Casio تطلق أول طراز تعاوني لمجموعة EDIFICE مع MUGEN

احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلامة التجارية Honda Works

طوكيو, 13 يوليو 2022 /PRNewswire/ - أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd. اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة ساعات EDIFICE استنادًا إلى مفهوم العلامة التجارية "Speedand Intelligence". وتمثل مجموعة ECB-40MU الجديدة تعاونًا بين EDIFICE وMUGEN (المعروفة قانونًا باسم شركة M-TEC المحدودة)، وهي العلامة التجارية لـ Honda works

ECB-40MU Band made of Alcantara material

ولا تشارك MUGEN في عملية التصنيع وبيع قطع غيار سيارات Honda فقط، ولكنها تشارك أيضًا في مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة برياضة سباق السيارات، على سبيل المثال؛ المشاركة في سباقات F1TM وIsle of Man TT,*1 والسباقات رفيعة المستوى في اليابان كفريق سباق محترف. وقد عقدت Casio فشراكة مع MUGEN منذ سباق التحمل للدراجات النارية في عام 1985 لدعم أنشطة الشركة.

* 1كأس جزيرة مان للسياحة هو سباق دراجات بخارية يقام في جزيرة مان على الطرق العامة، تحت رعاية التاج البريطاني، منذ عام 1907.

تمثل مجموعة ECB-40MU الجديدة أول تعاون بين MUGEN، التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها وEDIFICE، وهي مجموعة من الساعات التي أطلقتها Casio والتي تجسد رؤية عالم رياضة السيارات. تظهر ألوان العلامة التجارية MUGEN باللون الأبيض والأحمر والذهبي والأسود على مينا الساعة وحلقة السوار والسوار المزخرف بدرزات، كما تتميز الساعة بتصميم كامل باللون الأسود. إلى جانب شعار العلامة التجارية MUGEN، تم نقش شعار Eye Commander أيضًا على السوار والذي يرمز إلى روح MUGEN. كما يتميز النقش على إطار الساعة بالخط المستخدم في مقابض التحويل المصنعة من MUGEN. وتضفي هذه التفاصيل الخاصة على هذه الساعة مظهرًا فريدًا لا يمكن أن يمنحه سوى إصدار محدود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكل الساعة مصنوع من الراتينج المقوى بألياف الكربون ويتميز بصميم فريد ينظم العورات في تكوين رباعي مستوحى من نظام التعليق المستخدم في سيارات السباق، وسوار الساعة أيضًا مصنوع من مادة الكانتارا، وهي مادة تستخدم في الإكسسوارات الداخلية للسيارات الرياضية لما تتمتع به من متانة ممتازة إلى جانب كونها مسامية.

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2151172/ECB_40MU_kouhou_4_3__1.jpg

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2151173/ECB_40MU_72dpifeature_03.jpg

CASIO COMPUTER CO., LTD SOURCE