النزاهة في الممارسات التجارية، مؤكدةً أن الشفافية في التجارة والعمليات الأخلاقية تشكّل حجر الأساس لبناء ثقة عالمية طويلة الأمد في العلامات التجارية الصينية للسيارات.

وتُعرب BZ Auto Group عن ترحيبها الصادق بالشركاء العالميين عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع السيارات، للدخول في تعاون منفتح ومسؤول يقوم على تقاسم فرص النمو طويلة الأمد وجني عوائد العولمة المتواصلة لصناعة السيارات في الصين.

واستشراقًا للمستقبل، تطمح BZ Auto Group إلى أن تصبح منصة عالمية رائدة في تجارة السيارات الذكية والخدمات المرتبطة بها، وتسهم في صياغة معايير عالمية جديدة لصناعة السيارات في عصر العولمة من الجيل القادم.

