Canaan تطلق سلسلة المنتجات الجديدة Avalon A15

هونغ كونغ, 10 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Canaan Inc المنتج المميز A 1566 من سلسلة Avalon A15، وهي آلة تعدين بيتكوين مُحسّنة مزودة بأحدث تكنولوجيا من Canaan.

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اعتمادًا على سلسلة 1xJ / T الرائدة، فإن Avalon A15، ولا سيما طراز A1566، المزود بنسبة كفاءة الطاقة الرائدة في الصناعة التي تصل إلى 18.5جول/تيرا هارش، وطاقة التجزئة التي تصل إلى 185 تيرا هارش/الثانية، واستهلاك طاقة قدره 3420 وات، تحدد معيارًا جديدًا في الأداء مع تحسين كفاءة الطاقة. وتعكس هذه السلسلة جهود Canaan المكثفة في تطوير المنتجات والقيام بدراسة السوق وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتقديم حلول تعدين عالية الجودة ومرنة، خاصة في حقبة ما بعد تقسيم مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف. تم تعيين سلسلة Avalon A15 لتحسين ربح المستخدمين، مما يعزز التزام Canaan بالابتكار في قطاع البلوكشين.

معلومات عن المنتج الخصائص الموديل A1566-185T الخوارزمية/التشفير SHA256/BTC معدل التجزئة عند 25 °درجة مئوية، تيرا هاش في الثانية 185 ± 5٪ استهلاك الطاقة عند درجة حرارة نقاط التقاطع 75 درجة سيليزية، 3420 وات ± 10٪ كفاءة الطاقة عند درجة حرارة نقاط التقاطع 75 ° درجة مئوية، جول /تيرا هاش 18.5 ± 5٪ الجهد 200 - 300 فولت الوزن الصافي بالكجم 14.9 درجة الحرارة عند التشغيل -5~35 درجة مئوية

عن Canaan

تأسست شركة Canaan Inc في عام 2013، (NASDAQ: CAN)، وهي شركة تكنولوجيا تركز على تصميم رقائق الحوسبة عالية الأداء بتقنية ASIC، وتقوم بأبحاث وتطوير الرقائق، وإنتاج معدات الحوسبة، وخدمات البرمجيات. وتتمتع Canaan بخبرة واسعة في تصميم الشرائح وتدفق الإنتاج في مجال ASIC. في عام 2013، تحت قيادة السيد Nangeng Zhang، المؤسس والرئيس التنفيذي، قام فريق تأسيس Canaan بشحن أول دفعة في العالم من آلات التعدين التي تضم تقنية ASIC في تاريخ بيتكوين تحت اسم العلامة التجارية Avalon. قم بزيارة www.canaan.io لمزيد من المعلومات.

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