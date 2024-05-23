Carl's Jr. تتوسع في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا بموجب اتفاقية ترخيص رئيسية جديدة مع Boparan Restaurant Group

Courtesy: CKE Restaurants Holdings

فرانكلين ، تينيسي ، 23 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة شركات سي كيه إي سي رستورانتس هولدينجز إنك (CKE Restaurants Holdings ، Inc. ("CKE") عن اتفاقية جديدة مع بوباران ستورانت جروب (Boparan Restaurant Group ("BRG") لتطوير مطاعم كارلز جونيور (Carl's Jr.®) في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا ("الإقليم"). يمثل هذا التعاون إضافة مثيرة إلى قائمة سي كيه إي المتنامية من المواقع الدولية وسيجلب للضيوف النكهات الكبيرة والجريئة التي تشتهر بها العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم. تتضمن قائمة كارلز جونيور الشهية البرغر الضخم الطري المشوي ، وتندوري الدجاج بتتبيلة البقسماط اليدوية (Hand-Breaded Chicken Tenders™) ، و مخفوق الآيس كريم المحضَّر يدويًا (Hand-Scooped Ice-Cream Shakes™).

بموجب هذه الاتفاقية ، ستقوم بي آر جي (BRG) بفتح وتشغيل ومطاعم الامتياز في جميع أنحاء الإقليم كمطور حصري لشركة كارلز جونيور. هذه الشراكة تعزز بشكل أكبر الوجود الأوروبي لكارلز جونيور، والذي يتضمن ما يقرب من 100 مطعم في جميع أنحاء إسبانيا وفرنسا والدنمارك وتركيا وسويسرا.

وقال مايك وويدا ، رئيس "سي كيه إي سي إنترناشونال": "كجزء من خطة النمو الاستراتيجية لدينا ، وضعنا أعيننا على المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا لفترة طويلة ونحن متحمسون للغاية لتلبية الطلب الدولي على نكهاتنا المميزة" .

وقال ساتنام ليال ، الرئيس التنفيذي لشركة "بي آر جي" (BRG): "نجاح كارلز جونيور الدولي يتحدث عن نفسه. تقدم العلامة التجارية جودة الطعام الرائعة والابتكار الرائع ، ونحن نتطلع إلى تكرار الخبرة المولودة في كاليفورنيا تحت شعار (استمتع بكل قضمة) في المملكة المتحدة". "هذه الشراكة تتماشى تمامًا مع التزامنا بتقديم تجارب طعام استثنائية ، ونحن نتطلع إلى تقديم كارلز جونيور إلى أسواق المملكة المتحدة وأيرلندا".

مع تراث غني وأكثر من 80 عامًا في مجال الأعمال التجارية ، تسارع سلسلة المطاعم المولودة في كاليفورنيا في خطط التوسع العالمي. تدير سي كيه آي حاليًا أكثر من 1100 مطعم دولي في أكثر من 35 دولة حول العالم.

وقال ويدا: "تمتلك بي آر جي سجلًا مثبتًا للنجاح وتشاركنا رؤيتنا بخصوص كارلز جونيور في المملكة المتحدة. نحن نتطلع إلى خدمة ضيوفنا في المنطقة مع استمرارنا في طريقنا نحو النمو العالمي".

لمعلومات عن الامتياز الدولي، يُرجى زيارة https://carlsjrfranchising.com/international .

حول CKE Restaurants Holdings، Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. ، وهي شركة خاصة مقرها في فرانكلين ، تينيسي ، تدير مطاعم Carl's Jr.® ومطاعم Hardee's® ، وهما علامتان تجاريتان محبوبتان ، تشتهران بأصناف قائمة طعام متميزة ومبتكرة مثل البرغر المشوي الشهير و تندوري الدجاج بتتبيلة البقسماط اليدوية (Hand-Breaded Chicken Tenders™). مع كل من البصمة الأمريكية والدولية ، كارلز جونيور. تمتلك كلٌ من كارلز جونيور رستورانتس إل إل سي (Carl's Jr. Restaurants LLC) و هارديز رستورانتس إل إل سي (Hardee's Restaurants LLC) أكثر من 3600 مطعم امتياز أو مطاعم تديرها الشركة محليًا وتواجد في أكثر من 35 سوقًا دولية وإقليمًا أمريكيًا. لمزيد من المعلومات حول سي كيه آي ، يرجى زيارة www.ckr.com أو مواقع العلامة التجارية الخاصة بها في www.carlsjr.com و www.hardees.com .

حول مجموعة مطاعم Boparan

تعتبر بي آر جي واحدة من الشركات الرائدة في مجال المطاعم في المملكة المتحدة ، وتدير مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المعروفة ، بما في ذلك سليم تشيكنز (Slim Chickens)، وجورميه برغر تشكنز (Gourmet Burger Kitchen (GBK))، وفيش ووركس (FishWorks)، وكارلوتشيوز (Carluccio's)، وكافيه كارلوتشيوز (Caffe Carluccio's)، وجيراف (Giraffe)، وإدز إيزي داينر (Ed's Easy Diner)، وسينامون كولكشن (Cinnamon Collection). وقد نجحت بي آر جي في ترسيخ مكانتها بنجاح كلاعب رئيسي في صناعة الأغذية والمشروبات. عبر الإنترنت: https://boparanrestaurantgroup.co.uk/ .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2417510/CKE_Restaurants_Holdings_Carl_s_Jr_Expansion.jpg