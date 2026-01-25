CANEUS International تبرم شراكة استراتيجية مع ولاية ماهاراشترا الهندية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

لإنشاء أول معهد عالمي لتسريع الابتكار وتطوير المهارات في مستويات الجاهزية التكنولوجية المتوسطة (Mid-TRL) لقطاعات الطيران والفضاء والطاقة والتكنولوجيا العميقة

دافوس، سويسرا, 25 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت CANEUS International اليوم، بالشراكة مع حكومة ولاية ماهاراشترا (الهند)، عن خطط لإنشاء أول معهد في العالم مخصص لمستويات الجاهزية التكنولوجية المتوسطة (المستويات 4-6) في منطقة مومباي الكبرى (MMR)، بما يتماشى مع موضوع المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 المتمثل في نشر الابتكار على نطاق واسع وبشكل مسؤول.

From left to right: Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Chief Minister of Maharashtra; Dr. Milind Pimprikar, Chairman, CANEUS International and Shri Binoay B, Chief Strategist, CANEUS International.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، السيد ديفيندرا فادنافيس، والدكتور ميليند بيمبريكار من CANEUS في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. سيركز المعهد المقترح على الابتكار في المراحل المتوسطة، والتسريع، وتطوير المهارات في التقنيات الرائدة مثل الطيران والفضاء والطاقة والتكنولوجيا العميقة (Deeptech). تُعد CANEUS International، التي تتخذ من كندا مقراً لها، أول منظمة عالمية من نوعها تعمل على تسريع تطوير أنظمة الجيل التالي منذ عام 2000. كما يحظى المشروع بدعم مؤسسة Inspire4tomorrow، وهي منظمة غير حكومية مفوضة بتسريع بنود أجندة ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل.

وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، السيد ديفيندرا فادنافيس، التزام الولاية القوي تجاه مجتمع المستثمرين العالمي. وأكد قائلاً: «إن ماهاراشترا مجهزة تجهيزاً جيداً وتفخر بشراكتها مع CANEUS لريادة إنشاء مراكز الابتكار عبر القطاعات الديناميكية والتقنيات الرائدة. وتفخر الولاية بالشراكة مع هذا المعهد المرموق بالقرب من مومباي، العاصمة التجارية للهند ورابع أكبر اقتصاد في العالم، مما يتماشى تماماً مع تطلعات ماهاراشترا لتوسيع نطاق منظومة الابتكار الخاصة بها عالمياً.»

ووفقاً للدكتور ميليند بيمبريكار، رئيس مجلس إدارة CANEUS International: «سيعمل هذا المعهد على سد "وادي الموت" من خلال النهوض بابتكارات مستويات الجاهزية التكنولوجية المتوسطة عبر النمذجة الأولية السريعة، وتكامل الأنظمة، والتحقق، وتجارب الطيران/التجارب الميدانية، مما ينقل الاكتشافات من المختبر إلى التأهيل والإنتاج المبكر للنشر في العالم الحقيقي والقدرة التنافسية العالمية. وبصفتي كندياً من أصل هندي، فإنني فخور بإطلاق هذه المبادرة الجديدة، التي ستعزز العلاقات التجارية بين كندا والهند، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية.»

وأعربت البروفيسورة الدكتورة سيمونيتا دي بيبو، المديرة السابقة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، والأستاذة في جامعة نيويورك أبوظبي والعضوة المؤسسة لهذا المعهد، عن تقديرها قائلة: «إنني أتطلع إلى جلب شركاء مؤسسين ودولٍ مؤسسة إضافية تشاركنا رؤية ورسالة هذا المعهد العالمي الأول والفريد من نوعه.»

سيتم تطوير المعهد، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 10 ملايين قدم مربع، بالتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، والموردين من الفئة الأولى، والجهات التنظيمية، والمؤسسات البحثية، ومراكز التميز. وسيكون هذا المشروع بمثابة نقطة تحول حقيقية، حيث سيعمل كمغناطيس قوي لجذب التكتلات العالمية إلى الهند.

تتماشى هذه الشراكة بقوة مع التركيز المتزايد لحكومة ولاية ماهاراشترا على تطوير المهارات المتوافقة مع الصناعة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وبناء برامج تدريب مدفوعة بالطلب، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإنشاء مسارات للقوى العاملة تدعم بشكل مباشر القطاعات الناشئة والاستراتيجية.

