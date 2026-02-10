CanSinoBIO في القمة العالمية للحكومات 2026: تسريع الوصول العالمي إلى اللقاحات المبتكرة

دبي، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تمت دعوة شركة كانسينو بيولوجيكس ("CanSinoBIO"؛ SSE: 688185، HKEX: 06185) لمشاركة ممارساتها في مجال اللقاحات المبتكرة في القمة العالمية للحكومات 2026 (WGS 2026) التي انعقدت خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "صياغة حكومات المستقبل". تُعد كانسينو بيولوجيكس الشركة العالمية الوحيدة المصنعة للقاحات التي تمت دعوتها إلى القمة العالمية للحكومات للعام الثاني على التوالي.

تمت دعوة الدكتور شيوفنغ يو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كانسينو بيولوجيكس، للمشاركة في جلسة نقاشية ضمن "منتدى طريق الحرير الجديد"، حيث استعرض خبرة الشركة العملية في معالجة التحديات الصحية العالمية من خلال الابتكار، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول متاحة تعود بالنفع على شرائح سكانية أوسع بشكل أكثر إنصافاً.

وأكد قائلاً: "انطلاقاً من مهمتنا المتمثلة في توفير لقاحات مبتكرة وعالية الجودة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم، تواصل كانسينو بيولوجيكس تقدمها في مجال البحث والتطوير مع التركيز على الاحتياجات الصحية غير الملباة".

وبالاستناد إلى منصة الابتكار الخاصة بها، تتمتع شركة كانسينو بيولوجيكس بالقدرة على الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية الناشئة، وتقليص دورات البحث والتطوير، وتوسيع حلولها بكفاءة عبر مجالات الأمراض المتعددة. كان لقاح الشركة المؤتلف لكوفيد-19 (لقاح قائم على ناقل الفيروس الغدي من النمط 5) من أوائل اللقاحات التي أُدرِجت في قائمة الاستخدام الطارئ لـمنظمة الصحة العالمية، وقد دعم برامج التمنيع في عدة دول.

وفي عام 2022، أطلقت الشركة أول لقاح مستنشق لكوفيد-19 في العالم، والذي حصل على موافقة الاستخدام الطارئ في الصين. وقد جرى توسيع منصة تكنولوجيا الاستنشاق الآن إلى مجال السل، حيث أُطلقت تجارب سريرية من المرحلة الأولى للقاح ذي الصلة في إندونيسيا في نوفمبر 2025، مما يُظهر كيف تقدّم التكنولوجيا المبتكرة مساراً جديداً للوقاية من السل ومكافحته، مع تقديم قيمة للمناطق ذات العبء المرضي المرتفع.

وفي مواجهة التحدي الأسمى المتمثل في القضاء على شلل الأطفال عالمياً، يعتمد لقاح كانسينو بيولوجيكس المؤتلف لشلل الأطفال (VLP-Polio) على تقنية تجميع جسيمات شبيهة بالفيروس. إن عملية إنتاجه لا تشمل فيروساً حياً، مما يقلل من مخاطر السلامة البيولوجية من منبعها. وقد اعترفت به منظمة الصحة العالمية كأحد اللقاحات المرشحة للقضاء على شلل الأطفال في المستقبل، مما يسهم في تعزيز مرونة وكفاءة أنظمة التمنيع العالمية.

وبشكل موازٍ، أحرزت شركة كانسينو بيولوجيكس تقدماً إيجابياً في تطوير لقاح المكورات الرئوية البروتيني المؤتلف (PBPV). إن عملية إنتاجه أبسط، مما يسهل التوسع في الإنتاج ومراقبة الجودة. وقد أسفرت التجارب السريرية من المرحلة الأولى عن نتائج أولية إيجابية، مما يؤهله كمكمل واعد للقاحات المكورات الرئوية الحالية ويقدم خياراً جديداً لتحقيق برامج تمنيع مستدامة في البيئات ذات الموارد المحدودة.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت شركة كانسينو بيولوجيكس تعميق استراتيجيتها العالمية بشكل مستمر، من خلال التعاون مع شركاء في دول مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل لتعزيز توطين إنجازاتها المبتكرة.

في إندونيسيا، تقود الشركة تطوير لقاح السل المستنشق، وإطلاق Menhycia ® في الأسواق الخارجية وتوريده بكميات كبيرة.

في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، تعمل كانسينو بيولوجيكس على تعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق وتسويقها التجاري، واستكشاف فرص للبحث والتطوير المشترك، إلى جانب إبرام شراكات للإنتاج المحلي.

في ماليزيا، ومع إنشاء منشأة تعبئة وتجهيز اللقاحات، تتعاون كانسينو بيولوجيكس مع المؤسسات المحلية لتطوير لقاح إنفلونزا ( mRNA ) متعدِّد التكافؤ، مما يسهم في جهود الوقاية من الإنفلونزا ومكافحتها عالمياً.

وقالت السيدة جان وانغ، الرئيسة التجارية لشركة كانسينو بيولوجيكس: "توفر لنا القمة العالمية للحكومات منصة حيوية لتعميق التعاون العالمي، وستواصل كانسينو بيولوجيكس المضيَّ قدماً في توسعها التجاري على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء المحليين في مختلف الدول، واستكشاف نماذج تعاون متنوعة، وتسريع إتاحة اللقاحات المبتكرة وتطبيقها في مزيد من الدول والمناطق، وذلك كله لخدمة الاحتياجات الصحية العالمية على نحو أفضل".

