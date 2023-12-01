Casio تطلق ساعاتها المتطورة MR-G بشكلها المميز وبسوار يد Dura فائق المتانة والراحة

طوكيو, 1 مارس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio لأجهزة الكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd.) اليوم عن إطلاق إضافة جديدة إلى مجموعة MR-G، والتي تعد الخط الرئيسي للعلامة التجارية لساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تستمد مجموعة MRG-B5000R المتطورة ذات الشكل المميز تصميمها من مجموعة G-SHOCK — التي تمثل نقطة منشأ العلامة التجارية — فضلا عن أنها مزودة بسوار يد Dura Soft المريح للغاية.

MRG-B5000R Dura Soft band ensuring an extremely comfortable fit

وبالاستناد الى استراتيجية الشركة في تقديم مفهوم "أفضل الساعات الأكثر متانة"، نجد أن فئة MR-G تعتلي قمة العلامة التجارية لمجموعة منتجاتG-SHOCK، حيث تجمع صناعتها بين استخدام أنقى المعادن وأدق اللمسات التقنية. وامتدادا للتصميم الأساسي المستمد من ساعة G-SHOCK الأصلية ذات الشكل الأيقوني المميز، فقد تم إصدار ساعة MRG-B5000 الأصلية في عام 2022. تم صنع الهيكل والإطار متعدد الحماية من سبيكة التيتانيوم الفائقة الصلابة لتمكين التلميع الدقيق، بينما تم تصنيع الإطار العلوي من COBARION®‎، وهي سبائك من الكروم والكوبالت تساوي صلابتها أربعة أضعاف صلابة التيتانيوم النقي، مع لمسات نهائية بحرفية تلميع متقنة. وبفضل هذه الميزات الرائعة، حظي المنتج بشعبيته الكبيرة باعتباره الطراز الرئيسي للعلامة التجارية G-SHOCK.

تعتمد ساعة MRG-B5000R الجديدة في تصنيعها الى حد كبير على ساعة MRG-B5000، وتتميز باستخدام سوار Dura Soft فائق النعومة والراحة لتوفير المرونة اللازمة عند الحركة أو الاستخدام بسهولة تليق بالطراز الأساسي للعلامة التجارية G-SHOCK وبمظهر ايقوني مميز ملائم لكل من المناسبات الرسمية والمواقف الحياتية يضمن سوار Dura Soft مقاومة قوية لتغير اللون والبقع أو التمزق بمرور الوقت، ويرجع ذلك الى إدخال مكونات التيتانيوم في التصميم مما يعزز أيضًا قوة اتصال السوار بالهيكل. يتميز السوار بملمس ناعم ومريح، مما يوفر ملاءمة مريحة حتى عند المشاركة في أنشطة قاسية.

يُعد تصميم الساعة بمثابة إطلالة فريدة لكود الألوان الخاص DW-5000C-1B، الإصدار الأول المطلي إطاره بالذهب منذ أن تم إصدار مجموعةG-SHOCK. يتألف الطلاء الخارجي للساعة من طلاء الكربون الفضي الرائع الشبيه بالألماس (DLC) على الهيكل وطلاء IP على الأزرار الجانبية المصقول بالذهب. كما يتميز الوجه العلوي بلمسات ذهبية رائعة أيضا. يتضمن السوار أنماطًا مزخرفة مستمدة من زخارف التصميم المستخدم في الطراز الأساسي G- SHOCK ذو السمعة القوية، بما في ذلك نمط قوالب الطوب اللافتة تقديرا الى براعة التصميم الأصلي "SHOCK RESIST".

・ COBARION® هي علامة تجارية مسجلة لمركز Iwate Industry Promotion Center ويتم تصنيعها حصريًا من شركة Eiwa Corporation.