CarbonKerma تكشف عن سوق جديدة لائتمانات الكربون على أساس تكنولوجيا التقاط الكربون

هيرندون، فيرجينيا, 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت CarbonKerma سوقًا قائمة على البلوكتشين لائتمان الكربون المستمدة من استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ((CCUS، مما يجلب المساءلة والقابلية للقياس والشفافية إلى سوق تعويض الكربون.

تم تصميم المنصة لتزويد أجهزة احتجاز الكربون بطريقة فعالة لبيع ائتمان الكربون للشركات والمستهلكين الذين يسعون إلى تعويض آثار الكربون الخاصة بهم. تستخدم المنصة خصائص ثبات تكنولوجيا البلوكتشين لضمان سلامة وتتبع الكربون الذي يتم غرقه وتداوله وتقاعده. يتم تمثيل كل طن غارق من ثاني أكسيد الكربون كرمز رقمي، CKT، على أساس واحد مقابل واحد.

Founder and CEO, Irfan K. Ali making the first transaction on CarbonKerma to offset the emissions of a return flight he took from Washington D.C. to San Diego.

كمؤسس ورئيس تنفيذي، يقول Irfan K. Ali:

"تقدم CarbonKerma إلى السوق شكلًا رقميًا فريدًا من ثاني أكسيد الكربون يمكن شراؤه بكميات كبيرة أو صغيرة بينما يمكن تتبعه وقياسه وإزالته من الغلاف الجوي بموجب لوائح صارمة."

احتفالًا بافتتاح المنصة، قام علي بأول عملية شراء وحرق لاحق لـ CKT لتعويض رحلة العودة التي قام بها من واشنطن العاصمة إلى سان دييغو.

يركز سوق CarbonKerma فقط على الاعتمادات المستندة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي تم التحقق منه أو استخدامه باستخدام تكنولوجيا CCUS. يتم نشر CCUS في مصادر الانبعاثات الثابتة التي يصعب تخفيفها، مثل محطات الطاقة، بالإضافة إلى مرافق تصنيع الأسمدة والكيماويات والأسمنت والصلب لالتقاط الكربون من الانبعاثات قبل دخوله الغلاف الجوي. يتم تنظيم العملية بإحكام بموجب متطلبات تقرير المراقبة والتحقق (MRV) في الولايات المتحدة ومعايير ISO في جميع أنحاء العالم.

ثم يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة تحت الأرض، أو استخدامه في مجموعة من التطبيقات. يعتبر احتجاز الكربون حلًا رئيسيًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

لدى CCUS القدرة على مساعدة العالم على إزالة الكربون بسرعة مع ضمان الوصول إلى الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة. يعد سوق ائتمان الكربون من CarbonKerma المستمد من CCUS طريقة بسيطة ومريحة للانبعاثات الصافية لدعم تقنيات الحد من الكربون المبتكرة.

مع CCUS كمصدر وحيد لائتمانات الكربون المدعومة، ودفتر الموزع الذي يسجل جميع المعاملات، تعد CarbonKerma منصة تداول ائتمان الكربون الأولى في العالم التي تضمن ائتمان الكربون المقاسة والمتحقق منها والمنظمة وعالية الجودة التي يتم تداولها وسحبها بطريقة شفافة تمامًا.

نبذة عن CarbonKerma: CarbonKerma هي عبارة عن منصة تداول ائتمان الكربون مملوكة لشركة DigiKerma، Inc. التي يقع مقرها في فرجينيا. تلتزم DigiKerma بتوفير حلول قابلة للتطوير لقطاع الطاقة لتمكينها من تمويل تكلفة تنفيذ مرافق احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والمساهمة في إزالة الكربون بسرعة صناعة.

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