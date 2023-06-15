Casio تطلق ساعات G-SHOCK في مواد شفافة تعرض المكونات الداخلية

تصاميم تجسد روح التحدي في G-SHOCK

طوكيو، 15 يونيو 2023 /PRNewswire/ --- أعلنت شركة Casio Computer Co., Ltd. اليوم عن إطلاق أحدث الإضافات لسلسلة ساعات G-SHOCK المضادة للصدمات والمصممة للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لعلامة G-SHOCK التجارية. تستخدم طرازات CLEAR REMIX السبعة مواد شفافة للتصاميم التي تقدم رؤية للمكونات الداخلية للساعات.

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بدأ مشروع G-SHOCK بفكرة تطوير "ساعة قوية لن تنكسر، حتى لو تم إسقاطها"، وهو مفهوم قلب الحكمة التقليدية في ذلك الوقت. في عملية الاختبار المتكررة، تم إعادة تصميم الهيكل والمواد مرارًا وتكرارًا. أثمر هذا السعي الدؤوب في مواجهة التحديات في عام 1983 بإطلاق G-SHOCK لأول مرة. أصدرت كاسيو منذ ذلك الحين مجموعة من ساعات G-SHOCK المختلفة التي تواصل هذا التطور في الوظيفة والتصميم.

تجسد ساعات CLEAR REMIX المقاومة للصدمات في الذكرى الأربعين روح التحدي في G-SHOCK في التصاميم التي تقدم رؤية للمكونات الداخلية، بما في ذلك الوحدة ولوحة الدوائر. تم اختيار سبعة طرازات G-SHOCK الشهيرة، بما في ذلك أول طراز G-SHOCK بتصميمه الأيقوني، بعناية وإعادة تصميمها بمواد شفافة تستخدم للهيكل والسوار وشاشة LCD والأزرار وعناصر أخرى.

طرازات DW-5040RX*/DWE-5640RX*

استنادًا إلى شكل أول G-SHOCK، تتميز هذه الطرازات بشاشة LCD شفافة، مما يسمح للوحة الدوائر المزخرفة بعلامة G بالظهور. يضيف DWE-5640RX شريطًا في مزيج متباين من الراتنج والمواد المعدنية.

طراز DW-6940RX

طراز DW-6900 الأصلي مع مؤشراته الثلاثة، والآن مع شاشات الكريستال السائل من خلال رؤية، والقرص، وهيكل مركزي، وترك نمط علامة G على لوحة الدوائر الأساسية مرئية بمهارة.

* في بعض زوايا الرؤية، قد يكون من الصعب رؤية الجزء الداخلي من القرص.

طرازات GA-114RX/GMA-S114RX

تتميز هذه الساعات الرقمية التناظرية، المستندة إلى GA-110 وGMA-S110، بهيكل مركزي شفاف وأزرار جانبية راتنجية شفافة لنظام ألوان واضح موحد.

طرازات GA-2140RX/GMA-S2140RX

تضيف هذه الطرازات قرصًا شفافًا إلى GA-2100 وGMA-S2100، والتي تتميز بإطار ثماني الشكل.

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CASIO COMPUTER CO., LTD SOURCE