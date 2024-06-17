Casio تطلق G-SHOCK مع سجلات التمرين وملاءمة أكثر راحة

تصميم رفيع ومدمج، رائع للاستخدام اليومي

طوكيو، 17 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق GBD-300، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة G-SQUAD الرياضية في عائلة ساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تحتوي هذه الساعات الجديدة على ملف تعريف رفيع ومدمج يوفر ملاءمة أكثر راحة، بالإضافة إلى وظائف مفيدة لتتبع الجري وغيرها من أنظمة التدريب.

ظهرت G-SHOCK لأول مرة في عام 1983، لتجسيد شغف إنشاء ساعة متينة لا تنكسر حتى لو سقطت. منذ ذلك الحين، واصلت شركة كاسيو إدخال تحسينات وظيفية وهيكلية وتصميمية على مقاومة الصدمات الاستثنائية التي تتمتع بها علامتها التجارية. وقد أثبت خط G-SQUAD ذو الطابع الرياضي في العلامة التجارية G-SHOCK، المزود بوظائف تتبع البيانات، شعبيته الكبيرة.

تتميز GBD-300 الجديدة بشكل مثمن بسيط بتصميم رفيع ومدمج يقدم ملاءمة أفضل على المعصم. تأتي هذه الساعة المقاومة للصدمات مزودة بأدوات رياضية مفيدة تتتبع المسافة وعدد الخطوات وأكثر من ذلك. يتم تحقيق المظهر الجانبي الرفيع مع هيكل مقاوم للصدمات يضع العلبة المركزية بين إطارين منفصلين. إن إطار المصد الخلفي، مع انحناءه على شكل وعاء يلتف حول العلبة، لا يعزز مقاومة الصدمات فحسب، بل يساعد أيضًا على تقليل التلامس مع الجزء الخلفي من اليد. يتبع الغطاء المرن الموجود على الجانب السفلي حيث تلتقي شريط اليوريثان الناعم مع الحافة حركة المعصم عند ارتدائه لتوفير ملاءمة أكثر راحة. تحتوي أجزاء الشريط التي تتلامس مع الجلد على نسيج منقط. هذا يمنع الشريط من الانزلاق، وكذلك من الالتصاق بالجلد بسبب العرق، لتوفير الراحة.

توفر GBD-300 قياسًا دقيقًا للغاية للمسافة باستخدام عدد الخطوات المحسوبة باستخدام مقياس التسارع وخوارزمية خاصة. يقدم تطبيق G-SHOCK MOVE المخصص دعمًا كبيرًا للتدريبات اليومية، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من سجلات الحياة مع بيانات حول عدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة، بالإضافة إلى سجلات النشاط.

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