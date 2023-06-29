Casio تطلق G-SHOCK المقاومة للغبار والطين مع شاشة LCD مزدوجة الطبقة لتحسين القراءة

تم وصول MUDMAN الجديدة المُصممة للاستخدام في الظروف القاسية على الأرض

متينة ومريحة

طوكيو، 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Casio Computer Co., Ltd. عن إطلاق أحدث إضافة إلى ماركة G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. تتميز GW-9500 الجديدة، التي تنتمي إلى سلسلة ساعات MUDMAN المقاومة للغبار والطين والمصممة للأداء في البيئات البرية القاسية، بشاشة LCD مزدوجة الطبقة لتحسين قابلية قراءة البوصلة الرقمية وحجم أقل حجمًا لملاءمة أكثر راحة.

GW-9500-3 Dual-layer LCD for improved readability

الإتقان في G line لساعات G-SHOCK تم تصميمه لتلبية احتياجات المهنيين الذين يعملون في ظروف قاسية، وتقديم الأداء المتفوق على الأرض، في البحر، أو في الهواء مع قدرات تم تكوينها خصيصًا لكل من هذه البيئات. من بين هذه الساعات، كانت ساعات MUDMAN، التي تم تحسينها للاستخدام على الأرض، شائعة لقدرات مقاومة الغبار والطين التي توفرها.

تم تصميم GW-9500 الجديدة للمستخدمين المحترفين مثل أعضاء فرق الإنقاذ الذين يقومون بمهام في بيئات برية قاسية حيث تتراكم الأوساخ أو الرمال أو الطين أو الغبار أو الأنقاض أو تتناثر حولها، وتتميز بهيكل مقاوم للغبار والطين وشاشة LCD مزدوجة الطبقة، مع الاستمرار في تقديم ملف تعريف أقل حجمًا يليق بأحدث إضافة إلى سلسلة MUDMAN.

تعمل شاشة LCD مزدوجة الطبقة للساعة الجديدة على تعزيز سهولة قراءة البوصلة الرقمية بحيث يمكن استخدامها حتى في البيئات ذات الرؤية الضعيفة. تعرض الطبقة العليا من شاشة LCD محمل البوصلة برسم كبير على شكل متقاطع، بينما تعرض الطبقة السفلى الوقت والقياسات المختلفة.

تم تصميم GW-9500 عمدًا مع لمحة أقل حجمًا، وكذلك، لمنعها من التدخل في حركة الذراع خلال المهمات الحرجة. من خلال اعتماد هيكل يتم فيه تركيب زجاج الساعة في الإطار والميزات الأخرى، تتميز الساعة بملف تعريف أقل بمقدار 3.4 مم من الطراز السابق.*

* ساعة GW-9300.

لضمان قابلية التشغيل، يكون زر المستشعر المباشر والزر الأمامي المستخدم لأخذ قياسات المستشعر وعرضها كبير الحجم ومصممًا للحفاظ على الطين والماء خارجًا.

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CASIO COMPUTER CO., LTD SOURCE