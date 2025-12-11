Cambridge و HP تدعوان قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتقدّم بطلبات الالتحاق بالفوج السادس لمنح تكنولوجيا التعليم

كامبريدج، إنجلترا, 9 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- يشهد الابتكار الرقمي في قطاع التعليم تطوّراً متسارعاً، حيث توفر تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة لتعزيز التدريس والتعلّم في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تدعو كل من Cambridge University Press & Assessment (يُشار إليها بـ Cambridge) و.HP Inc قادة التعليم في المنطقة للانضمام إلى الفوج السادس في زمالة تكنولوجيا التعليم (EdTech Fellowship) المقدمة من مجموعة الشراكة من أجل التعليم في كامبريدج، وشركة HP لاستكشاف الابتكارات التكنولوجية في مجال التعليم.

يستند برنامج الزمالة في تكنولوجيا التعليم إلى خبرات كبار صانعي السياسات وقادة التعليم، ويتيح لهم تبادل هذه الخبرات من أجل تصميم استراتيجيات تكنولوجية مستقبلية، قائمة على الأدلة وقابلة للتوسع. في نهاية البرنامج الممتد على خمسة أشهر، والذي تتضمن فعالياته أسبوعاً مقرّراً للإقامة في كامبريدج، سيعمل الزملاء على مشروع نهائي يهدف إلى توسيع الوصول إلى تكنولوجيا التعليم وبناء فرص تعلّم أكثر قدرة على الصمود لجميع الطلاب.

سيمثل الفوج القادم توسّعًا للمشاركين في شمال أفريقيا، عقب المشاركة القوية في أوروبا وآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية والخليج التي تجمع 99 زميلاً من 49 دولة.

ومن خلال الانضمام إلى الزمالة، يستكشف القادة كيفية دعم التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار الاستراتيجي، ويطوّرون خبرات عملية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا التعليم التي توسّع نطاق الوصول وتعزّز الإنصاف في التعليم، كما يعزّزون تطوّرهم المهني.

وقالت Jane Mann، المديرة العامة لمجموعة الشراكة من أجل التعليم في كامبريدج

في :Cambridge University Press & Assessment "تواجه أنظمة التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً وتحديات فريدة. وتقدّم زمالة تكنولوجيا التعليم تفكيراً جديداً وتدعم القادة في تقديم حلول جريئة تعزّز الإنصاف والمرونة".

وأضاف Mayank Dhingra، المدير العالمي لأعمال واستراتيجيات التعليم في .HP Inc: "بعد نجاح دفعة الخليج، يسلّط توسّعنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على الطلب المتزايد على القيادة الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا التعليم بالمنطقة، ويسرّع التحوّل الرقمي بالتعاون مع صانعي السياسات وقادة التعليم المحليين وهم يشكّلون مستقبل التعلّم من خلال التكنولوجيا".

تُعد هذه الزمالة ضمن القائمة النهائية لجوائز Bett العالمية 2026 لفئة «الأثر التحويلي» للعام الثالث على التوالي، وهي علامة دولية للتميّز في تكنولوجيا التعليم.

يسلّط الزملاء السابقون الضوء على الأثر التحويلي للبرنامج، إذ قالت الدكتورة أسماء الحمادي، الرئيسة التنفيذية للكلية التطبيقية في الجامعة السعودية الإلكترونية، المملكة العربية السعودية:"إن تأثيره على القادة في منطقة الخليج عميق، وسيكون له بلا شك أثر في عدد كبير من الناس وربما الأجيال القادم".

تُغلق باب التقديم يوم الجمعة 16 يناير 2026. تتوفر منح دراسية. https://edtechfellowship.cambridge.org/middle-east-and-north-africa/