CAPEX.com تكشف عن تعاون مثير جديد مع سفير العلامة التجارية Zach King

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- يسعد CAPEX.com، وهي شركة تكنولوجيا مالية رائدة متخصصة في خدمات التداول والاستثمار عبر الإنترنت، الإعلان عن تعاونها الأحدث مع سفير العلامة التجارية والظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، Zach King. بعد الإعلان الأخير عن اندماجها المعلق مع الشركة الألمانية المعروفة المدرجة NAGA Group AG، تواصل CAPEX.com إظهار التزامها بالابتكار وتسهيل الوصول في أسواق المال.

Zach King & CAPEX.com Octavian Patrascu founder of CAPEX.com

بناءً على نجاح تعاوناتها السابقة، تقدم CAPEX.com الفيديو الجديد الخاص بها الذي يظهر Zach King، والذي يهدف إلى تمكين المتداولين والمستثمرين حول العالم. في فيديو "Grab Your #SliceOfTheMarket"، يجلب Zach King سحره إلى عالم التداول والاستثمار، مستعرضًأ مدى سهولة وإثارة اكتشاف الفرص المحتملة والتداول باستخدام منصة CAPEX.com القوية. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المتابعون على فرصة للفوز بواحد من عشرين حساب تداول بقيمة 1,000 دولار لكل منهم عن طريق التفاعل مع قنوات CAPEX.com العالمية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل الإعجاب ومشاركة فيديو "Grab Your #SliceOfTheMarket". (تطبق الشروط والأحكام)

"نحن متحمسون للتعاون مرة أخرى مع Zach King وتقديم هذا الفيديو المثير لجمهورنا العالمي.". قال ذلك Octavian Patrascu، مؤسس CAPEX.com. "في CAPEX.com، نحن ملتزمون بجعل التداول والاستثمار متاحين للجميع، وتجسد هذه الحملة تفانينا في تمكين الأفراد من استغلال الفرص في أسواق المال.".

مع تولي Octavian Patrascu دور الرئيس التنفيذي لمجموعة NAGA Group إضافيًا واستمراره في قيادة NAGA و CAPEX.com المشكلة جديدًا بعد إتمام الاندماج المعلق على الموافقة التنظيمية، تتطلع CAPEX.com إلى مستقبل مثير.

مع الاندماج، ستعمل المجموعة بتراخيص متعددة عالميًا، موسعة وصولها ومعززة مكانتها كقائد عالمي في صناعة التكنولوجيا المالية. يمكن للمستخدمين انتظار مجموعة من الميزات والفوائد المثيرة، بما في ذلك الوصول إلى تداول النسخ، والتداول الاجتماعي، والمزيد.

تقدم CAPEX.com حزمة شاملة من الأدوات والموارد على منصتها، بما في ذلك أكاديمية CAPEX.com Academy. توفر الأكاديمية للمستخدمين ثروة من المواد التعليمية، الدروس، والموارد لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم في التداول، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في أسواق المال.

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حول CAPEX.com

وسيط عالمي متعدد الرخص تديره مجموعة Key Way. يغير CAPEX.com من الطريقة التي يستثمر بها الناس في الشرق الأوسط، جاعلًا التداول عبر الإنترنت في المنطقة أسهل من حيث الوصول وأكثر شفافية. منذ إفتتاح موقعها الاستراتيجي في أبو ظبي في 2020، قدمت CAPEX.comhttps://ae.capex.com/en تجربة تداول استثنائية وموثوقة للمتداولين المحترفين والمبتدئين على حد سواء. CAPEX.com مرخصة من قبل CySEC و FSCA و ADGM-FSRA و FSA.

قم بزيارة www.capex.com وتابع CAPEX.com على Twitter و LinkedIn و Facebook و Instagram لمزيد من التفاصيل والأفكار.

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