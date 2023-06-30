Cao Ming من Huawei: احتضن الفرص الجديدة لشبكات الجيل الخامس، وشجع التحفيز الجديد لـ 5.5G

Mr. Cao Ming delivering a keynote speech

شنغهاي، 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) شنغهاي 2023، ألقى Cao Ming، رئيس شركة Huawei Wireless Solution، كلمة رئيسية خلال منتدى تطوير وابتكار 5G بعنوان "احتضن الفرص الجديدة لشبكات الجيل الخامس، وشجع التحفيز الجديد لـ 5.5G". وفي خطابه، أشار السيد Cao إلى أن 5G قد غيرت الطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس، وأصبحت محركًا يقود الاقتصاد الرقمي وعاملًا مساعدًا لنجاح أعمال المشغلين. وأضاف أن الترقية المستمرة للأشخاص المتصلين، والأشياء المتصلة، والمركبات المتصلة، والصناعات المتصلة، والمنازل المتصلة، وخدمات الاتصال والاستشعار المنسقة (HCS) تعطي دافعًا جديدًا للتطور نحو 5.5G، وأن Huawei ستعمل مع الصناعة من أجل جعل 5.5G حقيقة واقعة.

5G هي مكسب لكل من المشغلين والمستهلكين حيث نقلت صناعة الهاتف المحمول إلى المستوى التالي وعززت استهلاك المستخدم من خلال التجارب والتطبيقات الجديدة. سمحت 5G أيضًا بازدهار FWA وتطورها إلى خدمة رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، مكّنت 5G أكثر من 50000 حالة استخدام في الصناعة، مما أدى إلى زيادة النمو عبر مجموعة واسعة من الصناعات. في المستقبل المنظور، من المتوقع أن تدعم شبكة الجيل الخامس تطبيقات ونماذج وأشكال أعمال جديدة. سيؤدي تحديث الأشخاص المتصلين، والأشياء المتصلة، والمركبات المتصلة، والصناعات المتصلة، والمنازل المتصلة، وخدمات HCS إلى تسريع الخطوة من 5G إلى 5.5G.

خدمات تفاعلية وغامرة جديدة تعزز تجارب الأشخاص المتصلين

يكتسب المحتوى ثلاثي الأبعاد والتجربة الغامرة والخدمات المعتمدة على السحابة شعبية كبيرة بين المستخدمين الفرديين، بينما تقنيات العرض وتقنيات AIGC تجعل العرض ثلاثي الأبعاد بالعين المجردة حقيقة واقعة. تتوفر مجموعة كاملة من أجهزة XR بما في ذلك الطرز من مستوى الابتدائي إلى النطاق المتوسط ثم العالية الجودة، مع نقل الخبرات والأنظمة البيئية إلى المستوى التالي. كما أن الهاتف السحابي والمكالمات الجديدة تزدهر أيضًا. يختبر المشغلون في جميع أنحاء العالم القدرات التجارية لـ 10 جيجابت في الثانية من أجل تحسين تجربة الخدمات الجديدة.

تعمل تقنية إنترنت الأشياء المتنوعة في جميع السيناريوهات على تحسين مقياس وجودة الأشياء المتصلة

سوف تغطي 5.5G الخاصة بإنترنت الأشياء جميع سيناريوهات إنترنت الأشياء بما في ذلك عالية السرعة والمتوسطة ومنخفض السرعة إلى إنترنت الأشياء السلبي، مما يقلل بشكل شامل من تكاليف الاتصالات. يتم بالفعل نشر RedCap تجاريًا على نطاق واسع لتمكين الاتصال الصناعي والمركب على المركبات والقابل للارتداء. علاوة على ذلك، سيعمل إنترنت الأشياء السلبي سريع النضج على تحسين حياة المستهلكين في مجالات مثل الملابس والطعام، وتمكين الرؤية الحقيقية للإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية في المصانع المتصلة بالكامل.

الإدراج في عمليات الإنتاج الصناعي الأساسية يحسن الكفاءة

مع تطور تقنيات التصنيع الذكية والمرنة، أصبحت تقنية 5G ضرورة في عمليات الإنتاج الأساسية، ودعم السيناريوهات التي تتطلب تحكمًا في الوقت الفعلي والموثوقية العالية. سيؤدي التحسين الشامل لقدرات 5G، مثل وقت الاستجابة المنخفض والموثوقية العالية والإرسال العالي، إلى توسيع الاتصالات اللاسلكية التي تظهر في المصانع، مما يقلل من تكاليف تعديل خط الإنتاج ويحسن كفاءة الإنتاج.

تعمل وسائل النقل الذكية فائقة الموثوقية على تحسين قدرات المركبات المتصلة

تقنيات مثل التعاون بين اتصال المركبات بالسحابة والمركبات بالطرق والمركبات ببعضها البعض بإشارات تمكّن المرور وأجهزة الاستشعار، مما أدى إلى تحسين كفاءة حركة المرور وقدرات الإدارة بشكل كبير مع تقليل عدد حوادث المرور. تم إجراء التحقق من شبكات 5G V2X في 95% من سيناريوهات المرور، مما أدى إلى تقليل معدل الحوادث بنسبة 25% والسماح لحركة المرور بالتحرك أسرع بنسبة تزيد عن 20%.

خدمات المنزل الذكي المتنوعة تقود تطبيقات المنازل المتصلة

تزدهر مجموعة كبيرة من الخدمات المنزلية، من مقاطع الفيديو البسيطة على شاشة كبيرة إلى الأجهزة المنزلية الذكية الأكثر ملاءمة، والألعاب السحابية الفورية، والشاشة الكبيرة ثلاثية الأبعاد. في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بدأ المشغلون الرائدون في توفير النطاق العريض المنزلي بسرعة 10 جيجابت في الثانية لتلبية الطلبات الجديدة وتنويع الأنشطة الترفيهية.

HCS تجلب فرصًا جديدة للاستشعار العالمي

بدعم من تقنية HCS، ستوسع 5.5G الخدمات من الاتصال فقط إلى تكامل الاستشعار والاتصالات، وبالتالي دعم السيناريوهات مثل اكتشاف النقاط العمياء على الطريق، والتحذيرات من الحوادث، واكتشاف السفن البحرية، وتشغيل السفن غير الخاضع للرقابة لتعزيز النقل الذكي والمحيط الذكي. تم التحقق من HCS على نطاق واسع في المجالات التي تميز النقل الذكي، وثبت أنها أقل تكلفة من إنشاء الشبكات التقليدية.

واختتم السيد Cao كلمته بوصف كيف ستعمل 5.5G على زيادة دفع صناعة الهاتف المحمول وإحداث المزيد من الاحتمالات للحياة الذكية والاقتصاد الرقمي. ستعمل Huawei جنبًا إلى جنب مع الصناعة لتعزيز إدخال سلسلة صناعة 5.5G في سيناريوهات الأعمال وجعل 5.5G حقيقة.

— النهاية —

ستعرض Huawei منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 و E50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل تسريع ازدهار شبكات 5G، والتقدم نحو عصر 5.5G، والتحول الرقمي الذكي. 5.5G يخلق قيمة تجارية جديدة في مجالات مثل ربط الناس، إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت المركبات (IoV)، ودعم عدد لا يحصى من الصناعات لأنها تتحرك نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2144086/Mr_Cao_Ming_delivering_a_keynote_speech.jpg

Huawei SOURCE