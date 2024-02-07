CAPITAL SQUARE PARTNERS تستثمر في BITS IN GLASS لتعزيز الابتكار والنمو

إيدمونتون، ألبيرتا، 7 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أكملت Capital Square Partners واختصارها CSP، وهي شركة رائدة في مجال إدارة رؤوس الأموال الخاصة تتخصص في التكنولوجيا وخدمات الأعمال العابرين للحدود، استثمارًا كبيرًا في Bits In Glass واختصارها BIG، وهي شركة تكنولوجيا حائزة على جوائز تُعرف بأنها شريك موثوق في التحول الرقمي.

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تركز CSP على الاستثمار في شركات التكنولوجية، وتعمل مع فرق الإدارة التي يقودها المؤسسين على أساس الملكية لإنشاء معاملات خارج السوق. يتماشى هذا الاستثمار مع التزام الشركة بدفع الابتكار وخلق قيمة كبيرة لجميع الملاك. سيسمح الاستثمار من CSP لـ BIG بتسريع خطط نموها—بشكل عضوي وغير عضوي، من خلال الابتكار والتوسع العالمي وتحسين خدماتها المقدمة.

"كانت CSP تستكشف استثمارًا في الأتمتة الفائقة Hyperautomation، وهو مجال داخل التحول الرقمي والسحابي. العلاقات القوية لشركة BIG مع Appian و Pega و MuleSoft، وتنفيذ مبادرات الـ Hyperautomation للشركات العالمية الرائدة؛ وفريقهم القيادي الذي يمتلك الخبرة ولديه شغف للنمو السريع هم أسباب مفتاحية لاهتمامنا بـ BIG.". قال ذلك Rajeev Srivastava، الشريك الإداري في CSP.

"لقد اتخذنا نهجًا مركزًا لتحديد الشريك الصحيح للنمو لمواصلة رحلتنا لنصبح شركة حلول التحول الرقمي المخصصة الرائدة عالميًا. نحن متحمسون للشراكة مع CSP في هذه العملية ونتطلع إلى تقديم المزيد من القيمة لعملائنا عالميًا.". قال ذلك David Hauser، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ BIG.

مع رؤية ريادية وتركيز على التعاون مع الشركات في محفظتها، توفر CSP فرصة كبيرة لشركة BIG لدفع الابتكار والنمو السريعين.

قدم البنك الاستثماري العالمي Canaccord Genuity الاستشارات لشركة BIG في هذه الصفقة.

عن CSP:

تأسست في عام 2014 في سنغافورة، CSP هي شركة إدارة رؤوس أموال خاصة تستثمر في التكنولوجيا وخدمات الأعمال العابرين للحدود في جنوب شرق آسيا والهند. كشركة لإدارة صندوق مركز على القطاع يمتلك 1.5 مليار دولار تحت إدارته، تعتبر CSP واحدة من أكبر مديري صناديق رأس المال الخاص للتكنولوجيا وخدمات الأعمال التي تمكّنها التكنولوجيا في آسيا. خلال العقد الماضي، استثمر الفريق وأنشأ وخرج من عدد من الشركات الرائدة في قطاع خدمات التكنولوجيا، بما فيها Minacs و Indecomm و GAVS Technologies و Accion Labs. تحمل Capital Square Partners رخصة Capital Markets Services أو CMS من السلطة النقدية في سنغافورة.

عن BIG:

BIG هي شركة تحول رقمي مخصص عالمية حائزة على جوائز تركز على أتمتة عمليات الأعمال والتكامل والذكاء الاصطناعي. تقوم BIG بتصميم وبناء وإدارة حلول الأتمتة التي تفتح أفق إمكانات الأشخاص والعمليات والبيانات.

لتواصل الإعلام: Lee Mainman، الرئيس التسويقي، (780) 306-5618, lee.mainman@bitsinglass.com